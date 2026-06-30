AI Video Enhancer для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.182.74 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
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Категория:Редакторы
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Размер:44.04 Мб
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AI Video Enhancer - приложение для обработки фотографий и видеозаписей, объединяющее инструменты редактирования, функции на базе искусственного интеллекта и средства создания мультимедийного контента. Позволяет повысить качество изображений, устранить размытость, увеличить детализацию старых фотографий и улучшить четкость видеороликов.

Кроме улучшения качества файлов, AI Video Enhancer включает редактор видео, генератор изображений с использованием искусственного интеллекта, инструменты для создания аватаров, камеру с эффектами, средство записи экрана и встроенный музыкальный редактор. Приложение поддерживает экспорт готовых проектов без водяных знаков, а также предоставляет возможность работать с материалами различного формата.

Список основных возможностей AI Video Enhancer:

  • Повышение качества фотографий и видео с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.
  • Восстановление старых, размытых и низкокачественных изображений.
  • Создание AI-аватаров и генерация изображений в различных художественных стилях.
  • Встроенная камера с фильтрами, эффектами и инструментами для обработки селфи.
  • Запись экрана со звуком, включая внутреннее аудио устройства и голос пользователя.
  • Экспорт видеозаписей с выбором разрешения, частоты кадров и других параметров.
  • Редактирование видео: обрезка, кадрирование, поворот, изменение пропорций и удаление ненужных фрагментов.
  • Добавление фоновой музыки, звуковых эффектов и собственных аудиофайлов.
  • Извлечение аудиодорожки из видео и базовое редактирование звука.
  • Подготовка роликов для публикации в популярных социальных сетях с поддержкой различных форматов изображения.​
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