FBReader — приложение для Android, позволяющее читать электронные книги и обладающее богатыми возможностями. Поддерживаются электронные в форматах oeb, epub, fb2. Также имеется возможность чтения текстов прямо из архивов zip, tar и gzip
FBReader может показывать изображения в тексте, оглавление книги, искать в тексте, переходить по ссылкам как внутри текста, так и по внешним. В настройках можно изменить цвета фона и текста, шрифт, скроллинг и другие параметры. Дополнительные модули помогут открыть файлы форматов PDF и DjVu. Пользователь могут использовать собственные фоны для чтения (положите файлы фонов в /sdacrd/Wallpapers) и любые TTF/OTF шрифты (соответственно, /sdcard/Fonts).
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Алексей_Хабаровск про FBReader 1.9.3 для Android [07-12-2013]
Очень достойная программа для чтения книг с экрана смартфона. Продуманы функции (закладки и пр.), особенно изменение яркости экрана простым вертикальным скролом в левой части экрана (без заходов в меню настроек). Юзал ее в течение пары месяцев, но все же вернулся к CoolReader (которую уже давно использую, еще на ПК до эры айфоноподобных смартфонов и потом на смартфоне). По сравнению с CoolReader унылость вызывает малое количество встроенных фонов страницы, шрифтов. Хотя сильной стороной FBReader можно назвать корректное открытие doc файлов (если не ошибаюсь, даже с картинками), для CoolReader "родной" формат – fb2, а для открытия вордовского файла с картинками необходимо его конвертировать в fb2 (кстати, очень удобна для этой цели программа htmlDocs2fb2). В общем, рекомендую поставить на смарт и FBReader и CoolReader, поюзать и оставить. Обе : ) Потому что обе программки – из разряда неоспоримо полезных для любителей чтения. | 1 | Ответить
Саня про FBReaderJ 1.1.10 для Android [03-09-2011]
хорошая программка, долго искал что то в этом роде интерфейс даже на русском ))) | | Ответить