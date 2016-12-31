FBReader — приложение для Android, позволяющее читать электронные книги и обладающее богатыми возможностями. Поддерживаются электронные в форматах oeb, epub, fb2. Также имеется возможность чтения текстов прямо из архивов zip, tar и gzip

FBReader может показывать изображения в тексте, оглавление книги, искать в тексте, переходить по ссылкам как внутри текста, так и по внешним. В настройках можно изменить цвета фона и текста, шрифт, скроллинг и другие параметры. Дополнительные модули помогут открыть файлы форматов PDF и DjVu. Пользователь могут использовать собственные фоны для чтения (положите файлы фонов в /sdacrd/Wallpapers) и любые TTF/OTF шрифты (соответственно, /sdcard/Fonts).