WavePad для Windows

WavePad 7.06

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Описание WavePad 7.06Описание   Скачать WavePad 7.06СКАЧАТЬ (1,14 Мб) Скриншоты WavePad 7.06Скриншоты (4)   Статистика WavePad 7.06Статистика   Отзывы о WavePad 7.06Отзывы (9)  
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4.26 из 5, всего оценок - 32
  • Рейтинг программы - 4.26 из 5
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WavePad - мощный аудиоредактор, предоставляющий пользователю широкие возможности для редактирования звука.

Позволяет проводить пакетную обработку файлов, добавлять разнообразные эффекты (эхо, ревебрация, затухание звука и т.д.), вырезать и вставлять фрагменты дорожки, редактировать помехи, нормализовать уровень аудио файлов перед записью на диски и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Поддержка наиболее распространенных аудио форматов mp3, wav, vox, gsm, real audio, au, aif, flac, ogg и др.
  • Большое количество инструментов для редактирования звука (копирование, вырезание, вставка, удаление участков и т.д.).
  • Наличие разнообразных аудио эффектов.
  • Поддержка VST плагинов.
  • Пакетная обработка файлов.
  • Копирование треков напрямую с аудио CD.
  • Интегрированные инструменты для спектрального анализа и генерирование речи.
  • Возможность реставрации звуковой дорожки, включая понижение уровня шумов.
  • Нормализация уровня аудио файлов перед записью на CD.
  • Поддерживается частота в диапазоне от 6000 до 96000Hz с 8, 16 или 32-разрядным звуком.
  • Встроенный CD-риппер.
Скриншоты WavePad:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $34.99
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 29 120
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы аудио
 Программа WavePad отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе WavePad

Кирилл про WavePad 6.44 [16-04-2016]

Программа отличная, учитывая, что она не просит никакие вложения средств и не устанавливает ограничения на работе, в своём функциональном содержании сказал бы одна из лучших!
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Игорь про WavePad 6.18 [31-07-2015]

Отличная прога. Самая удобная из тех, что я пробовал (мне нужно было просто нарезать аудио на фрагменты, удалить лишние паузы и ненужные куски).
Кто знает, какие ограничения у незарегистрированной версии?
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Krot в ответ Игорь про WavePad 6.18 [01-08-2015]

Похоже, что ограничений никаких нет.
Вот с оф.сайта
A free version of WavePad audio editing software is available for non-commercial use only. The free version does not expire and includes most of the features of the normal version. You can always upgrade to the master's edition at a later time, which has additional effects and features for the serious sound engineer.
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Руфке про WavePad 6.18 [18-06-2015]

Один мегабайт! А работает как надо. Удивлён.
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Advard про WavePad 6.02 [12-01-2015]

Программа замечательная, хотя тоже в английском не очень, разобралась в ней быстро, рекомендую!
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vova про WavePad 5.97 [09-09-2014]

удобная прога
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