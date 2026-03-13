Photo Video Maker для Android
|Оценка:
|3.80/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.1.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Daily AI Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 22 | Статистика
|Размер:
|21.12 Мб
Photo Video Maker — приложение для создания видеороликов и слайд-шоу на основе фотографий. Приложение сочетает инструменты редактирования видео, готовые шаблоны оформления и функции на базе искусственного интеллекта, что позволяет формировать видеоролики без сложной ручной обработки.
С помощью Photo Video Maker пользователь может импортировать несколько фотографий, объединить их в последовательность и дополнить различными элементами оформления. В программе доступны эффекты переходов, анимации, декоративные рамки, текстовые подписи и музыкальное сопровождение. Настройки позволяют регулировать длительность показа каждого изображения, выбирать соотношение сторон и устанавливать параметры качества итогового видео.
Поддерживается экспорт роликов в высоком разрешении, что делает приложение удобным для создания контента для различных платформ и устройств.
Список основных возможностей Photo Video Maker:
- Импорт нескольких фотографий и создание видеослайд-шоу.
- Использование готовых видеошаблонов для разных событий и тем.
- Применение эффектов и визуальных преобразований на базе ИИ.
- Добавление музыкального сопровождения из встроенной библиотеки или собственных файлов.
- Извлечение аудио из видео и использование его в качестве фоновой дорожки.
- Настройка длительности показа фотографий и последовательности кадров.
- Использование переходов, анимаций, рамок и декоративных элементов.
- Добавление текстовых надписей и стикеров.
- Выбор формата кадра и настройка разрешения видео.
- Экспорт роликов в высоком качестве.
- Сохранение созданных видео в библиотеке приложения.
- Возможность отправки готовых видеороликов через социальные сети и мессенджеры.
