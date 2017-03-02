Skype для iOS

Skype 6.34.1 для iPad

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Описание Skype 6.34.1 для iPadОписание   Скачать Skype 6.34.1 для iPadСКАЧАТЬ (129 Мб) Скриншоты Skype 6.34.1 для iPadСкриншоты (8)   Статистика Skype 6.34.1 для iPadСтатистика   Отзывы о Skype 6.34.1 для iPadОтзывы (6)  
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4.06 из 5, всего оценок - 67
  • Рейтинг программы - 4.06 из 5
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Skype for iPad - долгожданная версия Skype для iPad наконец-то вышла. По сравнению с версией для ПК, программа слегка урезана, но все основные возможности сохранены: Вы можете без проблем общаться с собеседниками посредством чата, смс, видео конференций, звонков на Skype, стационарные или мобильные телефоны. Ведется журнал действий пользователя и лог сообщений по каждому из собеседников. Встроенный браузер позволяет просматривать вебстраницы непосредственно в самой программе. Можно использовать смайлики и аватары.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Skype:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 4.x
Интерфейс Английский, Русский, Датскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 33 687
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры
 Программа Skype отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Skype

Таисия про Skype 6.16 для iPad [02-06-2016]

Раньше свободно могла принять любые файлы.....теперь - нет.....стало хуже.....это плохая работа админов.....
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Роксолана про Skype 6.15 для iPad [08-05-2016]

Почему в скайпе НЕ выбивает час как на компьютерной версии, если например из-за рубежа абонент?
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Анна про Skype 6.8.2 для iPad [13-01-2016]

Такая же проблема как у Андрея. Что делать?
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Сергей про Skype 6.5 для iPad [05-11-2015]

Не могу обновить, Приложение не загружается и не удаляется. И старая версия не работает. Админы сделайте что нибудь!!!!
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Анастасия про Skype 6.0 для iPad [07-09-2015]

После обновление черт знает что звук пропал собеседника не слышно и не как исправить невозможно очень желаю что обновила
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