KakaoTalk для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.3.1 Build 4438 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kakao Corp.
|Категория:
|IRC, ICQ, Messenger
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|80.39 Мб
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KakaoTalk — корейская платформа для мгновенного обмена сообщениями, предоставляет пользователям инструменты для текстового и голосового общения, а также ряд дополнительных функций. KakaoTalk требует регистрации через номер мобильного телефона, что позволяет обеспечить верификацию пользователей. После создания аккаунта можно начать использовать все базовые функции мессенджера: обмен текстовыми сообщениями, отправку мультимедийных файлов, использование эмодзи и стикеров. Также доступны голосовые вызовы и групповые чаты.
Важной особенностью KakaoTalk является наличие встроенных сервисов, доступных через специальное меню. Пользователи могут создать цифровой кошелёк KakaoTalk Wallet, который поддерживает переводы средств и хранение документов, а также связать приложение с почтовым сервисом и календарём. Доступны мобильная и настольной версий программы, что делает ее удобной для личного общения и деловых переписок.
Основные возможности KakaoTalk:
- Обмен текстовыми сообщениями и мультимедийным контентом.
- Поддержка групповых чатов и голосовых вызовов.
- Простая регистрация и идентификация через номер телефона.
- Интеграция с сервисом цифрового кошелька KakaoTalk Wallet.
- Возможность денежных переводов и хранения цифровых документов.
- Встроенные почтовый клиент и календарь с синхронизацией учетных записей.
- Минималистичный интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
- Поддержка как мобильных устройств, так и настольных систем.
- Широкие возможности персонализации и визуального оформления чатов.
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