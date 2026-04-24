RustRover для Windows

Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от $6.90
Ограничение:30 дней
Версия:2026.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Редакторы кода - Средства разработки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:891.35 Мб
RustRover — интегрированная среда разработки для языка Rust, ориентированная на повседневную работу с проектами разного уровня, которая объединяет редактор кода, инструменты анализа и средства навигации по проекту. Интерфейс позволяет управлять структурой проекта, работать с файлами и переключаться между задачами без лишних действий.

Среда поддерживает создание проектов с нуля или на основе готовых шаблонов, включая варианты из репозиториев GitHub. Дополнительно доступны инструменты для работы с веб-технологиями и JavaScript-фреймворками, что упрощает интеграцию Rust в современные приложения. В редактор встроены функции автодополнения и контекстных действий, которые помогают ускорить написание и корректировку кода.

Список основных возможностей RustRover:

  • редактор кода с поддержкой автодополнения и подсказок;
  • контекстные действия для быстрого исправления и улучшения кода;
  • интеграция с ИИ для анализа и объяснения фрагментов кода;
  • поддержка создания проектов с нуля и на основе шаблонов;
  • работа с репозиториями GitHub;
  • инструменты для навигации по структуре проекта;
  • меню «Проблемы» с отображением ошибок и переходом к строкам кода;
  • настройка проверки кода через Code Inspector;
  • анализ проектов с помощью Qodana;
  • поддержка веб-фреймворков и JavaScript-окружения;
  • встроенный ИИ-агент для автоматизации части разработки.
