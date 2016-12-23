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5 Dropbox — веб-сервис, который бесплатно предоставляет под хранилище ваших файлов 2 Гб места. Вы можете хранить разнообразные файлы, от фотографий до офисных документов. Можете делиться ими с друзьями, для этого сервис генерирует специальный короткий URL на выбранный пользователем файл. Встроенный поиск позволяет легко находить документы. Особенности Dropbox: Удобный обмен файлами. Все происходит на вашем смартфоне. Не нужно подключаться к FTP серверу или даже открывать веб-интерфейс.

Удобная синхронизация данных. Синхронизация происходит без участия пользователя. Клиент самостоятельно трудится на заднем фоне. Можно подключить несколько компьютеров.

Хранение версий файлов. Всегда можно сделать откат к предыдущей версии.

Поддерживает любой тип файлов.

Поддерживает публикацию файлов в интернет и автоматическое обновление данных в интернет при обновлении на локальном компьютере.

При изменении не всего файла, а лишь его части, передается не весь файл, а только измененный фрагмент, что существенно уменьшает трафик и ускоряет процесс синхронизации.

Ведет историю загрузок, чтобы после удаления файлов с сервера была возможность восстановить данные.

Ведется история изменения файлов, которая доступна на период последних 30 дней, кроме этого доступна функция бессрочной истории изменения файлов «Pack-Rat».

Высокий уровень защищенности сервиса. Достигается передачей данных по зашифрованному каналу (SSL) и хранением данных "в облаке" тоже в зашифрованном виде (AES-256).

Возможность выкладывать файлы для общего доступа через папку «Public», что позволяет использовать сервис в качестве файлообменника.

Для совместной работы над проектами сервис имеет возможность создания «Shared» папок для общего доступа лиц, имеющих разные учетные записи на сервисе.

Скорость загрузки и отгрузки можно ограничить или предоставить это самой программе. Dropbox для Windows

Dropbox для iOS

Dropbox для Macintosh Что нового в Dropbox 28.2.2 для Android?

Исправили некоторые неполадки и добавили новые функции.