Airthings для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Airthings ASA
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.15 Мб
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Airthings — приложение для работы с устройствами контроля качества воздуха и очистителями бренда Airthings, которое позволяет получать данные с датчиков, отслеживать изменения показателей и управлять совместимыми устройствами через смартфон.
Приложение предоставляет информацию в удобном формате с цветовой индикацией и графиками изменений. Можно просматривать историю измерений, получать уведомления о неблагоприятных показателях и настраивать отображение данных в зависимости от своих задач. Для очистителей воздуха Airthings Renew предусмотрено удаленное управление, а дополнительные рекомендации помогают эффективнее использовать оборудование.
Список основных возможностей Airthings:
- Быстрое подключение и настройка совместимых устройств.
- Отображение текущих показателей качества воздуха с помощью цветовых индикаторов.
- Просмотр графиков и истории измерений для анализа изменений.
- Настройка приоритетных параметров и отображения данных.
- Удаленное управление очистителем воздуха Airthings Renew.
- Получение прогноза уровня пыльцы на пять дней для выбранного местоположения.
- Автоматические уведомления при ухудшении качества воздуха.
- Советы по устранению распространённых проблем, связанных с микроклиматом в помещении.
- Рекомендации по выбору подходящих устройств Airthings.
- Получение ежемесячных отчётов с обобщённой информацией по данным датчиков.
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