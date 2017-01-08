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Ashampoo WinOptimizer для Windows

Ashampoo WinOptimizer 14.00.05

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Описание Ashampoo WinOptimizer 14.00.05Описание   Скачать Ashampoo WinOptimizer 14.00.05СКАЧАТЬ (27,23 Мб) Скриншоты Ashampoo WinOptimizer 14.00.05Скриншоты (9)   Статистика Ashampoo WinOptimizer 14.00.05Статистика   Отзывы о Ashampoo WinOptimizer 14.00.05Отзывы (17)  
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4.55 из 5, всего оценок - 29
  • Рейтинг программы - 4.55 из 5
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Ashampoo WinOptimizer - мощный набор инструментов, предназначенный для настройки, оптимизации и очистки операционной системы, повышая тем самым производительность и стабильность работы пользовательского ПК.

Включает в себя следующие утилиты:

  • Drive Cleaner - анализирует систему и установленные жесткие диски на наличие ненужных и неиспользуемых файлов и удаляет их в ручном или автоматическом режиме.
  • Registry Optimizer - анализирует базу данных реестра на наличие лишних или неправильных записей и удаляет их в ручном или автоматическом режиме.
  • Internet Cleaner - модуль для очистки Ваших следов при серфинге по Интернету.
  • Defrag 3 - эффективный дефрагментатор жестких дисков.
  • Service Manager - оптимизация и управление установленными службами.
  • StartUp Tuner - управление автозагрузкой приложений.
  • Internet Tuner - настройка и оптимизация параметров и пропускной способности Интернет-соединения.
  • Process Manager - отображение и управление всеми в настоящий момент запущенными процессами.
  • Uninstall Manager - управление установленными программами с возможностью удаления отдельных приложений и записей о них.
  • Tweaking - обеспечивает доступ ко многим скрытым параметрам настройки системы и позволяет их корректировать.
  • AntiSpy - отключение нежелательной передачи данных.
  • File Associator - управление установленными форматами файлов.
  • Context Menu Manager - управление контекстным меню Windows Explorer и его корректировка согласно требований пользователя.
  • Icon Saver - сохранение и восстановление позиций иконок на рабочем столе.
  • System Information - отображение подробной информации об установленном аппаратном и программном обеспечении.
  • DiskSpace Explorer - анализ использования жесткого диска.
  • System Benchmark - проверка производительности операционной системы с возможностью сравнить свои результаты с результатами других пользователей в сети Интернет.
  • Disk Doctor - проверка файловой системы жестких дисков на наличие потенциальных ошибок.
  • File Wiper - безвозвратное удаление файлов и папок.
  • Undeleter - утилита для восстановления случайно удаленных файлов.
  • File Encrypter & Decrypter - инструмент шифрования и дешифрования файлов, с возможностью создания самораспаковывающихся ЕХЕ-файлов.
  • File Splitter & Joiner - утилита для деления и объединения файлов.
  • One-Click Optimizer - настройка параметров системы и ее оптимизация за один клик.
Скриншоты Ashampoo WinOptimizer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 28 682
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
 Программа Ashampoo WinOptimizer отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Ashampoo WinOptimizer

Влад про Ashampoo WinOptimizer 14.00.02 [06-10-2016]

Уствновил вписал ключ запустил .
виндомс 7 начел глючеть
пришлось востанавливать из образа диска бо даже откатить систему нельзя .НЕСОВЕТУЮ ПОЛЬ ЗОВАТСЯ ОПАСНО!!!!!!
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Димон про Ashampoo WinOptimizer 12.00.41 [10-02-2016]

Не рекомендую, настоятельно не рекомендую устанавливать:
1) Многие функции не допускают остановку или отмену по Esc, а так как не известно, сколько времени потребуется на выполнение запущенной функции, то сидишь и ждёшь как дурак, пока она сделает то, что тебе может быть и не нужно.
2) Кривой интерфейс, потребует много времени, чтобы разобраться в его хитросплетениях, хотя для авторов-программистов этой проги он может быть выглядит логичным. Но логика - это ещё далеко не всё.
3) После того, как снёс этот оптимайзер, выяснилось что откат к предыдущему состоянию не выполнен, и пришлось мне восстанавливать свой привычный интерфейс.
4) Не рекомендую!!!
Сыро, очень сыро!!!
| 10 | Ответить

BARABAN про Ashampoo WinOptimizer 12.00.32 [17-12-2015]

Изначально довольно скептически отнесся к данной программе, пока не опробовал ее. Установил, запустил, как и любой аналог в данной сфере, она показала, что типа у меня все запущено, куча хлама, все показатели красного цвета и т.д.. Через две минуты я увидел результат и испугался, когда на SSD освободилось около 20 Гб памяти (было 7,5 стало 26,9). После этого около часа проверял на работоспособность все программы (среди которых также имеются и пиратские), которые я использую, всю информацию и т.д. Оказалось, что все на месте, все запускается и работает без вылетов и ошибок. Также в данной программе имеется комплект неплохих утилит для работы с жестким диском, включая unistaller, который по сравнению с uninstall tool 3 работает лучше (по крайней мере после удаления uninstall tool ни в реестре и нигде информации о нем не осталось, что не может не радовать). Также мой WD green на 2 Тб начал стабильно подгружать информацию, хотя я уже было думал его выкидывать, так как он уже довольно жестко тормозил и шумел по-страшному (причина конечно в том, что я работаю с большим количеством мелких файлов). Сравнивать winoptimizer с другими аналогами бессмысленно, так как все зависит от состояния железа и используемого ПО. По крайней мере работа стала стабильней, появилось свободное место на HDD, с касперским не конфликтует, а для меня этого более чем достаточно. Иcпользовал Winoptimizer 12 версии.
3 | 4 | Ответить

Rakanishu про Ashampoo WinOptimizer 11.00.30 [28-04-2014]

Действительно стоящая вещь. Спрашивает пользователя о том, используете ли вы SSD или нет, и освобождает много места на сист. диске( было 11 гб - стало около 9) - и это ещё не всё...
11 | 14 | Ответить

petro про Ashampoo WinOptimizer 10.02.05 [26-10-2013]

после установки и сканирования начисто снесла дрова на вебку!!!короче туфта!auslogics лучше!!!
1 | 5 | Ответить

Николай в ответ petro про Ashampoo WinOptimizer 14.00.00 [27-06-2016]

То же самое. Снесла дрова на планшете. ПОсле чего 2 недели пытались в сервисе установить дрова.
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