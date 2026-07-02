AstraGL Player — медиаплеер для воспроизведения видео с аппаратным ускорением, ориентированный на качество изображения и возможность тонкой настройки обработки видеопотока. Программа поддерживает широкий спектр популярных форматов и позволяет открывать локальные файлы без предварительной подготовки или дополнительного преобразования.

Основная особенность приложения заключается в использовании графического процессора при обработке изображения. Благодаря этому доступны инструменты для изменения цветопередачи, повышения детализации, сглаживания движения, настройки параметров HDR и применения других алгоритмов постобработки.

Список основных возможностей AstraGL Player: