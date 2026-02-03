Beeper для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.38.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Automattic, Inc.
|Категория:
|Блоги, социальные сети
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36.06 Мб
Beeper — приложение для централизованного общения с объединением сообщений из разных мессенджеров и чат-платформ в одном интерфейсе. Позволяет работать с личными и рабочими переписками без необходимости постоянно переключаться между отдельными приложениями. Все сообщения собираются в единой структуре, что упрощает контроль диалогов и снижает вероятность пропустить важную информацию.
Beeper предоставляет единое входящее пространство, в котором можно просматривать, читать и отвечать на сообщения из разных сетей. Встроенный поиск позволяет находить диалоги и сообщения сразу по всем подключенным сетям. Дополнительные функции уведомлений помогают своевременно получать информацию о новых сообщениях, даже при активной работе в других приложениях. Beeper может использоваться как для личного общения, так и для деловой переписки, где важно быстро реагировать и поддерживать порядок в каналах связи.
Список основных возможностей Beeper:
- Объединяет чаты из разных мессенджеров и сетей в одном пространстве.
- Поддерживает поиск по перепискам сразу в нескольких сетях.
- Работает с уведомлениями и чат-бульбашками для быстрого доступа к сообщениям.
- Поддерживет SMS,RCS на Android, IRC и Matrix-чатами.
- Интегрируется с WhatsApp, Telegram,Twitter DM, LinkedIn, Signal, Instagram Direct.
- Работает с Facebook Messenger, Slack, Discord, Google Chat.
- Beeper for Windows
