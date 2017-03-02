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4.06 из 5, всего оценок - 67 Рейтинг программы - 4.06 из 5

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Skype for iPad - долгожданная версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете без проблем общаться с собеседниками посредством чата, смс, видео конференций, звонков на Skype, стационарные или мобильные телефоны. Ведется журнал действий пользователя и лог сообщений по каждому из собеседников. Встроенный браузер позволяет просматривать вебстраницы непосредственно в самой программе. Можно использовать смайлики и аватары.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app