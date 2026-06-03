Veffex для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.9.36 BETA 6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KVADGroup App Studio
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.55 Мб
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Veffex — приложение для создания и редактирования коротких видеороликов на основе фотографий и видеозаписей. Программа позволяет добавлять визуальные эффекты, анимацию, текстовые элементы, музыку и декоративные наклейки для подготовки контента, предназначенного для публикации в социальных сетях и видеосервисах.
В приложении собрана коллекция эффектов различных категорий: световые и цветовые фильтры, ретро-стилизация, VHS, глитч, неоновые эффекты, параллакс, имитация дождя, снега, дыма и другие варианты оформления. Можно применять готовые шаблоны для создания роликов на праздничную, романтическую или тематическую тематику без необходимости выполнять сложное редактирование вручную.
Veffex поддерживает работу как с отдельными фотографиями, так и с видеофайлами. Встроенные инструменты позволяют анимировать изображения, добавлять подписи, использовать готовые текстовые шаблоны и музыкальное сопровождение. Для озвучивания проектов можно выбрать композиции из встроенной библиотеки или использовать аудиофайлы, сохранённые на устройстве. После завершения редактирования результат можно сохранить на устройство или отправить в поддерживаемые социальные сети.
Основные возможности Veffex:
- Анимация фотографий и создание видеороликов из изображений.
- Применение визуальных эффектов, фильтров и стилизованных шаблонов.
- Добавление текста, подписей и декоративных наклеек.
- Использование эффектов VHS, ретро, глитч, неон, параллакс и 3D.
- Наложение погодных эффектов: дождь, снег, дым и другие.
- Добавление музыкального сопровождения из библиотеки приложения или памяти устройства.
- Создание видеоприглашений, поздравительных открыток и тематических публикаций.
- Редактирование контента для социальных сетей и видеоплатформ.
- Поддержка быстрой обработки и сохранения готовых проектов.
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