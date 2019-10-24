Skype Lite для Android

Skype Lite 1.84.76.1 для Android

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Описание Skype Lite 1.84.76.1 для AndroidОписание   Скачать Skype Lite 1.84.76.1 для AndroidСКАЧАТЬ (22,37 Мб) Скриншоты Skype Lite 1.84.76.1 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Skype Lite 1.84.76.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Skype Lite 1.84.76.1 для AndroidОтзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Skype Lite - облегченная версия популярного мессенджера для ежедневного общения с семьей, друзьями и коллегами. Идеально подойдет для ограниченных сетевых подключений и поможет сэкономить вам деньги и трафик. Объединяет все необходимые средства коммуникации и использует мало сетевых ресурсов.

Предлагает возможность обмениваться сообщениями и звонками как через Skype, так и через обычную сотовую сеть, а также имеет общий журнал звонков и сообщений.

Возможности приложения:

  • Поддержка SMS
  • Поддержка контактов телефона
  • Отслеживание использования данных
  • Сокращение потребления данных путем выбора экономичного режима при совершении звонков Skype
  • Информация об объеме использованных данных в приложении в любое время
  • Голосовые вызовы и видео звонки
  • Обмен фотографиями, смайликами и файлами
  • Поддержка Skype ботов
Skype Lite
Skype Lite
Skype Lite
Skype Lite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 880
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры
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Отзывы о программе Skype Lite

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Отзывов о программе Skype Lite 1.84.76.1 для Android пока нет, можете добавить...

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