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AIDA64 Extreme Edition для Windows

AIDA64 Extreme Edition 5.97.4600 / 5.95.4564 beta

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Описание AIDA64 Extreme Edition 5.97.4600 / 5.95.4564 betaОписание   Скачать AIDA64 Extreme Edition 5.97.4600 / 5.95.4564 betaСКАЧАТЬ (48,97 Мб) Скриншоты AIDA64 Extreme Edition 5.97.4600 / 5.95.4564 betaСкриншоты (10)   Статистика AIDA64 Extreme Edition 5.97.4600 / 5.95.4564 betaСтатистика   Отзывы о AIDA64 Extreme Edition 5.97.4600 / 5.95.4564 betaОтзывы (21)  
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AIDA64 Extreme Edition - мощный инструмент для диагностики и тестирования персонального компьютера, созданный командой разработчиков широко известного продукта EVEREST, и являющийся следующим этапом его развития. Программа предлагает пользователю широкие возможности для разгона и диагностики аппаратной составляющей ПК, стресс-тестирования, а также контроля температуры датчиков. Программа обладает набором уникальных тестов процессора, оперативной памяти и жестких дисков (в том числе твердотельных).

Приложение поддерживает более 150 различных устройств, позволяя при помощи датчиков контролировать температуру, напряжение и скорость вращения вентиляторов. Кроме того при помощи детального анализа ПК пользователь может получить детальную информацию как об аппаратной части (процессор, материнская плата, монитор и видеоподсистема целиком, диски и т.д.), так и о программном обеспечении, операционной системе, драйверах, процессах, хотфиксах и т.д.

Скриншоты AIDA64 Extreme Edition:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)540 / 667 852
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты - Мониторинг
 Программа AIDA64 Extreme Edition отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе AIDA64 Extreme Edition

АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4350 beta [12-09-2017]

Сжег комп в тесте этой чудо прогой температуру показывала 40 градусов всех комплектующих завоняло в комнате гарью и комп потух!!! всем советую!!!!
15 | 14 | Ответить

pavel в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4391 beta [22-11-2017]

Несколько дней назад проводил стресс тест CPU,FPU,Кеш,Память пр. AIDA64 Engineer v.5.70.3800.CPU-AMD X4 880K,4Ггц.RAM-Kingston 8Гб 1600 Мгц.Нач.температура:CPU-33,MB-28,SSD-27.Через 80 мин.:CPU-54,MB-34,SSD-30.Никаких изменений темп.и запахов нет.Корпус закрыт.Запах во время работы ПК я услышал несколько м-цев назад(тяжёлая игра на Ultra уст.).ПОМОГЛА ХОРОШАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ КОРПУСА.AIDA64-отличная прога.
1 | | Ответить

АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4350 beta [12-09-2017]

Скачал aida 64 запустил тест в нагрузке и в комнате завоняло гарью комп пошел по писте! сжег давнным гавном комп!
9 | 1 | Ответить

v13adl в ответ АРТЁМ про AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4348 beta [13-11-2017]

Согласен с АРТЁМ последние версии программы глючные особенно "располневшие". Нормальная версия AIDA64engineer560.
11 | 1 | Ответить

Олег про AIDA64 Extreme Edition 5.60.3700 [16-12-2015]

Использовал и Эверест (давно и долго!) и Аиду, но остановился на Speccy Piriform...
26 | 21 | Ответить

саня про AIDA64 Extreme Edition 4.60.3100 [09-08-2014]

Программа очень хорошая, она раньше называлась Everest, всю инфу про ПК выдаёт...
11 | 14 | Ответить

RedFoxBlade в ответ саня про AIDA64 Extreme Edition 5.95.4500 / 5.95.4522 beta [12-01-2018]

everest совсем другая программа
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асбест в ответ RedFoxBlade про AIDA64 Extreme Edition 5.95.4500 / 5.95.4522 beta [13-01-2018]

такая же, только другая :)
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ракадил1 в ответ RedFoxBlade про AIDA64 Extreme Edition 5.95.4500 / 5.95.4538 beta [29-01-2018]

AIDA 64 — это бывший EVEREST от компании Lavalys. В плане функциональности и пользовательского интерфейса AIDA64 не претерпела радикальных изменений по сравнению с EVEREST и, по сути, является тем же программным продуктом, только с другим названием.
В дополнении к функционалу EVEREST, в AIDA64 были реализованы тесты стабильности и производительности для 64-битных систем, также была увеличена база определяемого программой оборудования. Также отметим, что EVEREST являлся коммерческим программным продуктом, который появился на базе бесплатной, популярной в прошлом, программы AIDA32.
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Влад про AIDA64 Extreme Edition 4.30.2900 / 4.30.2920 beta [01-05-2014]

кто не дуб тот и total использует еще если знает как?
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