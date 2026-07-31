Day One Diary — приложение для ведения личного дневника, заметок и хранения воспоминаний в цифровом формате, которое позволяет создавать текстовые записи, прикреплять фотографии, видео, аудиофайлы и другие материалы, объединяя их в отдельные журналы. При создании записи автоматически сохраняются дополнительные сведения, включая дату, время, местоположение, погодные условия и другие параметры, благодаря чему события можно просматривать в хронологическом порядке или на карте.

Для защиты информации используются сквозное шифрование, резервное копирование и блокировка доступа с помощью пароля или биометрической аутентификации. Записи можно экспортировать в форматы PDF, JSON и обычный текст. Сервис поддерживает синхронизацию между различными устройствами, поиск по архиву, шаблоны, напоминания, календарь активности и просмотр записей, созданных в этот же день прошлых лет.

Список основных возможностей Day One Diary: