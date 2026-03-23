KakaoTalk для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|26.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Kakao Corp.
|Категория:
|ICQ, чаты, пейджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|210.22 Мб
KakaoTalk — очень популярный южнокорейский мессенджер для мгновенного обмена сообщениями, интегрованный со многими сервисами, наподобии с WeChat. Работает без VPN, поддерживает регистрацию с российских номеров с возможностью создавать до 3 профилей на один номер. Мессенджер поддерживает передачу файлов и мультимедиа, позволяет отправлять изображения и стикеры, а также вести каналы и совершать звонки. Присутствует возможность объединять чаты в папки и управлять отправленными сообщениями, включая их редактирование и удаление.
Приложение также включает инструменты голосовой связи и видеозвонков. Поддерживаются групповые звонки с возможностью переключения режима и демонстрации экрана. В разделе открытых чатов доступны публичные обсуждения по интересам, где можно отслеживать активные темы и подключаться к ним. Профиль пользователя настраивается отдельно для разных чатов, что позволяет контролировать отображаемую информацию. Есть поддержка устройств на Wear OS с базовыми функциями общения и уведомлений.
Список основных возможностей KakaoTalk:
- обмен текстовыми сообщениями в личных и групповых чатах;
- отправка фотографий, видео и файлов;
- редактирование и удаление сообщений после отправки;
- организация диалогов с помощью папок;
- использование тем для структурирования переписки;
- голосовые и видеозвонки с поддержкой группового режима;
- демонстрация экрана во время звонков;
- доступ к открытым чатам по интересам;
- настройка профиля с разной видимостью для чатов;
- использование смайлов и стикеров;
- поддержка Wear OS с синхронизацией с мобильным устройством.
