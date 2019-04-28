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Total PDF Converter 6.1.0.194
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3.90 из 5, всего оценок - 27
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- Рейтинг программы - 3.90 из 5
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Total PDF Converter - преобразовывает PDF в DOC, RTF, XLS, HTML, EPS, PS, TXT, CSV или изображения (TIFF, BMP, JPEG, GIF, WMF, EMF, PNG). Программа имеет понятный интерфейс и полную поддержку командной строки.
Ключевые характеристики:
- Конвертирование PDF в Doc, Excel, HTML, XHTML, RTF, Text или CSV.
- Поддерживает не только PDF, но и PS, EPS, PRN, XPS, OXPS.
- Возможность преобразования PDF в следующие форматы изображений: BMP, JPEG, PNG, GIF, TIFF, WMF, EMF и EPS.
- Преобразование группы файлов одновременно
- Не требуется использование Adobe Acrobat
- Поддерживается PDF, написанный на многобайтных языках
- Сохраняет структуру оригинального документа
- Чрезвычайно прост в использовании
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Отзывы о программе Total PDF Converter
Корвин про Total PDF Converter 2.1.259 [14-09-2015]
Это говно ничего не конвертирует из пдф в док. Чистые листы. Очень "крутая" программа
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Oleg про Total PDF Converter 1.5 [04-05-2013]
Может я не правильно использую ее, короче, когда уже перевод закончен и он должен показать в папке готовый файл его там нет! есть только не переведенный файл... пробовал несколько раз не получилось, переводил пдф в jped \ png
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Кыцык про Total PDF Converter 1.5 [15-03-2013]
Попробовал. Понравилось. В PDF в JPEG перевел на ура. Остальное пока не пробовал, но мое мнение пока на уровне +.
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Сергей про Total PDF Converter 1.5 [10-05-2012]
Программа плохая, при конвертировании выдает ошибку не сконвертировав до конца.
Вот эта прога действительно высший клас: Solid PDF Tools 7.2 Build 1428 - актуальная версия
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karel про Total PDF Converter 1.5 [23-01-2012]
Спасибо друзья за совет, не буду даром тратить время. Попробую лучше Adobe Reader 9.
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