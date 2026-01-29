DHgate — приложение для доступа к международной оптовой торговой площадке DHgate, обеспечивает поиск, покупки и оформление заказов напрямую у поставщиков. Объединяет в одном интерфейсе каталог товаров, инструменты фильтрации, оплату, логистику и поддержку пользователей. Предоставляет доступ к обширному ассортименту продукции в различных категориях: электроника, одежда, обувь, косметика, аксессуары, товары для дома, мебель и многое другое.

На платформе реализованы различные способы оплаты, а также механизмы защиты сделки и эскроу-сервисы, снижающие риски при международных покупках. Логистические инструменты помогают отслеживать отправления и получать информацию о сроках доставки. Встроенная система рейтингов и комментариев позволяет оценивать качество продукции и надежность поставщиков. Дополнительные функции сканирования QR-кодов и доступ к специальным разделам с ограниченными предложениями, расширяют сценарии использования приложения и упрощают навигацию по каталогу.

Список основных возможностей DHgate: