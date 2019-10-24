Skype Lite

Viber 11.6.3.4 для Android Viber – популярное кросс-платформенное приложения для общения. После установки программа синхронизируется со списком контактов и привязывается к вашему номеру. GetContact 4.2.0 для Android Приложение для защиты от SMS-спама и нежелательных звонков. Благодаря более чем 990 млн записей в базе данных можно мгновенно увидеть имя и номер вызывающего Skype 8.52.0.149 для Android Skype – одно из самых популярных приложений в мире для общения. Программа поддерживает голосовые и видео звонки, обмен файлами, групповые чаты. Работать можно в

Блокировка звонков 1.1.7 для Android Бесплатное Android-приложение, которое поможет избавиться от назойливых звонков, добавив номер в "Черный список" или использовав простые опции блокировки. Можно Черный список+ 1.11 для Android Черный список+ - с помощью этой программы вы с легкостью избавитесь от нежелательных звонков и сообщений. Приложение может сбрасывать или выключать звук во время TrueCaller 10.15.6 для Android TrueCaller - при помощи этого приложения вы сможете всегда узнать кто вам звонить даже если номера звонящего нет в ваших контактах