avast! Pro Antivirus 18.4.2338

Описание СКАЧАТЬ ( 247,01 Мб) Скриншоты (9) Статистика Купить Отзывы (134)

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4.56 из 5, всего оценок - 199 Рейтинг программы - 4.56 из 5

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5 avast! Pro Antivirus - полнофункциональный антивирус. Работает лучше, чем бесплатный антивирус avast! Free Antivirus, особенно при активном посещении страниц Интернета, но не включает брандмауэр и антиспам, которые есть в avast! Internet Security. Кроме того, avast! Pro Antivirus рекомендуется, если есть необходимость настроить пользовательскую конфигурацию защиты. Автоматическая защита от вирусов и шпионских программ

Защита от руткитов в реальном времени

Проверка на вирусы всех отправляемых и получаемых сообщений

Защита от инфекций, распространяемых через чаты

Предотвращение атак со стороны вредоносных веб-сайтов

Возможность безопасного просмотра подозрительных веб-сайтов или приложений

Защита в фоновом режиме во время сетевых игр

Интеллектуальное средство проверки avast! Intelligent Scanner

Щит файловой системы (отслеживает все файлы и программы на компьютере в реальном времени)

Щит электронной почты (отслеживает и сканирует весь входящий и исходящий трафик программ для работы с почтой)

Веб-щит (анализирует все ваши действия при посещении веб-сайтов и предотвращает любые угрозы еще до того, как их заметит ваш браузер)

Щит P2P (отслеживает загрузки большинства программ файлообмена, нейтрализуя все риски)

Щит мгновенных сообщений (перехватывает все загрузки из программ для мгновенного обмена сообщениями и проверяет их на вирусы)

Сетевой щит (контролирует сетевую активность и блокирует вирусы, пытающиеся заразить систему через сеть)

Щит поведения (мониторит систему на предмет подозрительных действий)

Щит скриптов (перехватывает все сценарии выполняемые в системе, как локальные так и удаленные). avast! Free Antivirus для Windows

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avast! Premier для Windows Что нового в avast! Pro Antivirus 18.4.2338?

Новое: Диалоги обнаружения для экранов защиты от эксплойтов и руткитов

Раздел Мои лицензии

Выпадающее меню в верхней панели

Программа вознаграждений

Редизайн модуля Проверка Wi-Fi Исправления: Соответствие GDPR

Исправлено: падения приложения из-за драйверов фаервола

Исправлено: "Сканирование в процессе" больше не показывается в трее после установки

Исправлено: всплывающее уведомление игрового режима не отображается, когда включен режим «без звука»

Исправлено: пользовательский интерфейс не отвечает, когда экраны отключены

Исправлено: падения Экрана поведения

Скриншоты avast! Pro Antivirus:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 900 руб. ) Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 5 / 59 463 Разработчик AVAST SOFTWARE Последнее обновление 13.05.2018 (Сообщить о новой версии) Категории программы Антивирусы - Антишпионы

ТОП-сегодня раздела "Антивирусы" Dr.Web CureIt! 07.05.2018 Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без установки антивируса. Утилита быстро и эффективно определит и удалит Dr.Web 11.0.5.12190(от 21.12.2017) Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий автоматически обновлять вирусные базы, антируткит, облако и avast! Free Antivirus 18.3.2333 Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ AVZ 4.46 AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода... HitmanPro 3.8.0.292 Final HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.