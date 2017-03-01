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SoftPerfect Network Scanner для Windows

SoftPerfect Network Scanner 7.0.5

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Описание SoftPerfect Network Scanner 7.0.5Описание   Скачать SoftPerfect Network Scanner 7.0.5СКАЧАТЬ (7,69 Мб) Скриншоты SoftPerfect Network Scanner 7.0.5Скриншоты (4)   Статистика SoftPerfect Network Scanner 7.0.5Статистика   Отзывы о SoftPerfect Network Scanner 7.0.5Отзывы (1)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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SoftPerfect Network Scanner - бесплатный IP, SNMP и NetBIOS сканер со множеством разнообразных функций. Программа пингует компьютеры, находящиеся в локальной сети, и выдает список расшаренных ресурсов (включая системные и скрытые). Программа позволяет подключать общие папки как сетевые диски, просматривать их с помощью Windows Explorer и фильтровать данные полученных результатов и многое другое.

Основные возможности SoftPerfect Network Scanner:

  • Пингует компьютеры в локальной сети.
  • Обнаружение аппаратных MAC-адресов (даже через маршрутизаторы).
  • Определение скрытых расшаренных папок.
  • Детектирование внутренних и внешних IP-адресов.
  • Сканирование TCP-портов и SNMP-сервисов.
  • Возможность подключения сетевых ресурсов.
  • Возможность запуска сторонних приложений на удаленном компьютере.
  • Экспорт результатов сканирования в HTML, XML, CSV и TXT файлы.
  • Поддержка Wake-On-LAN, удаленного выключения и отправки сетевых сообщений.
  • Получение информации по WMI.
Что нового в SoftPerfect Network Scanner 7.0.5?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SoftPerfect Network Scanner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)10 / 15 155
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг

Отзывы о программе SoftPerfect Network Scanner

guest про SoftPerfect Network Scanner 5.4.3 [22-06-2012]

Классная программа. Решение для многих сетевых задач.
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