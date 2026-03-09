KiraStudio — кроссплатформенная музыкальная студия, предназначенная для создания, редактирования и обработки музыкальных композиций на ПК или мобильных устройствах. Программа предоставляет набор инструментов для написания музыки, работы с MIDI-данными, синтеза звука и сведения треков.

Основой работы в KiraStudio является полнофункциональный piano roll, который позволяет создавать и редактировать нотные партии, управлять параметрами нот, такими как скорость, панорамирование и длительность. Встроенный секвенсор дает возможность добавлять новые каналы и треки, формировать паттерны и повторно использовать их в композиции. Для настройки звучания предусмотрен микшер, где можно регулировать громкость каналов, баланс и подключать цепочки эффектов для обработки аудио.

Программа поддерживает различные способы генерации звука. Присутствует возможность создавать инструменты, комбинируя генераторы и настраивая параметры синтеза. Поддерживается работа с wavetable-синтезом, FM-синтезом, загрузка пользовательских сэмплов, а также использование SoundFont-библиотек форматов SF2 и SF3. Дополнительно реализованы эмуляции некоторых классических звуковых чипов, применявшихся в игровых консолях и ретро-устройствах.

Поддерживается импорт и экспорт MIDI-файлов, что упрощает обмен проектами с другими музыкальными программами. Готовые композиции можно экспортировать в аудиоформаты WAV и OGG.

Основные возможности KiraStudio: