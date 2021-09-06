Belarc Advisor для Windows
|Оценка:
|4.38/5 голосов - 16
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Belarc, Inc.
|Категория:
|Диагностика, тесты
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 17 182 | Статистика
|Размер:
|3,95 Мб
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Belarc Advisor - бесплатная программа, которая выводит детальную информацию об установленном в компьютере программном и аппаратном обеспечении, статусе антивируса, установленных и не установленных заплаток (hotfixes) для вашей операционной системы с прямыми ссылками для их загрузки, а также данные CIS (Центр Интернет Безопасности), характеризующие общее состояние безопасности вашей ОС. Полученные результаты отображаются в браузере.
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Отзывы о программе Belarc Advisor
SunnY про Belarc Advisor 8.1p [8.1.16.3] [09-11-2010]
Весьма для некоторых полезная, но вот не увидел там где отображается обладатель лицензии windows, ну и прожка на английском.
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Ver@ про Belarc Advisor 8.1.5.2 [10-12-2009]
Супер!Мне понравилось!Умеет определять номер лицензии кое-каких программа установленных в системе,но не все.
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Вадик в ответ Ver@ про Belarc Advisor 8.5.3.0 [23-11-2016]
Не показывает версии программ portable. Показывает не корректно установленные Windows up date - требующие переустановки.
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