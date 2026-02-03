Beeper — приложение для централизованного управления переписками из разных мессенджеров и социальных платформ в одном интерфейсе, объединяет сообщения из популярных платформ и позволяет работать с ними в едином рабочем пространстве. Сервис уделяет особое внимание вопросам конфиденциальности, все переписки защищены с использованием шифрования.

Программа поддерживает подключение нескольких аккаунтов и обеспечивает доступ ко всем диалогам из одного окна. Что заметно упрощает контроль переписок, снижает риск пропустить важное сообщение и делает повседневное общение более упорядоченным. Beeper может использоваться как в личных целях, так и для общения с коллегами, если задействовано сразу несколько корпоративных и личных каналов связи.

Список основных возможностей Beeper: