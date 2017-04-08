SiSoftware Sandra Lite

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об аппаратных и программных средствах вашего ПК и предлагает настройки для их оптимальной работы

CPU-Z 1.78.3

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской плате, видеокарте. В режиме реального времени показывает загрузку GPU

NVIDIA Inspector 1.9.7.7

NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических адаптерах NVIDIA