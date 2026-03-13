Photo Video Maker для Android

Оценка: 3.80/5 голосов - 5
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.1.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 22 | Статистика
Размер:21.12 Мб
Photo Video Maker — приложение для создания видеороликов и слайд-шоу на основе фотографий. Приложение сочетает инструменты редактирования видео, готовые шаблоны оформления и функции на базе искусственного интеллекта, что позволяет формировать видеоролики без сложной ручной обработки.

С помощью Photo Video Maker пользователь может импортировать несколько фотографий, объединить их в последовательность и дополнить различными элементами оформления. В программе доступны эффекты переходов, анимации, декоративные рамки, текстовые подписи и музыкальное сопровождение. Настройки позволяют регулировать длительность показа каждого изображения, выбирать соотношение сторон и устанавливать параметры качества итогового видео.

Поддерживается экспорт роликов в высоком разрешении, что делает приложение удобным для создания контента для различных платформ и устройств.

Список основных возможностей Photo Video Maker:

  • Импорт нескольких фотографий и создание видеослайд-шоу.
  • Использование готовых видеошаблонов для разных событий и тем.
  • Применение эффектов и визуальных преобразований на базе ИИ.
  • Добавление музыкального сопровождения из встроенной библиотеки или собственных файлов.
  • Извлечение аудио из видео и использование его в качестве фоновой дорожки.
  • Настройка длительности показа фотографий и последовательности кадров.
  • Использование переходов, анимаций, рамок и декоративных элементов.
  • Добавление текстовых надписей и стикеров.
  • Выбор формата кадра и настройка разрешения видео.
  • Экспорт роликов в высоком качестве.
  • Сохранение созданных видео в библиотеке приложения.
  • Возможность отправки готовых видеороликов через социальные сети и мессенджеры.
