AI Video Enhancer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.182.74 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Music Video Editor with Effects & Slideshow
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|44.04 Мб
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AI Video Enhancer - приложение для обработки фотографий и видеозаписей, объединяющее инструменты редактирования, функции на базе искусственного интеллекта и средства создания мультимедийного контента. Позволяет повысить качество изображений, устранить размытость, увеличить детализацию старых фотографий и улучшить четкость видеороликов.
Кроме улучшения качества файлов, AI Video Enhancer включает редактор видео, генератор изображений с использованием искусственного интеллекта, инструменты для создания аватаров, камеру с эффектами, средство записи экрана и встроенный музыкальный редактор. Приложение поддерживает экспорт готовых проектов без водяных знаков, а также предоставляет возможность работать с материалами различного формата.
Список основных возможностей AI Video Enhancer:
- Повышение качества фотографий и видео с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
- Восстановление старых, размытых и низкокачественных изображений.
- Создание AI-аватаров и генерация изображений в различных художественных стилях.
- Встроенная камера с фильтрами, эффектами и инструментами для обработки селфи.
- Запись экрана со звуком, включая внутреннее аудио устройства и голос пользователя.
- Экспорт видеозаписей с выбором разрешения, частоты кадров и других параметров.
- Редактирование видео: обрезка, кадрирование, поворот, изменение пропорций и удаление ненужных фрагментов.
- Добавление фоновой музыки, звуковых эффектов и собственных аудиофайлов.
- Извлечение аудиодорожки из видео и базовое редактирование звука.
- Подготовка роликов для публикации в популярных социальных сетях с поддержкой различных форматов изображения.
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