Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.518 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:169.49 Мб
Beeper скриншот № 1
Beeper скриншот № 2
Beeper скриншот № 3
Beeper скриншот № 4

Beeper — приложение для централизованного управления переписками из разных мессенджеров и социальных платформ в одном интерфейсе, объединяет сообщения из популярных платформ и позволяет работать с ними в едином рабочем пространстве. Сервис уделяет особое внимание вопросам конфиденциальности, все переписки защищены с использованием шифрования.

Программа поддерживает подключение нескольких аккаунтов и обеспечивает доступ ко всем диалогам из одного окна. Что заметно упрощает контроль переписок, снижает риск пропустить важное сообщение и делает повседневное общение более упорядоченным. Beeper может использоваться как в личных целях, так и для общения с коллегами, если задействовано сразу несколько корпоративных и личных каналов связи.

Список основных возможностей Beeper:

  • Объединяет переписки из разных мессенджеров и социальных сетей в одном интерфейсе.
  • Поддерживает подключение нескольких аккаунтов различных платформ.
  • Обеспечивает централизованный просмотр и управление всеми диалогами.
  • Предлагает удобную панельную структуру для навигации между сервисами и чатами.
  • Использует шифрование сообщений для защиты переписки.
  • Отображает дополнительную информацию о выбранном чате.
  • Встроенный ИИ-помощник для справочной поддержки.
  • Простой и понятный интерфейс без избыточных элементов.
