avast! Pro Antivirus - полнофункциональный антивирус. Работает лучше, чем бесплатный антивирус avast! Free Antivirus, особенно при активном посещении страниц Интернета, но не включает брандмауэр и антиспам, которые есть в avast! Internet Security. Кроме того, avast! Pro Antivirusрекомендуется, если есть необходимость настроить пользовательскую конфигурацию защиты.
Автоматическая защита от вирусов и шпионских программ
Защита от руткитов в реальном времени
Проверка на вирусы всех отправляемых и получаемых сообщений
Защита от инфекций, распространяемых через чаты
Предотвращение атак со стороны вредоносных веб-сайтов
Возможность безопасного просмотра подозрительных веб-сайтов или приложений
Защита в фоновом режиме во время сетевых игр
Интеллектуальное средство проверки avast! Intelligent Scanner
Щит файловой системы (отслеживает все файлы и программы на компьютере в реальном времени)
Щит электронной почты (отслеживает и сканирует весь входящий и исходящий трафик программ для работы с почтой)
Веб-щит (анализирует все ваши действия при посещении веб-сайтов и предотвращает любые угрозы еще до того, как их заметит ваш браузер)
Щит P2P (отслеживает загрузки большинства программ файлообмена, нейтрализуя все риски)
Щит мгновенных сообщений (перехватывает все загрузки из программ для мгновенного обмена сообщениями и проверяет их на вирусы)
Сетевой щит (контролирует сетевую активность и блокирует вирусы, пытающиеся заразить систему через сеть)
Щит поведения (мониторит систему на предмет подозрительных действий)
Щит скриптов (перехватывает все сценарии выполняемые в системе, как локальные так и удаленные).
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.
Отзывы о программе avast! Pro Antivirus
Виктор про avast! Pro Antivirus 2016.11.2.2732 Final [03-05-2016]
В 100% защите от бесплатной версии не уверен, а вот Pro версия и выше отлично защищают компьютер от различных вирусов и троянов. | | Ответить
Тимур про avast! Pro Antivirus 9.0.2206 Final [31-10-2014]
Аваст установлен уже года два, но тут решил всё же проверить свой комп другим антивирусником, уж слишком часто в инете стали появляться всякие спамы, всплывающие окна и проч., короче, стал "тормозить" мой бедный комп. Результат проверки на другом антивируснике удивил: более 1000 инфекций и три опасных вируса! Где же был всё это время наш avast?! 1 | 15 | Ответить
андрей про avast! Pro Antivirus 9.0.2021 Final [03-09-2014]
Всё слава Богу,удали гавно это )))avast | 6 | Ответить
Вредина про avast! Pro Antivirus 9.0.2018 Final [03-05-2014]
Аваст шляпа шляпная.ниче не ловит.мсай от микросовта даже лучше. Да прибудет с Вами сила. 1 | 1 | Ответить
DJ_AZICK в ответ Вредина про avast! Pro Antivirus 9.0.2021 Final [10-08-2014]
Хз что за гон у вас, но у меня уже 10й год стоит бесплатная версия и ничего! Все работает нормально ни разу не подводил! А то что ниже понаписали это все гонево! 2 | 1 | Ответить
maximilliano про avast! Pro Antivirus 2014 (9.0.2008) [10-12-2013]