SiSoftware Sandra Lite для Windows

SiSoftware Sandra Lite 24.14 (2017 April)

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Описание SiSoftware Sandra Lite 24.14 (2017 April)Описание   Скачать SiSoftware Sandra Lite 24.14 (2017 April)СКАЧАТЬ (108,35 Мб) Скриншоты SiSoftware Sandra Lite 24.14 (2017 April)Скриншоты (8)   Статистика SiSoftware Sandra Lite 24.14 (2017 April)Статистика   Отзывы о SiSoftware Sandra Lite 24.14 (2017 April)Отзывы (25)  
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4.49 из 5, всего оценок - 170
  • Рейтинг программы - 4.49 из 5
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SiSoftware Sandra - набор утилит, предназначенные для сбора всевозможной информации и диагностики различных компонентов компьютера, установленных программ и любых других устройств, подсоединенных к ПК. Вы можете получить информацию о процессоре, чипсете, видео адаптере, портах, принтерах, звуковой карте, памяти, сети, процессах Windows, AGP, PCIe, соединениях ODBC, USB2, 1394/Firewire, и т.д. На данный момент лучшая в своем роде.

Ключевые возможности:

  • Поддержка 3 платформ (Win32 x86, Win64 x64, WinCE ARM) в единой программе установки
  • 13 эталонных тестов, разработанных отдельно для каждой платформы
  • 34 модуля с подробной информацией
  • Официальная поддержка огромного числа различных устройств благодаря непосредственному сотрудничеству с Intel, AMD, ATI, SiS, VIA
  • Версия Lite (бесплатная для использования в личных и образовательных целях)
Что нового в SiSoftware Sandra Lite 24.14 (2017 April)?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты SiSoftware Sandra Lite:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)58 / 194 342
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
 Программа SiSoftware Sandra Lite отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе SiSoftware Sandra Lite

chipi про SiSoftware Sandra Lite 2015 (21.12) [14-12-2014]

Загрузил, на винде все работает. Есть только вопрос по поддержке платформы Android. На официальном сайте есть ссылки этой проги для ОС Android двух версий (32 и 64 bit), но эти ссылки пустые. Для чего разрабы вводят людей в заблуждение? Еще и на письма не отвечают!
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Yuran_Hell про SiSoftware Sandra Lite 2013.SP3 (19.41) [13-04-2013]

вполне сносно..)
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AND_rey про SiSoftware Sandra Lite 2013.SP1a (19.29) [18-02-2013]

Cкачал уже несколько SANDR и ни одна не включается. Просто комп перезагружается... и не более. Это я и без проги делать умею. Нужна подсказка. А то навязывается мысль всякая.
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Tip про SiSoftware Sandra Lite 2012.SP4c (18.52) [01-07-2012]

Программа sisoft sandra выдала ошибку 8111 при тестировании видеокарты HD6770, что за ошибка из за драйвера может быть?
2 | 6 | Ответить

Rostislav в ответ Tip про SiSoftware Sandra Lite 2014.SP3 (20.42) [12-09-2014]

ошибка из-за неподдержки сисандрой архитектуры VLIW, на которой построена 6770.
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Снусмумрик про SiSoftware Sandra Lite 2011.SP2a (17.55) [21-05-2011]

Артур, глаза разуй, это дистрибутив бесплатной версии. Название программы глянь, она же Lite. Такие программулины, как правило, не хило "кастрированы", без всяких там навороченных штучек. Но основную свою функцию они всёж таки выполняют. Хочешь полную версию, качай Pro, башляй производителя и, будет тебя счастье и гора апельсинов :-)))
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