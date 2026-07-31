Day One Diary для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2026.15 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Automattic, Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|29,91 Мб
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Day One Diary — приложение для ведения личного дневника, заметок и хранения воспоминаний в цифровом формате, которое позволяет создавать текстовые записи, прикреплять фотографии, видео, аудиофайлы и другие материалы, объединяя их в отдельные журналы. При создании записи автоматически сохраняются дополнительные сведения, включая дату, время, местоположение, погодные условия и другие параметры, благодаря чему события можно просматривать в хронологическом порядке или на карте.
Для защиты информации используются сквозное шифрование, резервное копирование и блокировка доступа с помощью пароля или биометрической аутентификации. Записи можно экспортировать в форматы PDF, JSON и обычный текст. Сервис поддерживает синхронизацию между различными устройствами, поиск по архиву, шаблоны, напоминания, календарь активности и просмотр записей, созданных в этот же день прошлых лет.
Список основных возможностей Day One Diary:
- Неограниченное количество текстовых записей и журналов.
- Добавление фотографий, видео, аудиозаписей и PDF-файлов.
- Автоматическое сохранение даты, времени, координат, погоды и других метаданных.
- Сквозное шифрование и защита дневника паролем или биометрией.
- Резервное копирование и экспорт данных в PDF, JSON и TXT.
- Поиск по архиву, фильтрация записей, теги и избранное.
- Просмотр воспоминаний по функции «В этот день».
- Карта с отображением мест создания записей.
- Настраиваемые шаблоны, ежедневные подсказки и напоминания.
- Синхронизация между Android, iOS, Windows, macOS и веб-версией.
- Интеграция со Strava, Zapier и другими сервисами.
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Отзывы о программе Day One Diary
Admin
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