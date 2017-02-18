CPU-Z для Windows

CPU-Z 1.78.3

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Описание CPU-Z 1.78.3Описание   Скачать CPU-Z 1.78.3СКАЧАТЬ (1,61 Мб) Скриншоты CPU-Z 1.78.3Скриншоты (7)   Статистика CPU-Z 1.78.3Статистика   Отзывы о CPU-Z 1.78.3Отзывы (32)  Видеоролик к программе CPU-Z 1.78.3Видеоролик  
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4.60 из 5, всего оценок - 427
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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CPU-Z - утилита, которая предоставит вам самую подробную информацию об установленном в системе процессоре, памяти, кэше и материнской плате.

Программа обладает небольшим размером, удобным выводом сведений о компонентах и поддерживает практически все типы процессоров и материнских плат.

Выводит следующую информацию:

Процессор

  • Название процессора.
  • Степпинг ядра и техпроцесс.
  • Корпусировка.
  • Напряжение ядра.
  • Внутренняя и внешняя частоты, множитель процессора.
  • Поддерживаемые наборы инструкций.
  • Информация о кэше.

Материнская плата

  • Производитель, модель и ревизия.
  • Производитель, дата и модель BIOS.
  • Чипсет (северный и южный мост) и датчики.
  • Графический интерфейс.

Память

  • Частота и тайминги.
  • Количество каналов памяти.
  • Спецификации модулей, записанные в SPD (Схема Последовательного Детектирования ): производитель, серийный номер, таблица таймингов.

Видеокарта

  • Название видеокарты
  • Имя GPU
  • Техпроцесс
  • Поддержка DirectX
  • Поддержка пиксельного шейдера
  • Тип памяти
  • Количество памяти
  • Пропускная способность памяти
  • Тип и ширина шины
  • Частота памяти, GPU (стандартная/разогнанная)
  • Версия драйвера и BIOS'а

Датчики

  • Частота ядра GPU
  • Частота памяти GPU
  • Температура GPU
  • Скорость кулера
  • Загрузки GPU в реальном времени
Что нового в CPU-Z 1.78.3?
  • Поддержка: процессоры Intel Kaby Lake
  • Поддержка: процессоры AMD Embedded G и R-series
  • Поддержка:DMP Vortex86 DX3
Скриншоты CPU-Z:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)181 / 906 227
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
 Программа CPU-Z отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе CPU-Z

WER про CPU-Z 1.70 [26-07-2014]

http://www.cpuid.com/ официальный источник
5 | 6 | Ответить

Anon про CPU-Z 1.60 [31-12-2012]

CPU-Z программка бесплатная и ее качать безопасней всего с сайта производителя http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Жаль что гугл не выдает первоисточники в верхней строке поиска, а выдает другие сайты :(
12 | | Ответить

Константин про CPU-Z 1.60 [19-12-2012]

Согласен с предыдущим. Эта прога вносит какие-то изменения.
1 | 3 | Ответить

sonar про CPU-Z 1.59 [14-01-2012]

цитата от igor:sposibo(c)
игорёк, верно экзамены сдавал по нынешнему-веришь, не веришь, т.е. тестовые(для тупых).
sposibo пишется через А-СПАСИБО! Ну да ты не виноват-система образования такая. Да хоть бы у родителей спросил, если не знаешь. Они-то с Советским Образованием.
P.S.Привет поколению, выбравшему пепси))))
Прога действительно отличная.
2 | 1 | Ответить

Stepan про CPU-Z 1.59 [09-01-2012]

норм прога!
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