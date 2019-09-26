GPU Caps Viewer для Windows

GPU Caps Viewer 1.42.5.0

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Описание GPU Caps Viewer 1.42.5.0Описание   Скачать GPU Caps Viewer 1.42.5.0СКАЧАТЬ (11,04 Мб) Скриншоты GPU Caps Viewer 1.42.5.0Скриншоты (12)   Статистика GPU Caps Viewer 1.42.5.0Статистика   Отзывы о GPU Caps Viewer 1.42.5.0Отзывы (1)  
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4.27 из 5, всего оценок - 15
  • Рейтинг программы - 4.27 из 5
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GPU Caps Viewer это утилита для графической карты, которая тестирует ее на производительность, показывает текущую температуру графического процессора, расширения OpenGL, информацию о поддержке OpenGL API и прочие храктеристики графической карты.

Что нового в GPU Caps Viewer 1.42.5.0?
  • Добавлена поддержка новых устройств
  • Исправлены ошибки
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer
GPU Caps Viewer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 18 008
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты - другое
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Отзывы о программе GPU Caps Viewer

ГолодраГПУшник! про GPU Caps Viewer 1.14.4 [19-10-2011]

Надо посмотреть что за чудо))
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