DHgate — приложение для доступа к международной оптовой торговой площадке DHgate, обеспечивает поиск, покупки и оформление заказов напрямую у поставщиков. Объединяет в одном интерфейсе каталог товаров, инструменты фильтрации, оплату, логистику и поддержку пользователей. Предоставляет доступ к обширному ассортименту продукции в различных категориях: электроника, одежда, обувь, косметика, аксессуары, товары для дома, мебель и многое другое.
На платформе реализованы различные способы оплаты, а также механизмы защиты сделки и эскроу-сервисы, снижающие риски при международных покупках. Логистические инструменты помогают отслеживать отправления и получать информацию о сроках доставки. Встроенная система рейтингов и комментариев позволяет оценивать качество продукции и надежность поставщиков. Дополнительные функции сканирования QR-кодов и доступ к специальным разделам с ограниченными предложениями, расширяют сценарии использования приложения и упрощают навигацию по каталогу.
Список основных возможностей DHgate:
- Предлагает покупки напрямую у продавцов без посредников.
- Гибкая система фильтров и сортировки по параметрам товара.
- Персональные рекомендации на основе интересов и истории просмотров.
- Отображает рейтинги, отзывы и подробные описания продукции.
- Поддерживает различные способы оплаты и защиту сделок.
- Содержит инструменты для отслеживания доставки и управления заказами.
- Многоязычный интерфейс для пользователей из разных регионов.
- Сканирование QR-кодов для быстрого перехода к карточке товара.
