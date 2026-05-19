GPTalk для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.7.0
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VIDEOSHOW Video Editor & Maker & AI Chat Generator
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|62.55 Мб
GPTalk представляет собой приложение для общения с ИИ, объединяющее несколько языковых и мультимедийных моделей в одном интерфейсе. Сервис поддерживает текстовые диалоги, генерацию изображений, создание видео и помощь при решении повседневных задач.
В основе GPTalk используются модели GPT-5.1, GPT-4o, Gemini, Claude, DeepSeek, Grok и Qwen. Пользователь может получать ответы на вопросы, работать с переводами, создавать тексты различного формата, генерировать изображения по описанию и использовать AI для обработки идей.
GPTalk также поддерживает функции AI-компаньона. Пользователь может вести диалог в свободной форме, использовать ролевые сценарии общения и получать персонализированные ответы на основе предыдущих взаимодействий. Отдельное внимание уделено мультимедийным возможностям: генерации изображений, видео и музыки с помощью встроенных AI-моделей.
Список основных возможностей GPTalk:
- Поддержка нескольких AI-моделей, включая GPT-5.1, Gemini, Claude, DeepSeek и Grok.
- AI-чат для общения, поиска информации и генерации текстов.
- Создание изображений по текстовым запросам.
- Генерация AI-видео на основе описаний.
- Инструменты для написания писем, историй, сценариев и заметок.
- Помощь в обучении, программировании и переводе текстов.
- Функции AI-компаньона и персонализированного общения.
- Поддержка ролевых диалогов и развлекательного контента.
- Работа на мобильных устройствах в круглосуточном режиме.
- Доступ к дополнительным функциям через VIP-подписку.
