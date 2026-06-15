Airthings — приложение для работы с устройствами контроля качества воздуха и очистителями бренда Airthings, которое позволяет получать данные с датчиков, отслеживать изменения показателей и управлять совместимыми устройствами через смартфон.

Приложение предоставляет информацию в удобном формате с цветовой индикацией и графиками изменений. Можно просматривать историю измерений, получать уведомления о неблагоприятных показателях и настраивать отображение данных в зависимости от своих задач. Для очистителей воздуха Airthings Renew предусмотрено удаленное управление, а дополнительные рекомендации помогают эффективнее использовать оборудование.

Список основных возможностей Airthings: