Airthings для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:22.15 Мб
СКАЧАТЬ
Airthings скриншот № 1
Airthings скриншот № 2
Airthings скриншот № 3
Airthings скриншот № 4

Airthings — приложение для работы с устройствами контроля качества воздуха и очистителями бренда Airthings, которое позволяет получать данные с датчиков, отслеживать изменения показателей и управлять совместимыми устройствами через смартфон.

Приложение предоставляет информацию в удобном формате с цветовой индикацией и графиками изменений. Можно просматривать историю измерений, получать уведомления о неблагоприятных показателях и настраивать отображение данных в зависимости от своих задач. Для очистителей воздуха Airthings Renew предусмотрено удаленное управление, а дополнительные рекомендации помогают эффективнее использовать оборудование.

Список основных возможностей Airthings:

  • Быстрое подключение и настройка совместимых устройств.
  • Отображение текущих показателей качества воздуха с помощью цветовых индикаторов.
  • Просмотр графиков и истории измерений для анализа изменений.
  • Настройка приоритетных параметров и отображения данных.
  • Удаленное управление очистителем воздуха Airthings Renew.
  • Получение прогноза уровня пыльцы на пять дней для выбранного местоположения.
  • Автоматические уведомления при ухудшении качества воздуха.
  • Советы по устранению распространённых проблем, связанных с микроклиматом в помещении.
  • Рекомендации по выбору подходящих устройств Airthings.
  • Получение ежемесячных отчётов с обобщённой информацией по данным датчиков.
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать SweatcoinSweatcoin 95.1

Мобильное Android-приложение, которое отслеживает ваши ежедневные передвижения на свежем...

скачать RuntasticRuntastic 8.1.1

Runtastic – универсальный помощник при занятиях фитнесом, бегом или кардио-тренировками. В...

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать BeStrongerBeStronger 5.3.1

Персональный фитнес тренер для домашних тренировок, предлагающий коллекцию...

скачать Decibel XDecibel X 9.3.3

Приложение для измерения уровня шума с поддержкой профессиональных стандартов. Точно...

скачать ШагомерШагомер p8.7.3

Удобный счётчик шагов и калорий для Android. Позволяет отслеживать уровень активности и...

Отзывы о программе Airthings

Admin

Отзывов о программе Airthings 8.0.5 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв