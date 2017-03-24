TeamViewer 12.1.6675 для Android TeamViewer — получите доступ к своему компьютеру, ноутбуку или другому девайсу со своего Android-устройств. Неважно, какая операционная система используется, так как приложение работает на Windows, Mac и Linux. Передавайте файлы, управляйте своим ПК AndSMB 3.4 для Android AndSMB – утилита подключит ваше устройство к персональному компьютеру и получайте доступ к папкам на серверах Windows или Samba. Синхронизируйте папки, переименовывайте, удаляйте и смотрите информацию о файлах, загружайте на устройство JuiceSSH 2.1.3 для Android JuiceSSH - мобильный полноценный SSH-клиент для Android-смартфонов и планшетов, который включает поддержку Mosh и Telnet, позволяет работать одновременно с несколькими фоновыми сеансами

ConnectBot 1.3 r226 для Android ConnectBot - бесплатный SSH-клиент для коммуникаторов под управлением Android. Программа поддерживает все самые необходимые функции для управления серверами через защищенный канал SSH Remotix Lite 5.2.1 для Android Remotix Lite - это быстрый, удобный и безопасный VNC-клиент для удаленного доступа к компьютерам с устройств на базе Android. Встроенные сканеры (NetBIOS, локальной сети, диапазона IP-адресов и т.д.) позволяют упростить настройку и подключение к VNC Viewer 0.5.0 для Android VNC Viewer - программа для удаленного доступа к рабочему столу компьютера по протоколу RFB. VNC Viewer может использоваться для удаленной техподдержки пользователей, доступу к своему рабочему или домашнему компьютеру