KakaoTalk для Windows

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:25.3.1 Build 4438 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:IRC, ICQ, Messenger
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:80.39 Мб
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KakaoTalk — корейская платформа для мгновенного обмена сообщениями, предоставляет пользователям инструменты для текстового и голосового общения, а также ряд дополнительных функций. KakaoTalk требует регистрации через номер мобильного телефона, что позволяет обеспечить верификацию пользователей. После создания аккаунта можно начать использовать все базовые функции мессенджера: обмен текстовыми сообщениями, отправку мультимедийных файлов, использование эмодзи и стикеров. Также доступны голосовые вызовы и групповые чаты.

Важной особенностью KakaoTalk является наличие встроенных сервисов, доступных через специальное меню. Пользователи могут создать цифровой кошелёк KakaoTalk Wallet, который поддерживает переводы средств и хранение документов, а также связать приложение с почтовым сервисом и календарём. Доступны мобильная и настольной версий программы, что делает ее удобной для личного общения и деловых переписок.

Основные возможности KakaoTalk:

  • Обмен текстовыми сообщениями и мультимедийным контентом.
  • Поддержка групповых чатов и голосовых вызовов.
  • Простая регистрация и идентификация через номер телефона.
  • Интеграция с сервисом цифрового кошелька KakaoTalk Wallet.
  • Возможность денежных переводов и хранения цифровых документов.
  • Встроенные почтовый клиент и календарь с синхронизацией учетных записей.
  • Минималистичный интерфейс с быстрым доступом к основным функциям.
  • Поддержка как мобильных устройств, так и настольных систем.
  • Широкие возможности персонализации и визуального оформления чатов.
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