WSCC (Windows System Control Center) - портативная программа, представляющая из себя оболочку, которая объединяет в себе пакеты Sysinternals Suite и NirLauncher. Все утилиты входящие в данный набор, разделены по категориям в зависимости от назначения, а также присутствует возможность запуска некоторых встроенных средств Windows.

При первом запуске программа попытается найти существующие инсталляции Sysinternals Suite и NirLauncher, чтобы использовать их файлы, и если других оболочек не оказалось, то в этом случае утилита предложит скачать выбранные программы с сайтов разработчиков (всего в пакете около 261 утилиты).

Кроме того, в WSCC имеется Избранное, быстрый поиск и запуск, а также присутствует модуль обновления, с помощью которого можно проверять наличие новых релизов приложений и скачивать их.