Beeper — приложение для централизованного общения с объединением сообщений из разных мессенджеров и чат-платформ в одном интерфейсе. Позволяет работать с личными и рабочими переписками без необходимости постоянно переключаться между отдельными приложениями. Все сообщения собираются в единой структуре, что упрощает контроль диалогов и снижает вероятность пропустить важную информацию.

Beeper предоставляет единое входящее пространство, в котором можно просматривать, читать и отвечать на сообщения из разных сетей. Встроенный поиск позволяет находить диалоги и сообщения сразу по всем подключенным сетям. Дополнительные функции уведомлений помогают своевременно получать информацию о новых сообщениях, даже при активной работе в других приложениях. Beeper может использоваться как для личного общения, так и для деловой переписки, где важно быстро реагировать и поддерживать порядок в каналах связи.

Список основных возможностей Beeper:

  • Объединяет чаты из разных мессенджеров и сетей в одном пространстве.
  • Поддерживает поиск по перепискам сразу в нескольких сетях.
  • Работает с уведомлениями и чат-бульбашками для быстрого доступа к сообщениям.
  • Поддерживет SMS,RCS на Android, IRC и Matrix-чатами.
  • Интегрируется с WhatsApp, Telegram,Twitter DM, LinkedIn, Signal, Instagram Direct.
  • Работает с Facebook Messenger, Slack, Discord, Google Chat.
