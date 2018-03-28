AIDA64 Extreme Edition - мощный инструмент для диагностики и тестирования персонального компьютера, созданный командой разработчиков широко известного продукта EVEREST, и являющийся следующим этапом его развития. Программа предлагает пользователю широкие возможности для разгона и диагностики аппаратной составляющей ПК, стресс-тестирования, а также контроля температуры датчиков. Программа обладает набором уникальных тестов процессора, оперативной памяти и жестких дисков (в том числе твердотельных).
Приложение поддерживает более 150 различных устройств, позволяя при помощи датчиков контролировать температуру, напряжение и скорость вращения вентиляторов. Кроме того при помощи детального анализа ПК пользователь может получить детальную информацию как об аппаратной части (процессор, материнская плата, монитор и видеоподсистема целиком, диски и т.д.), так и о программном обеспечении, операционной системе, драйверах, процессах, хотфиксах и т.д.
NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических
Отзывы о программе AIDA64 Extreme Edition
АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4350 beta [12-09-2017]
Сжег комп в тесте этой чудо прогой температуру показывала 40 градусов всех комплектующих завоняло в комнате гарью и комп потух!!! всем советую!!!! 15 | 14 | Ответить
pavel в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4391 beta [22-11-2017]
Несколько дней назад проводил стресс тест CPU,FPU,Кеш,Память пр. AIDA64 Engineer v.5.70.3800.CPU-AMD X4 880K,4Ггц.RAM-Kingston 8Гб 1600 Мгц.Нач.температура:CPU-33,MB-28,SSD-27.Через 80 мин.:CPU-54,MB-34,SSD-30.Никаких изменений темп.и запахов нет.Корпус закрыт.Запах во время работы ПК я услышал несколько м-цев назад(тяжёлая игра на Ultra уст.).ПОМОГЛА ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ КОРПУСА.AIDA64-отличная прога. 1 | | Ответить
АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4350 beta [12-09-2017]
Скачал aida 64 запустил тест в нагрузке и в комнате завоняло гарью комп пошел по писте! сжег давнным гавном комп! 9 | 1 | Ответить
v13adl в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4348 beta [13-11-2017]
Согласен с АРТЁМ последние версии программы глючные особенно "располневшие". Нормальная версия AIDA64engineer560. 11 | 1 | Ответить
Олег про AIDA64 Extreme Edition 5.60.3700 [16-12-2015]
Использовал и Эверест (давно и долго!) и Аиду, но остановился на Speccy Piriform... 26 | 21 | Ответить
саня про AIDA64 Extreme Edition 4.60.3100 [09-08-2014]
Программа очень хорошая, она раньше называлась Everest, всю инфу про ПК выдаёт... 11 | 14 | Ответить
RedFoxBlade в ответ саня про AIDA64 Extreme Edition 5.95.4500 / 5.95.4522 beta [12-01-2018]
ракадил1 в ответ RedFoxBlade про AIDA64 Extreme Edition 5.95.4500 / 5.95.4538 beta [29-01-2018]
AIDA 64 — это бывший EVEREST от компании Lavalys. В плане функциональности и пользовательского интерфейса AIDA64 не претерпела радикальных изменений по сравнению с EVEREST и, по сути, является тем же программным продуктом, только с другим названием.
В дополнении к функционалу EVEREST, в AIDA64 были реализованы тесты стабильности и производительности для 64-битных систем, также была увеличена база определяемого программой оборудования. Также отметим, что EVEREST являлся коммерческим программным продуктом, который появился на базе бесплатной, популярной в прошлом, программы AIDA32. | | Ответить
Влад про AIDA64 Extreme Edition 4.30.2900 / 4.30.2920 beta [01-05-2014]
кто не дуб тот и total использует еще если знает как? 14 | 28 | Ответить