AstraGL Player для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0b | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Carniol Dragos
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|108.56 Мб
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AstraGL Player — медиаплеер для воспроизведения видео с аппаратным ускорением, ориентированный на качество изображения и возможность тонкой настройки обработки видеопотока. Программа поддерживает широкий спектр популярных форматов и позволяет открывать локальные файлы без предварительной подготовки или дополнительного преобразования.
Основная особенность приложения заключается в использовании графического процессора при обработке изображения. Благодаря этому доступны инструменты для изменения цветопередачи, повышения детализации, сглаживания движения, настройки параметров HDR и применения других алгоритмов постобработки.
Список основных возможностей AstraGL Player:
- Поддержка воспроизведения большинства распространённых видеоформатов.
- Использование аппаратного ускорения графического процессора для обработки изображения.
- Воспроизведение локальных файлов и потокового видео.
- Настройка цветового баланса, яркости, контрастности и других параметров.
- Применение фильтров повышения резкости и уменьшения визуальных артефактов.
- Средства интерполяции кадров для повышения плавности движения.
- Поддержка HDR-контента и дополнительных параметров отображения.
- Использование алгоритмов масштабирования изображения с помощью графического процессора.
- Инструменты восстановления качества видеоматериалов с невысоким разрешением.
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Admin
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