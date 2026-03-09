KiraStudio для Windows
KiraStudio — кроссплатформенная музыкальная студия, предназначенная для создания, редактирования и обработки музыкальных композиций на ПК или мобильных устройствах. Программа предоставляет набор инструментов для написания музыки, работы с MIDI-данными, синтеза звука и сведения треков.
Основой работы в KiraStudio является полнофункциональный piano roll, который позволяет создавать и редактировать нотные партии, управлять параметрами нот, такими как скорость, панорамирование и длительность. Встроенный секвенсор дает возможность добавлять новые каналы и треки, формировать паттерны и повторно использовать их в композиции. Для настройки звучания предусмотрен микшер, где можно регулировать громкость каналов, баланс и подключать цепочки эффектов для обработки аудио.
Программа поддерживает различные способы генерации звука. Присутствует возможность создавать инструменты, комбинируя генераторы и настраивая параметры синтеза. Поддерживается работа с wavetable-синтезом, FM-синтезом, загрузка пользовательских сэмплов, а также использование SoundFont-библиотек форматов SF2 и SF3. Дополнительно реализованы эмуляции некоторых классических звуковых чипов, применявшихся в игровых консолях и ретро-устройствах.
Поддерживается импорт и экспорт MIDI-файлов, что упрощает обмен проектами с другими музыкальными программами. Готовые композиции можно экспортировать в аудиоформаты WAV и OGG.
Основные возможности KiraStudio:
- Создание музыкальных композиций на компьютерах Windows и macOS, а также на мобильных устройствах Android, iOS и iPad.
- Полнофункциональный полифонический piano roll.
- Секвенсор с возможностью добавления каналов, создания и повторного использования паттернов.
- Встроенный микшер для управления громкостью, панорамированием и подключением цепочек эффектов.
- Поддержка SoundFont (SF2 и SF3).
- Работа с сэмплами: загрузка аудиофайлов, настройка точек цикла и редактирование параметров.
- Наличие нескольких типов синтеза, включая wavetable-синтез и FM-синтез.
- Редактор таблиц волн с возможностью создания пользовательских форм.
- Эмуляция звуковых чипов ретро-консолей и игровых систем.
- Набор встроенных эффектов: фильтры, эквалайзер, реверберация, хорус, задержка и бит-крашер.
- Система автоматизации параметров с использованием ADSR-огибающих, пользовательских кривых и последовательностей.
- Редактор треков автоматизации с поддержкой плавных и ступенчатых изменений параметров.
- Поддержка работы с MIDI-контроллерами, экранной клавиатурой и QWERTY-клавиатурой.
- Импорт/экспорт MIDI-файлов.
- Экспорт готовых проектов в WAV и OGG.
