SoftPerfect Network Scanner 7.0.5 Описание СКАЧАТЬ ( 7,69 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

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5 SoftPerfect Network Scanner - бесплатный IP, SNMP и NetBIOS сканер со множеством разнообразных функций. Программа пингует компьютеры, находящиеся в локальной сети, и выдает список расшаренных ресурсов (включая системные и скрытые). Программа позволяет подключать общие папки как сетевые диски, просматривать их с помощью Windows Explorer и фильтровать данные полученных результатов и многое другое.



Основные возможности SoftPerfect Network Scanner: Пингует компьютеры в локальной сети.

Обнаружение аппаратных MAC-адресов (даже через маршрутизаторы).

Определение скрытых расшаренных папок.

Детектирование внутренних и внешних IP-адресов.

Сканирование TCP-портов и SNMP-сервисов.

Возможность подключения сетевых ресурсов.

Возможность запуска сторонних приложений на удаленном компьютере.

Экспорт результатов сканирования в HTML, XML, CSV и TXT файлы.

Поддержка Wake-On-LAN, удаленного выключения и отправки сетевых сообщений.

Получение информации по WMI. Что нового в SoftPerfect Network Scanner 7.0.5?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки Скриншоты SoftPerfect Network Scanner: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский Закачек (сегодня/всего) 10 / 15 155 Разработчик SoftPerfect Research Последнее обновление 01.03.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Мониторинг Отзывы о программе SoftPerfect Network Scanner guest Классная программа. Решение для многих сетевых задач.

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