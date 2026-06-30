AI Video Enhancer - приложение для обработки фотографий и видеозаписей, объединяющее инструменты редактирования, функции на базе искусственного интеллекта и средства создания мультимедийного контента. Позволяет повысить качество изображений, устранить размытость, увеличить детализацию старых фотографий и улучшить четкость видеороликов.

Кроме улучшения качества файлов, AI Video Enhancer включает редактор видео, генератор изображений с использованием искусственного интеллекта, инструменты для создания аватаров, камеру с эффектами, средство записи экрана и встроенный музыкальный редактор. Приложение поддерживает экспорт готовых проектов без водяных знаков, а также предоставляет возможность работать с материалами различного формата.

Список основных возможностей AI Video Enhancer: