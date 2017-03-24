TeamViewer для Android

TeamViewer 12.1.6675 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание TeamViewer 12.1.6675 для AndroidОписание   Скачать TeamViewer 12.1.6675 для AndroidСКАЧАТЬ (19,92 Мб) Скриншоты TeamViewer 12.1.6675 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика TeamViewer 12.1.6675 для AndroidСтатистика   Отзывы о TeamViewer 12.1.6675 для AndroidОтзывы (16)  
Оцените программу!
4.42 из 5, всего оценок - 26
  • Рейтинг программы - 4.42 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TeamViewer — программа позволяет получить удаленный доступ к персональным компьютерам или мобильным устройствам на любой платформе в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Кроме того есть возможность демонстрировать другим пользователям собственный рабочий стол и презентации, а также осуществлять передачу файлов. Программа использует в работе защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и сеанса AES.

Основные возможности TeamViewer:

  • Удаленное администрирование компьютеров пользователей и серверов;
  • Возможность обмена файлами;
  • Использование в работе защищённых каналов передачи данных с обменом ключами и шифрованием сеанса AES (256 бит);
  • Удобный список активных пользователей с возможностью подключения;
  • Возможность работы программы без установки на локальный компьютер;
  • Демонстрация презентаций и собственного рабочего стола другим пользователям;
  • Удаленный доступ в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов;
  • Возможность работы с удаленным компьютером через браузер;
  • Оптимизированное качество отображения и скорость передачи данных.
Что нового в TeamViewer 12.1.6675 для Android?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты TeamViewer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 50 891
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыTelnet, SSH клиенты

Отзывы о программе TeamViewer

4x4 про TeamViewer 10.0.2551 для Android [11-11-2014]

Работает просто айс!!!
Без лагов!!!
Телефон fly iq431!!!
| 1 | Ответить

ден про TeamViewer 9.0.1555 для Android [18-02-2014]

работает отлично. единственный минус, управлять компом без мышки тяжко.
1 | | Ответить

Сергей про TeamViewer 8.0.824 для Android [30-04-2013]

Спасибо Всё работает как заявлено explay informer 701
| | Ответить

vVv про TeamViewer 8.0.824 для Android [25-02-2013]

Виснет при подключении.
1 | | Ответить

mag про TeamViewer 8.0.824 для Android [20-01-2013]

У меня Самсунг Нексус андроид 4.2.1 ничего не работает. зря 3 дня мучался
| 2 | Ответить

Читать все отзывы (16) / Добавить отзыв
скачать Adguard
ТОП-сегодня раздела "Telnet, SSH клиенты"
 

TeamViewer 12.1.6675 для Android

TeamViewer — получите доступ к своему компьютеру, ноутбуку или другому девайсу со своего Android-устройств. Неважно, какая операционная система используется, так как приложение работает на Windows, Mac и Linux. Передавайте файлы, управляйте своим ПК

AndSMB 3.4 для Android

AndSMB – утилита подключит ваше устройство к персональному компьютеру и получайте доступ к папкам на серверах Windows или Samba. Синхронизируйте папки, переименовывайте, удаляйте и смотрите информацию о файлах, загружайте на устройство

JuiceSSH 2.1.3 для Android

JuiceSSH - мобильный полноценный SSH-клиент для Android-смартфонов и планшетов, который включает поддержку Mosh и Telnet, позволяет работать одновременно с несколькими фоновыми сеансами

ConnectBot 1.3 r226 для Android

ConnectBot - бесплатный SSH-клиент для коммуникаторов под управлением Android. Программа поддерживает все самые необходимые функции для управления серверами через защищенный канал SSH

Remotix Lite 5.2.1 для Android

Remotix Lite - это быстрый, удобный и безопасный VNC-клиент для удаленного доступа к компьютерам с устройств на базе Android. Встроенные сканеры (NetBIOS, локальной сети, диапазона IP-адресов и т.д.) позволяют упростить настройку и подключение к

VNC Viewer 0.5.0 для Android

VNC Viewer - программа для удаленного доступа к рабочему столу компьютера по протоколу RFB. VNC Viewer может использоваться для удаленной техподдержки пользователей, доступу к своему рабочему или домашнему компьютеру

 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

SoundHound

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

Battery Doctor

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

King of Thieves

Drag Racing

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Talking Ben the Dog

Angry Birds Space

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

 
 