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Lookout Mobile Security для Android

Lookout Mobile Security 10.7.1-459c93e для Android

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Описание Lookout Mobile Security 10.7.1-459c93e для AndroidОписание   Скачать Lookout Mobile Security 10.7.1-459c93e для AndroidСКАЧАТЬ (10,23 Мб) Скриншоты Lookout Mobile Security 10.7.1-459c93e для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Lookout Mobile Security 10.7.1-459c93e для AndroidСтатистика   Отзывы о Lookout Mobile Security 10.7.1-459c93e для AndroidОтзывы (9)  
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4.01 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 4.01 из 5
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Lookout Mobile Security - многофункциональное приложение для Android-смартфонов. Включает в себя антивирус, средства создания резервных копий, а также помогает найти телефон в случае его утери или кражи.

Антивирус сканирует каждое загружаемое приложение на наличие вирусов и шпионских моделей. Есть возможность создания резервных копий контактов, фотографий, истории звонков с последующим доступом к данным в режиме онлайн. Если вы потеряете свой смартфон, то вы сможете увидеть его местонахождение на карте и включить громкую сирену.

Скриншоты Lookout Mobile Security:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 31 242
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг - Антивирусы, Spyware - Бекап и восстановление
 Программа Lookout Mobile Security отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Lookout Mobile Security

Жак не уй тут про Lookout Mobile Security 9.31-f2bac3e для Android [11-11-2015]

Времена меняются.Шпионских прог.предостаточно.Даже без активации look проверит.Ни разу не подвел.Можно подключить cm browser для спокойствия.p.s. сомн.sms с ходу удаляю.
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Роман про Антивирус (antivirus)| Lookout 9.9.2-e6890bc для Android [21-12-2014]

Пользовался года два. В последние 4 или 5 месяцев, автоматически без запроса стали списываться с карты 2,99$ ежемесячно. Не понимаю как без моего подтверждения списываются деньги. Удалил платные услуги - деньги списываются. Удалил Lookout, деньги продолжают списываться. Пришлось обнулить карту или заблокировать. Будьте осторожны, если LOOKOUT зацепит на бабки, то не отвяжетесь. Просто шарлатанство. Установил другой бесплатный
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ван хельсинг про Антивирус (antivirus)| Lookout 9.6.4-f3c9c32 для Android [01-11-2014]

Web ругается- 2 антивира нельзя использьовать.и так отвечать нельзя.Давайте уважать друг друга.Точка.
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Denzel про Антивирус (antivirus)| Lookout 9.0.1-844c2df для Android [15-06-2014]

Sasha значит у тебя ГАНДРОИД!)
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sergo про Lookout Antivirus Security 8.17-8a39d3f для Android [04-07-2013]

спасибо большое весь телефон в вирусах был теперь всё ок
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