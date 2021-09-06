Belarc Advisor - бесплатная программа, которая выводит детальную информацию об установленном в компьютере программном и аппаратном обеспечении, статусе антивируса, установленных и не установленных заплаток (hotfixes) для вашей операционной системы с прямыми ссылками для их загрузки, а также данные CIS (Центр Интернет Безопасности), характеризующие общее состояние безопасности вашей ОС. Полученные результаты отображаются в браузере.