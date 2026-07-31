Day One Diary для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2026.15 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:29,91 Мб
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Day One Diary — приложение для ведения личного дневника, заметок и хранения воспоминаний в цифровом формате, которое позволяет создавать текстовые записи, прикреплять фотографии, видео, аудиофайлы и другие материалы, объединяя их в отдельные журналы. При создании записи автоматически сохраняются дополнительные сведения, включая дату, время, местоположение, погодные условия и другие параметры, благодаря чему события можно просматривать в хронологическом порядке или на карте.

Для защиты информации используются сквозное шифрование, резервное копирование и блокировка доступа с помощью пароля или биометрической аутентификации. Записи можно экспортировать в форматы PDF, JSON и обычный текст. Сервис поддерживает синхронизацию между различными устройствами, поиск по архиву, шаблоны, напоминания, календарь активности и просмотр записей, созданных в этот же день прошлых лет.

Список основных возможностей Day One Diary:

  • Неограниченное количество текстовых записей и журналов.
  • Добавление фотографий, видео, аудиозаписей и PDF-файлов.
  • Автоматическое сохранение даты, времени, координат, погоды и других метаданных.
  • Сквозное шифрование и защита дневника паролем или биометрией.
  • Резервное копирование и экспорт данных в PDF, JSON и TXT.
  • Поиск по архиву, фильтрация записей, теги и избранное.
  • Просмотр воспоминаний по функции «В этот день».
  • Карта с отображением мест создания записей.
  • Настраиваемые шаблоны, ежедневные подсказки и напоминания.
  • Синхронизация между Android, iOS, Windows, macOS и веб-версией.
  • Интеграция со Strava, Zapier и другими сервисами.
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Отзывы о программе Day One Diary

Admin

Отзывов о программе Day One Diary 2026.15 пока нет, можете добавить...

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