KakaoTalk — очень популярный южнокорейский мессенджер для мгновенного обмена сообщениями, интегрованный со многими сервисами, наподобии с WeChat. Работает без VPN, поддерживает регистрацию с российских номеров с возможностью создавать до 3 профилей на один номер. Мессенджер поддерживает передачу файлов и мультимедиа, позволяет отправлять изображения и стикеры, а также вести каналы и совершать звонки. Присутствует возможность объединять чаты в папки и управлять отправленными сообщениями, включая их редактирование и удаление.

Приложение также включает инструменты голосовой связи и видеозвонков. Поддерживаются групповые звонки с возможностью переключения режима и демонстрации экрана. В разделе открытых чатов доступны публичные обсуждения по интересам, где можно отслеживать активные темы и подключаться к ним. Профиль пользователя настраивается отдельно для разных чатов, что позволяет контролировать отображаемую информацию. Есть поддержка устройств на Wear OS с базовыми функциями общения и уведомлений.

