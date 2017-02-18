CPU-Z - утилита, которая предоставит вам самую подробную информацию об установленном в системе процессоре, памяти, кэше и материнской плате.

Отзывы о программе CPU-Z WER http://www.cpuid.com/ официальный источник

5 | 6 | Ответить Anon CPU-Z программка бесплатная и ее качать безопасней всего с сайта производителя http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html

Жаль что гугл не выдает первоисточники в верхней строке поиска, а выдает другие сайты :(

12 | | Ответить Константин Согласен с предыдущим. Эта прога вносит какие-то изменения.

1 | 3 | Ответить sonar цитата от igor:sposibo(c)

игорёк, верно экзамены сдавал по нынешнему-веришь, не веришь, т.е. тестовые(для тупых).

sposibo пишется через А-СПАСИБО! Ну да ты не виноват-система образования такая. Да хоть бы у родителей спросил, если не знаешь. Они-то с Советским Образованием.

P.S.Привет поколению, выбравшему пепси))))

Прога действительно отличная.

2 | 1 | Ответить Stepan норм прога!

1 | 1 | Ответить Читать все отзывы (32) / Добавить отзыв