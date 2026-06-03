Veffex для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.9.36 BETA 6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:44.55 Мб
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Veffex — приложение для создания и редактирования коротких видеороликов на основе фотографий и видеозаписей. Программа позволяет добавлять визуальные эффекты, анимацию, текстовые элементы, музыку и декоративные наклейки для подготовки контента, предназначенного для публикации в социальных сетях и видеосервисах.

В приложении собрана коллекция эффектов различных категорий: световые и цветовые фильтры, ретро-стилизация, VHS, глитч, неоновые эффекты, параллакс, имитация дождя, снега, дыма и другие варианты оформления. Можно применять готовые шаблоны для создания роликов на праздничную, романтическую или тематическую тематику без необходимости выполнять сложное редактирование вручную.

Veffex поддерживает работу как с отдельными фотографиями, так и с видеофайлами. Встроенные инструменты позволяют анимировать изображения, добавлять подписи, использовать готовые текстовые шаблоны и музыкальное сопровождение. Для озвучивания проектов можно выбрать композиции из встроенной библиотеки или использовать аудиофайлы, сохранённые на устройстве. После завершения редактирования результат можно сохранить на устройство или отправить в поддерживаемые социальные сети.

Основные возможности Veffex:

  • Анимация фотографий и создание видеороликов из изображений.
  • Применение визуальных эффектов, фильтров и стилизованных шаблонов.
  • Добавление текста, подписей и декоративных наклеек.
  • Использование эффектов VHS, ретро, глитч, неон, параллакс и 3D.
  • Наложение погодных эффектов: дождь, снег, дым и другие.
  • Добавление музыкального сопровождения из библиотеки приложения или памяти устройства.
  • Создание видеоприглашений, поздравительных открыток и тематических публикаций.
  • Редактирование контента для социальных сетей и видеоплатформ.
  • Поддержка быстрой обработки и сохранения готовых проектов.
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