CPU-Z программка бесплатная и ее качать безопасней всего с сайта производителя http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Жаль что гугл не выдает первоисточники в верхней строке поиска, а выдает другие сайты :( 12 | | Ответить
Константин про CPU-Z 1.60 [19-12-2012]
Согласен с предыдущим. Эта прога вносит какие-то изменения. 1 | 3 | Ответить
sonar про CPU-Z 1.59 [14-01-2012]
цитата от igor:sposibo(c)
игорёк, верно экзамены сдавал по нынешнему-веришь, не веришь, т.е. тестовые(для тупых).
sposibo пишется через А-СПАСИБО! Ну да ты не виноват-система образования такая. Да хоть бы у родителей спросил, если не знаешь. Они-то с Советским Образованием.
P.S.Привет поколению, выбравшему пепси))))
Прога действительно отличная. 2 | 1 | Ответить