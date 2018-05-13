avast! Pro Antivirus для Windows

avast! Pro Antivirus 18.4.2338

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Описание avast! Pro Antivirus 18.4.2338Описание   Скачать avast! Pro Antivirus 18.4.2338СКАЧАТЬ (247,01 Мб) Скриншоты avast! Pro Antivirus 18.4.2338Скриншоты (9)   Статистика avast! Pro Antivirus 18.4.2338Статистика   Отзывы о avast! Pro Antivirus 18.4.2338Отзывы (134)  
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4.56 из 5, всего оценок - 199
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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avast! Pro Antivirus - полнофункциональный антивирус. Работает лучше, чем бесплатный антивирус avast! Free Antivirus, особенно при активном посещении страниц Интернета, но не включает брандмауэр и антиспам, которые есть в avast! Internet Security. Кроме того, avast! Pro Antivirus рекомендуется, если есть необходимость настроить пользовательскую конфигурацию защиты.

  • Автоматическая защита от вирусов и шпионских программ
  • Защита от руткитов в реальном времени
  • Проверка на вирусы всех отправляемых и получаемых сообщений
  • Защита от инфекций, распространяемых через чаты
  • Предотвращение атак со стороны вредоносных веб-сайтов
  • Возможность безопасного просмотра подозрительных веб-сайтов или приложений
  • Защита в фоновом режиме во время сетевых игр
  • Интеллектуальное средство проверки avast! Intelligent Scanner
  • Щит файловой системы (отслеживает все файлы и программы на компьютере в реальном времени)
  • Щит электронной почты (отслеживает и сканирует весь входящий и исходящий трафик программ для работы с почтой)
  • Веб-щит (анализирует все ваши действия при посещении веб-сайтов и предотвращает любые угрозы еще до того, как их заметит ваш браузер)
  • Щит P2P (отслеживает загрузки большинства программ файлообмена, нейтрализуя все риски)
  • Щит мгновенных сообщений (перехватывает все загрузки из программ для мгновенного обмена сообщениями и проверяет их на вирусы)
  • Сетевой щит (контролирует сетевую активность и блокирует вирусы, пытающиеся заразить систему через сеть)
  • Щит поведения (мониторит систему на предмет подозрительных действий)
  • Щит скриптов (перехватывает все сценарии выполняемые в системе, как локальные так и удаленные).
Что нового в avast! Pro Antivirus 18.4.2338?

Новое:

  • Диалоги обнаружения для экранов защиты от эксплойтов и руткитов
  • Раздел Мои лицензии
  • Выпадающее меню в верхней панели
  • Программа вознаграждений
  • Редизайн модуля Проверка Wi-Fi

Исправления:

  • Соответствие GDPR
  • Исправлено: падения приложения из-за драйверов фаервола
  • Исправлено: "Сканирование в процессе" больше не показывается в трее после установки
  • Исправлено: всплывающее уведомление игрового режима не отображается, когда включен режим «без звука»
  • Исправлено: пользовательский интерфейс не отвечает, когда экраны отключены
  • Исправлено: падения Экрана поведения
Скриншоты avast! Pro Antivirus:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 900 руб.)
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)5 / 59 463
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
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Отзывы о программе avast! Pro Antivirus

Виктор про avast! Pro Antivirus 2016.11.2.2732 Final [03-05-2016]

В 100% защите от бесплатной версии не уверен, а вот Pro версия и выше отлично защищают компьютер от различных вирусов и троянов.
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Тимур про avast! Pro Antivirus 9.0.2206 Final [31-10-2014]

Аваст установлен уже года два, но тут решил всё же проверить свой комп другим антивирусником, уж слишком часто в инете стали появляться всякие спамы, всплывающие окна и проч., короче, стал "тормозить" мой бедный комп. Результат проверки на другом антивируснике удивил: более 1000 инфекций и три опасных вируса! Где же был всё это время наш avast?!
1 | 15 | Ответить

андрей про avast! Pro Antivirus 9.0.2021 Final [03-09-2014]

Всё слава Богу,удали гавно это )))avast
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Вредина про avast! Pro Antivirus 9.0.2018 Final [03-05-2014]

Аваст шляпа шляпная.ниче не ловит.мсай от микросовта даже лучше. Да прибудет с Вами сила.
1 | 1 | Ответить

DJ_AZICK в ответ Вредина про avast! Pro Antivirus 9.0.2021 Final [10-08-2014]

Хз что за гон у вас, но у меня уже 10й год стоит бесплатная версия и ничего! Все работает нормально ни разу не подводил! А то что ниже понаписали это все гонево!
2 | 1 | Ответить

maximilliano про avast! Pro Antivirus 2014 (9.0.2008) [10-12-2013]

А для Windows 8 он бывает ?
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