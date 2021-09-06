Belarc Advisor для Windows

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Оценка: 4.38/5 голосов - 16
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Диагностика, тесты
Загрузок (сегодня/всего):4 / 17 182 | Статистика
Размер:3,95 Мб
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Belarc Advisor скриншот № 1

Belarc Advisor - бесплатная программа, которая выводит детальную информацию об установленном в компьютере программном и аппаратном обеспечении, статусе антивируса, установленных и не установленных заплаток (hotfixes) для вашей операционной системы с прямыми ссылками для их загрузки, а также данные CIS (Центр Интернет Безопасности), характеризующие общее состояние безопасности вашей ОС. Полученные результаты отображаются в браузере.

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Отзывы о программе Belarc Advisor

Leonid про Belarc Advisor 8.5a [05-09-2015]

Не работает с Windows 10
3 | 4 | Ответить

SunnY про Belarc Advisor 8.1p [8.1.16.3] [09-11-2010]

Весьма для некоторых полезная, но вот не увидел там где отображается обладатель лицензии windows, ну и прожка на английском.
2 | 2 | Ответить

Ver@ про Belarc Advisor 8.1.5.2 [10-12-2009]

Супер!Мне понравилось!Умеет определять номер лицензии кое-каких программа установленных в системе,но не все.
2 | 2 | Ответить

Вадик в ответ Ver@ про Belarc Advisor 8.5.3.0 [23-11-2016]

Не показывает версии программ portable. Показывает не корректно установленные Windows up date - требующие переустановки.
2 | 2 | Ответить

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