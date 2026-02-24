GoodShort — платформа для просмотра короткометражных драматических сериалов и фильмов, адаптированных для быстрого и удобного потребления контента. Предлагает компактный формат историй без длительных эпизодов из библиотека видеоработ различных жанров: романтические, современные городские сюжеты, молодежные истории, драматические и остросюжетные проекты. Контент представлен в виде коротких серий, что позволяет смотреть его в дороге, во время перерывов или в любое свободное время.

Приложение использует алгоритмы персонального подбора, анализирует предпочтения и историю просмотров. На основе этих данных формируется индивидуальная лента рекомендаций. Интерфейс организован таким образом, чтобы обеспечить быстрый доступ к эпизодам, настройкам воспроизведения и списку сохраненного контента. Поддерживаются различные параметры качества видео, регулировка скорости воспроизведения и возможность загрузки материалов для просмотра без подключения к сети.

Список основных возможностей GoodShort: