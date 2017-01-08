Ashampoo WinOptimizer - мощный набор инструментов, предназначенный для настройки, оптимизации и очистки операционной системы, повышая тем самым производительность и стабильность работы пользовательского ПК.
Включает в себя следующие утилиты:
Drive Cleaner - анализирует систему и установленные жесткие диски на наличие ненужных и неиспользуемых файлов и удаляет их в ручном или автоматическом режиме.
Registry Optimizer - анализирует базу данных реестра на наличие лишних или неправильных записей и удаляет их в ручном или автоматическом режиме.
Internet Cleaner - модуль для очистки Ваших следов при серфинге по Интернету.
Влад про Ashampoo WinOptimizer 14.00.02 [06-10-2016]
Уствновил вписал ключ запустил .
виндомс 7 начел глючеть
пришлось востанавливать из образа диска бо даже откатить систему нельзя .НЕСОВЕТУЮ ПОЛЬ ЗОВАТСЯ ОПАСНО!!!!!! | | Ответить
Димон про Ashampoo WinOptimizer 12.00.41 [10-02-2016]
Не рекомендую, настоятельно не рекомендую устанавливать:
1) Многие функции не допускают остановку или отмену по Esc, а так как не известно, сколько времени потребуется на выполнение запущенной функции, то сидишь и ждёшь как дурак, пока она сделает то, что тебе может быть и не нужно.
2) Кривой интерфейс, потребует много времени, чтобы разобраться в его хитросплетениях, хотя для авторов-программистов этой проги он может быть выглядит логичным. Но логика - это ещё далеко не всё.
3) После того, как снёс этот оптимайзер, выяснилось что откат к предыдущему состоянию не выполнен, и пришлось мне восстанавливать свой привычный интерфейс.
4) Не рекомендую!!!
Сыро, очень сыро!!! | 10 | Ответить
BARABAN про Ashampoo WinOptimizer 12.00.32 [17-12-2015]
Изначально довольно скептически отнесся к данной программе, пока не опробовал ее. Установил, запустил, как и любой аналог в данной сфере, она показала, что типа у меня все запущено, куча хлама, все показатели красного цвета и т.д.. Через две минуты я увидел результат и испугался, когда на SSD освободилось около 20 Гб памяти (было 7,5 стало 26,9). После этого около часа проверял на работоспособность все программы (среди которых также имеются и пиратские), которые я использую, всю информацию и т.д. Оказалось, что все на месте, все запускается и работает без вылетов и ошибок. Также в данной программе имеется комплект неплохих утилит для работы с жестким диском, включая unistaller, который по сравнению с uninstall tool 3 работает лучше (по крайней мере после удаления uninstall tool ни в реестре и нигде информации о нем не осталось, что не может не радовать). Также мой WD green на 2 Тб начал стабильно подгружать информацию, хотя я уже было думал его выкидывать, так как он уже довольно жестко тормозил и шумел по-страшному (причина конечно в том, что я работаю с большим количеством мелких файлов). Сравнивать winoptimizer с другими аналогами бессмысленно, так как все зависит от состояния железа и используемого ПО. По крайней мере работа стала стабильней, появилось свободное место на HDD, с касперским не конфликтует, а для меня этого более чем достаточно. Иcпользовал Winoptimizer 12 версии. 3 | 4 | Ответить
Rakanishu про Ashampoo WinOptimizer 11.00.30 [28-04-2014]
Действительно стоящая вещь. Спрашивает пользователя о том, используете ли вы SSD или нет, и освобождает много места на сист. диске( было 11 гб - стало около 9) - и это ещё не всё... 11 | 14 | Ответить
petro про Ashampoo WinOptimizer 10.02.05 [26-10-2013]
после установки и сканирования начисто снесла дрова на вебку!!!короче туфта!auslogics лучше!!! 1 | 5 | Ответить
Николай в ответ petro про Ashampoo WinOptimizer 14.00.00 [27-06-2016]
То же самое. Снесла дрова на планшете. ПОсле чего 2 недели пытались в сервисе установить дрова. | | Ответить