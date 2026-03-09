KiraStudio для Windows

Описание
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.5.0
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Размер:41.28 Мб
KiraStudio — кроссплатформенная музыкальная студия, предназначенная для создания, редактирования и обработки музыкальных композиций на ПК или мобильных устройствах. Программа предоставляет набор инструментов для написания музыки, работы с MIDI-данными, синтеза звука и сведения треков. 

Основой работы в KiraStudio является полнофункциональный piano roll, который позволяет создавать и редактировать нотные партии, управлять параметрами нот, такими как скорость, панорамирование и длительность. Встроенный секвенсор дает возможность добавлять новые каналы и треки, формировать паттерны и повторно использовать их в композиции. Для настройки звучания предусмотрен микшер, где можно регулировать громкость каналов, баланс и подключать цепочки эффектов для обработки аудио.

Программа поддерживает различные способы генерации звука. Присутствует возможность создавать инструменты, комбинируя генераторы и настраивая параметры синтеза. Поддерживается работа с wavetable-синтезом, FM-синтезом, загрузка пользовательских сэмплов, а также использование SoundFont-библиотек форматов SF2 и SF3. Дополнительно реализованы эмуляции некоторых классических звуковых чипов, применявшихся в игровых консолях и ретро-устройствах.

Поддерживается импорт и экспорт MIDI-файлов, что упрощает обмен проектами с другими музыкальными программами. Готовые композиции можно экспортировать в аудиоформаты WAV и OGG.

Основные возможности KiraStudio:

  • Создание музыкальных композиций на компьютерах Windows и macOS, а также на мобильных устройствах Android, iOS и iPad.
  • Полнофункциональный полифонический piano roll.
  • Секвенсор с возможностью добавления каналов, создания и повторного использования паттернов.
  • Встроенный микшер для управления громкостью, панорамированием и подключением цепочек эффектов.
  • Поддержка SoundFont (SF2 и SF3).
  • Работа с сэмплами: загрузка аудиофайлов, настройка точек цикла и редактирование параметров.
  • Наличие нескольких типов синтеза, включая wavetable-синтез и FM-синтез.
  • Редактор таблиц волн с возможностью создания пользовательских форм.
  • Эмуляция звуковых чипов ретро-консолей и игровых систем.
  • Набор встроенных эффектов: фильтры, эквалайзер, реверберация, хорус, задержка и бит-крашер.
  • Система автоматизации параметров с использованием ADSR-огибающих, пользовательских кривых и последовательностей.
  • Редактор треков автоматизации с поддержкой плавных и ступенчатых изменений параметров.
  • Поддержка работы с MIDI-контроллерами, экранной клавиатурой и QWERTY-клавиатурой.
  • Импорт/экспорт MIDI-файлов.
  • Экспорт готовых проектов в WAV и OGG.
