Ashampoo WinOptimizer 14.00.05 Описание СКАЧАТЬ ( 27,23 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (17) Оцените программу!

4.55 из 5, всего оценок - 29 Рейтинг программы - 4.55 из 5

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5 Ashampoo WinOptimizer - мощный набор инструментов, предназначенный для настройки, оптимизации и очистки операционной системы, повышая тем самым производительность и стабильность работы пользовательского ПК.



Включает в себя следующие утилиты: Drive Cleaner - анализирует систему и установленные жесткие диски на наличие ненужных и неиспользуемых файлов и удаляет их в ручном или автоматическом режиме.

Registry Optimizer - анализирует базу данных реестра на наличие лишних или неправильных записей и удаляет их в ручном или автоматическом режиме.

Internet Cleaner - модуль для очистки Ваших следов при серфинге по Интернету.

Defrag 3 - эффективный дефрагментатор жестких дисков.

Service Manager - оптимизация и управление установленными службами.

StartUp Tuner - управление автозагрузкой приложений.

Internet Tuner - настройка и оптимизация параметров и пропускной способности Интернет-соединения.

Process Manager - отображение и управление всеми в настоящий момент запущенными процессами.

Uninstall Manager - управление установленными программами с возможностью удаления отдельных приложений и записей о них.

Tweaking - обеспечивает доступ ко многим скрытым параметрам настройки системы и позволяет их корректировать.

AntiSpy - отключение нежелательной передачи данных.

File Associator - управление установленными форматами файлов.

Context Menu Manager - управление контекстным меню Windows Explorer и его корректировка согласно требований пользователя.

Icon Saver - сохранение и восстановление позиций иконок на рабочем столе.

System Information - отображение подробной информации об установленном аппаратном и программном обеспечении.

DiskSpace Explorer - анализ использования жесткого диска.

System Benchmark - проверка производительности операционной системы с возможностью сравнить свои результаты с результатами других пользователей в сети Интернет.

Disk Doctor - проверка файловой системы жестких дисков на наличие потенциальных ошибок.

File Wiper - безвозвратное удаление файлов и папок.

Undeleter - утилита для восстановления случайно удаленных файлов.

File Encrypter & Decrypter - инструмент шифрования и дешифрования файлов, с возможностью создания самораспаковывающихся ЕХЕ-файлов.

File Splitter & Joiner - утилита для деления и объединения файлов.

One-Click Optimizer - настройка параметров системы и ее оптимизация за один клик. Ashampoo WinOptimizer Бесплатная версия Скриншоты Ashampoo WinOptimizer: Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $49.99 Ограничение в работе программы 30 дней Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 7 / 28 682 Разработчик Ashampoo Последнее обновление 08.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Настройка, оптимизация Отзывы о программе Ashampoo WinOptimizer Влад Уствновил вписал ключ запустил .

виндомс 7 начел глючеть

пришлось востанавливать из образа диска бо даже откатить систему нельзя .НЕСОВЕТУЮ ПОЛЬ ЗОВАТСЯ ОПАСНО!!!!!!

| | Ответить Димон Не рекомендую, настоятельно не рекомендую устанавливать:

1) Многие функции не допускают остановку или отмену по Esc, а так как не известно, сколько времени потребуется на выполнение запущенной функции, то сидишь и ждёшь как дурак, пока она сделает то, что тебе может быть и не нужно.

2) Кривой интерфейс, потребует много времени, чтобы разобраться в его хитросплетениях, хотя для авторов-программистов этой проги он может быть выглядит логичным. Но логика - это ещё далеко не всё.

3) После того, как снёс этот оптимайзер, выяснилось что откат к предыдущему состоянию не выполнен, и пришлось мне восстанавливать свой привычный интерфейс.

4) Не рекомендую!!!

Сыро, очень сыро!!!

| 10 | Ответить BARABAN Изначально довольно скептически отнесся к данной программе, пока не опробовал ее. Установил, запустил, как и любой аналог в данной сфере, она показала, что типа у меня все запущено, куча хлама, все показатели красного цвета и т.д.. Через две минуты я увидел результат и испугался, когда на SSD освободилось около 20 Гб памяти (было 7,5 стало 26,9). После этого около часа проверял на работоспособность все программы (среди которых также имеются и пиратские), которые я использую, всю информацию и т.д. Оказалось, что все на месте, все запускается и работает без вылетов и ошибок. Также в данной программе имеется комплект неплохих утилит для работы с жестким диском, включая unistaller, который по сравнению с uninstall tool 3 работает лучше (по крайней мере после удаления uninstall tool ни в реестре и нигде информации о нем не осталось, что не может не радовать). Также мой WD green на 2 Тб начал стабильно подгружать информацию, хотя я уже было думал его выкидывать, так как он уже довольно жестко тормозил и шумел по-страшному (причина конечно в том, что я работаю с большим количеством мелких файлов). Сравнивать winoptimizer с другими аналогами бессмысленно, так как все зависит от состояния железа и используемого ПО. По крайней мере работа стала стабильней, появилось свободное место на HDD, с касперским не конфликтует, а для меня этого более чем достаточно. Иcпользовал Winoptimizer 12 версии.

3 | 4 | Ответить Rakanishu Действительно стоящая вещь. Спрашивает пользователя о том, используете ли вы SSD или нет, и освобождает много места на сист. диске( было 11 гб - стало около 9) - и это ещё не всё...

11 | 14 | Ответить petro после установки и сканирования начисто снесла дрова на вебку!!!короче туфта!auslogics лучше!!!

1 | 5 | Ответить Николай petro То же самое. Снесла дрова на планшете. ПОсле чего 2 недели пытались в сервисе установить дрова.

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