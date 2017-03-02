Skype - эта популярная программа позволяет общаться в чате с любым пользователем Skype, как при помощи голоса так и при помощи текстовых сообщений. Можно звонить в любое место Планеты и не переживать ни о чем т.к. все данные надежно шифруются. Это доставило ФБР головную боль т.к. все больше и больше боссов мафии начинают использовать Skype в своих целях - прослушать просто невозможно.
Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes. В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app
Скайп говно регестрируюсь сотый раз а войти не могу логин и пороль вожу правельно с сетью все хорошо конченный сервер на скайпе глючит или скайп говно полное не могу понять. | | Ответить
старый айфон про Skype 4.17.1 для iPhone, iPad, iPod [17-02-2014]
больше никогда айфон не куплю, был 2g, теперь 3g, проблема найти прграммы старых версий, теперь только андроид, и нервы спокойны, не нужно по пол ночи искать нужную програму. Хотя мои слова тоже удалят, как и программы старые 1 | 6 | Ответить
Katyab3 про Skype 4.8 для iPhone, iPad, iPod [03-06-2013]
Я тоже когда то считала что айфон это только понты. И когда любимый подарил айфон даже немного ростроилась. При пользовании поменяла свое мнение. Нетбук тоже хочу поменять на яблоко. Сказала свое мнение., но хотелосьбы видеть всетаки отзывы о версии скайп. Вижу пока не скачаю не узнаю, так как о ней отзывов нет | 2 | Ответить
Анар про Skype 4.5 для iPhone, iPad, iPod [25-02-2013]
Enceladus89 про Skype 4.1.2 для iPhone, iPad, iPod [14-11-2012]
И у меня iPhone 3GS и я его тоже ненавижу :-) Ненавижу конченую фирму Apple, этих заморских или инопланетных нерусских утырков, но ничего другого я так же не хочу ))) Идиалбных еще не создали телефонов. Зато престижно и качественно ;-) | | Ответить