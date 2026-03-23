KakaoTalk для Android

Лицензия: Бесплатная
Версия:26.2.2
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:ICQ, чаты, пейджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1
Размер:210.22 Мб
KakaoTalk — очень популярный южнокорейский мессенджер для мгновенного обмена сообщениями, интегрованный со многими сервисами, наподобии с WeChat. Работает без VPN, поддерживает регистрацию с российских номеров с возможностью создавать до 3 профилей на один номер. Мессенджер поддерживает передачу файлов и мультимедиа, позволяет отправлять изображения и стикеры, а также вести каналы и совершать звонки. Присутствует возможность объединять чаты в папки и управлять отправленными сообщениями, включая их редактирование и удаление.

Приложение также включает инструменты голосовой связи и видеозвонков. Поддерживаются групповые звонки с возможностью переключения режима и демонстрации экрана. В разделе открытых чатов доступны публичные обсуждения по интересам, где можно отслеживать активные темы и подключаться к ним. Профиль пользователя настраивается отдельно для разных чатов, что позволяет контролировать отображаемую информацию. Есть поддержка устройств на Wear OS с базовыми функциями общения и уведомлений.

Список основных возможностей KakaoTalk:

  • обмен текстовыми сообщениями в личных и групповых чатах;
  • отправка фотографий, видео и файлов;
  • редактирование и удаление сообщений после отправки;
  • организация диалогов с помощью папок;
  • использование тем для структурирования переписки;
  • голосовые и видеозвонки с поддержкой группового режима;
  • демонстрация экрана во время звонков;
  • доступ к открытым чатам по интересам;
  • настройка профиля с разной видимостью для чатов;
  • использование смайлов и стикеров;
  • поддержка Wear OS с синхронизацией с мобильным устройством.
