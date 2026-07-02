AstraGL Player для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.0b | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:108.56 Мб
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AstraGL Player — медиаплеер для воспроизведения видео с аппаратным ускорением, ориентированный на качество изображения и возможность тонкой настройки обработки видеопотока. Программа поддерживает широкий спектр популярных форматов и позволяет открывать локальные файлы без предварительной подготовки или дополнительного преобразования.

Основная особенность приложения заключается в использовании графического процессора при обработке изображения. Благодаря этому доступны инструменты для изменения цветопередачи, повышения детализации, сглаживания движения, настройки параметров HDR и применения других алгоритмов постобработки.

Список основных возможностей AstraGL Player:

  • Поддержка воспроизведения большинства распространённых видеоформатов.
  • Использование аппаратного ускорения графического процессора для обработки изображения.
  • Воспроизведение локальных файлов и потокового видео.
  • Настройка цветового баланса, яркости, контрастности и других параметров.
  • Применение фильтров повышения резкости и уменьшения визуальных артефактов.
  • Средства интерполяции кадров для повышения плавности движения.
  • Поддержка HDR-контента и дополнительных параметров отображения.
  • Использование алгоритмов масштабирования изображения с помощью графического процессора.
  • Инструменты восстановления качества видеоматериалов с невысоким разрешением.
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