KakaoTalk — корейская платформа для мгновенного обмена сообщениями, предоставляет пользователям инструменты для текстового и голосового общения, а также ряд дополнительных функций. KakaoTalk требует регистрации через номер мобильного телефона, что позволяет обеспечить верификацию пользователей. После создания аккаунта можно начать использовать все базовые функции мессенджера: обмен текстовыми сообщениями, отправку мультимедийных файлов, использование эмодзи и стикеров. Также доступны голосовые вызовы и групповые чаты.

Важной особенностью KakaoTalk является наличие встроенных сервисов, доступных через специальное меню. Пользователи могут создать цифровой кошелёк KakaoTalk Wallet, который поддерживает переводы средств и хранение документов, а также связать приложение с почтовым сервисом и календарём. Доступны мобильная и настольной версий программы, что делает ее удобной для личного общения и деловых переписок.

Основные возможности KakaoTalk: