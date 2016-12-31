Lookout Mobile Security - многофункциональное приложение для Android-смартфонов. Включает в себя антивирус, средства создания резервных копий, а также помогает найти телефон в случае его утери или кражи.

Антивирус сканирует каждое загружаемое приложение на наличие вирусов и шпионских моделей. Есть возможность создания резервных копий контактов, фотографий, истории звонков с последующим доступом к данным в режиме онлайн. Если вы потеряете свой смартфон, то вы сможете увидеть его местонахождение на карте и включить громкую сирену.