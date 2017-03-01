SoftPerfect Network Scanner - бесплатный IP, SNMP и NetBIOS сканер со множеством разнообразных функций. Программа пингует компьютеры, находящиеся в локальной сети, и выдает список расшаренных ресурсов (включая системные и скрытые). Программа позволяет подключать общие папки как сетевые диски, просматривать их с помощью Windows Explorer и фильтровать данные полученных результатов и многое другое.
Основные возможности SoftPerfect Network Scanner:
Пингует компьютеры в локальной сети.
Обнаружение аппаратных MAC-адресов (даже через маршрутизаторы).
Определение скрытых расшаренных папок.
Детектирование внутренних и внешних IP-адресов.
Сканирование TCP-портов и SNMP-сервисов.
Возможность подключения сетевых ресурсов.
Возможность запуска сторонних приложений на удаленном компьютере.
Экспорт результатов сканирования в HTML, XML, CSV и TXT файлы.
Поддержка Wake-On-LAN, удаленного выключения и отправки сетевых сообщений.