Total PDF Converter - преобразовывает PDF в DOC, RTF, XLS, HTML, EPS, PS, TXT, CSV или изображения (TIFF, BMP, JPEG, GIF, WMF, EMF, PNG). Программа имеет понятный интерфейс и полную поддержку командной строки.

Foxit Reader - небольшая, быстрая программа для чтения PDF файлов. Программа обладает всеми необходимыми функциями для полноценного просмотра PDF файлов

FineReader - одно из самых лучших приложений для распознавания, конвертирования и работы с PDF-документами. Включает в себя огромный набор возможностей, инструментов

WinScan2PDF - небольшая портативная (не требующая инсталляции) программа для сканирования различных документов с помощью любого установленного сканера, и дальнейшего

Adobe Reader - популярнейшее приложение для работы с PDF-документами. Позволяет проводить все основные операции: чтение, копирование, печать, изменение ориентации