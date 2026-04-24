RustRover для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от $6.90
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|2026.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|JetBrains inc.
|Категории:
|Редакторы кода - Средства разработки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|891.35 Мб
RustRover — интегрированная среда разработки для языка Rust, ориентированная на повседневную работу с проектами разного уровня, которая объединяет редактор кода, инструменты анализа и средства навигации по проекту. Интерфейс позволяет управлять структурой проекта, работать с файлами и переключаться между задачами без лишних действий.
Среда поддерживает создание проектов с нуля или на основе готовых шаблонов, включая варианты из репозиториев GitHub. Дополнительно доступны инструменты для работы с веб-технологиями и JavaScript-фреймворками, что упрощает интеграцию Rust в современные приложения. В редактор встроены функции автодополнения и контекстных действий, которые помогают ускорить написание и корректировку кода.
Список основных возможностей RustRover:
- редактор кода с поддержкой автодополнения и подсказок;
- контекстные действия для быстрого исправления и улучшения кода;
- интеграция с ИИ для анализа и объяснения фрагментов кода;
- поддержка создания проектов с нуля и на основе шаблонов;
- работа с репозиториями GitHub;
- инструменты для навигации по структуре проекта;
- меню «Проблемы» с отображением ошибок и переходом к строкам кода;
- настройка проверки кода через Code Inspector;
- анализ проектов с помощью Qodana;
- поддержка веб-фреймворков и JavaScript-окружения;
- встроенный ИИ-агент для автоматизации части разработки.
