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Sysinternals Suite 2019.04.04
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4.43 из 5, всего оценок - 43
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- Рейтинг программы - 4.43 из 5
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Sysinternals Suite - большой набор полезных утилит для диагностики и устранения различного рода неполадок системы от Марка Руссиновича, известного технического специалиста, сооснователя компании Winternals Software, а ныне являющегося сотрудником компании Microsoft.
В состав пакета входят следующие системные утилиты: AccessChk, AccessEnum, AdExplorer, AdRestore, Autologon, Autoruns, BgInfo, CacheSet, ClockRes, Contig, Ctrl2Cap, DebugView, DiskExt, DiskMon, DiskView, Disk Usage (DU), EFSDump, FileMon, Handle, Hex2dec, Junction, LDMDump, ListDLLs, LiveKd, LoadOrder, LogonSessions, NewSid, NTFSInfo, PageDefrag, PendMoves, PortMon, ProcessExplorer, Process Monitor, ProcFeatures, PsExec, PsFile, PsGetSid, PsInfo, PsKill, PsList, PsLoggedOn, PsLogList, PsPasswd, PsService, PsShutdown, PsSuspend, RegDelNull, RegJump, RegMon, RootkitRevealer, SDelete, ShareEnum, ShellRunas, SigCheck, Streams, Strings, Sync, TCPView, VolumeID, WhoIs, WinObj, ZoomIt.
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Отзывы о программе Sysinternals Suite
Алексей про Sysinternals Suite 29.07.2016 [20-12-2016]
Спасибо за классику!!!
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Дмитрий про Sysinternals Suite 29.07.2016 [18-09-2016]
Отличные программы! Видно делались профессионалом своего дела. Примеры хорошо написанных системных утилит. В таких прогах русификатор и не нужен. Все описания программ есть на офф. сайте Марка и на сайте Microsoft...
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BigWinClub Com про Sysinternals Suite 20.07.2015 [09-09-2015]
Я бы тоже от русика не отказался, как и от единой оболочки.
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Portes про Sysinternals Suite 28.06.2012 [07-07-2012]
Автору не мешало бы сделать какую-то общую оболочку для запуска всех его программ с описаниями. А то так не очень удобно тыкать на ехе-шники его сборника и пытаться понять для чего они и что с каждым из них делать
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влад про Sysinternals Suite 10.11.2011 [12-11-2011]
Какой может быть русификатор? Проги ж создал Русинович, а это уже звучит считай "по-русски".
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