Veffex — приложение для создания и редактирования коротких видеороликов на основе фотографий и видеозаписей. Программа позволяет добавлять визуальные эффекты, анимацию, текстовые элементы, музыку и декоративные наклейки для подготовки контента, предназначенного для публикации в социальных сетях и видеосервисах.

В приложении собрана коллекция эффектов различных категорий: световые и цветовые фильтры, ретро-стилизация, VHS, глитч, неоновые эффекты, параллакс, имитация дождя, снега, дыма и другие варианты оформления. Можно применять готовые шаблоны для создания роликов на праздничную, романтическую или тематическую тематику без необходимости выполнять сложное редактирование вручную.

Veffex поддерживает работу как с отдельными фотографиями, так и с видеофайлами. Встроенные инструменты позволяют анимировать изображения, добавлять подписи, использовать готовые текстовые шаблоны и музыкальное сопровождение. Для озвучивания проектов можно выбрать композиции из встроенной библиотеки или использовать аудиофайлы, сохранённые на устройстве. После завершения редактирования результат можно сохранить на устройство или отправить в поддерживаемые социальные сети.

Основные возможности Veffex: