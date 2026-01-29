DHgate для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.9.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:99.4 Мб
СКАЧАТЬ
DHgate скриншот № 2
DHgate скриншот № 3
DHgate скриншот № 4

DHgate — приложение для доступа к международной оптовой торговой площадке DHgate, обеспечивает поиск, покупки и оформление заказов напрямую у поставщиков. Объединяет в одном интерфейсе каталог товаров, инструменты фильтрации, оплату, логистику и поддержку пользователей. Предоставляет доступ к обширному ассортименту продукции в различных категориях: электроника, одежда, обувь, косметика, аксессуары, товары для дома, мебель и многое другое. 

На платформе реализованы различные способы оплаты, а также механизмы защиты сделки и эскроу-сервисы, снижающие риски при международных покупках. Логистические инструменты помогают отслеживать отправления и получать информацию о сроках доставки. Встроенная система рейтингов и комментариев позволяет оценивать качество продукции и надежность поставщиков. Дополнительные функции сканирования QR-кодов и доступ к специальным разделам с ограниченными предложениями, расширяют сценарии использования приложения и упрощают навигацию по каталогу.

Список основных возможностей DHgate:

  • Предлагает покупки напрямую у продавцов без посредников.
  • Гибкая система фильтров и сортировки по параметрам товара.
  • Персональные рекомендации на основе интересов и истории просмотров.
  • Отображает рейтинги, отзывы и подробные описания продукции.
  • Поддерживает различные способы оплаты и защиту сделок.
  • Содержит инструменты для отслеживания доставки и управления заказами.
  • Многоязычный интерфейс для пользователей из разных регионов.
  • Сканирование QR-кодов для быстрого перехода к карточке товара.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать CтаканчикCтаканчик 2.3.6

Бесплатное приложение о самом интересном и необычном. Тысячи научных статей и...

скачать Torrent TV MobileTorrent TV Mobile 1.02

Программа для просмотра TORRENT-TV с плейлиста сайта torrent-tv.ru на мобильных телефонах и...

скачать Мастер ШкафМастер Шкаф 3.2

Мастер Шкаф - полезное приложение для начинающих мебельных мастеров и домашних умельцев,...

скачать JoomJoom 4.192.0

Удобное в использовании приложение для доступа к огромному каталогу всевозможных...

скачать BumpyBumpy 2.6.21

Приложение для знакомств для пользователей из 150 стран. Поддерживает автоматический...

скачать SHEINSHEIN 14.1.8

Сервис для онлайн-покупок, предоставляет доступ к большому каталогу, удобному поиску,...

Отзывы о программе DHgate

Admin

Отзывов о программе DHgate 6.9.9 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв