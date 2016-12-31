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FBReader для Android

FBReader 2.7.9 для Android

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Описание FBReader 2.7.9 для AndroidОписание   Скачать FBReader 2.7.9 для AndroidСКАЧАТЬ (5,36 Мб) Скриншоты FBReader 2.7.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика FBReader 2.7.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о FBReader 2.7.9 для AndroidОтзывы (3)  
Оцените программу!
4.43 из 5, всего оценок - 105
  • Рейтинг программы - 4.43 из 5
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FBReader — приложение для Android, позволяющее читать электронные книги и обладающее богатыми возможностями. Поддерживаются электронные в форматах oeb, epub, fb2. Также имеется возможность чтения текстов прямо из архивов zip, tar и gzip

FBReader может показывать изображения в тексте, оглавление книги, искать в тексте, переходить по ссылкам как внутри текста, так и по внешним. В настройках можно изменить цвета фона и текста, шрифт, скроллинг и другие параметры. Дополнительные модули помогут открыть файлы форматов PDF и DjVu. Пользователь могут использовать собственные фоны для чтения (положите файлы фонов в /sdacrd/Wallpapers) и любые TTF/OTF шрифты (соответственно, /sdcard/Fonts).

Что нового в FBReader 2.7.9 для Android?
  • Добавлена поддержка оффлайновых словарей NHGS и Livio.
  • Изменены настройки словарей: если вы используете GoldenDict, выбирайте GodenDict a не ColorDict 3.
Скриншоты FBReader:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 1.x, 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Вьетнамскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)16 / 173 277
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧтение книг
 Программа FBReader отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе FBReader

илья про FBReader 2.6.13 для Android [05-04-2016]

1)Напиши это комментарий 6 играм!
2)Зайди на страничку Вконтакте
3)Нажми F7
4)И бац у вас 200 голосов
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Алексей_Хабаровск про FBReader 1.9.3 для Android [07-12-2013]

Очень достойная программа для чтения книг с экрана смартфона. Продуманы функции (закладки и пр.), особенно изменение яркости экрана простым вертикальным скролом в левой части экрана (без заходов в меню настроек). Юзал ее в течение пары месяцев, но все же вернулся к CoolReader (которую уже давно использую, еще на ПК до эры айфоноподобных смартфонов и потом на смартфоне). По сравнению с CoolReader унылость вызывает малое количество встроенных фонов страницы, шрифтов. Хотя сильной стороной FBReader можно назвать корректное открытие doc файлов (если не ошибаюсь, даже с картинками), для CoolReader "родной" формат – fb2, а для открытия вордовского файла с картинками необходимо его конвертировать в fb2 (кстати, очень удобна для этой цели программа htmlDocs2fb2). В общем, рекомендую поставить на смарт и FBReader и CoolReader, поюзать и оставить. Обе : ) Потому что обе программки – из разряда неоспоримо полезных для любителей чтения.
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Саня про FBReaderJ 1.1.10 для Android [03-09-2011]

хорошая программка, долго искал что то в этом роде интерфейс даже на русском )))
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