Amigo
NVIDIA Inspector для Windows

NVIDIA Inspector 1.9.7.8

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание NVIDIA Inspector 1.9.7.8Описание   Скачать NVIDIA Inspector 1.9.7.8СКАЧАТЬ (286 Кб) Скриншоты NVIDIA Inspector 1.9.7.8Скриншоты (3)   Статистика NVIDIA Inspector 1.9.7.8Статистика   Отзывы о NVIDIA Inspector 1.9.7.8Отзывы (2)  
Оцените программу!
4.40 из 5, всего оценок - 138
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических адаптерах NVIDIA. Утилита на первый взгляд дублирует функционал популярной программы GPU-Z, но отличается тем, что предназначена для видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA.

Данное приложение поможет узнать характеристики чипа и памяти, версии BIOS и драйвера, текущие и стандартные частоты, температуру и скорость вращения вентиляторов, загрузку GPU и памяти и многое другое. Кроме того присутствует возможность разгона графического адаптера с функцией изменения напряжения на ядре чипа и управления частотой вращения лопастей вентилятора. Также в NVIDIA Inspector имеется встроенный редактор профилей драйвера GeForce. Программа не требует инсталляции.

Что нового в NVIDIA Inspector 1.9.7.8?
  • улушения в работе программы
  • исправлены ошибки
Скриншоты NVIDIA Inspector:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)114 / 337 822
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДиагностика, тесты
 Программа NVIDIA Inspector отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Диагностика, тесты"
 

AIDA64 Extreme Edition 5.92.4300 / 5.92.4358 beta

AIDA64 Extreme Edition - незаменимое приложение для диагностики ПК с возможностью проведения тестирования отдельных его компонентов, как например процессор,

CPU-Z 1.80

CPU-Z - небольшая полезная программа, с помощью которой вы получите всю информацию об основных устройствах в системе: процессоре, оперативной памяти, материнской

FurMark 1.19.0.0

FurMark - мощный инструмент, который будет в первую очередь полезен оверклокерам, позволяющий осуществлять стресс-тестирование видеокарт совместимых с API OpenGL,

EVEREST Ultimate Edition 5.50

EVEREST Ultimate Edition - одно из лучших приложений для диагностики, тестирования и анализа конфигурации компьютера. Предоставляет подробную информацию об

GPU-Z 2.4.0

GPU-Z - отличная утилита для просмотра разнообразной информации о видеокарте и ее графическом процессоре, например модель, версия BIOS, номер ревизии чипа, поддержка

CrystalDiskMark 5.2.2

CrystalDiskMark - небольшая бесплатная программа, предназначенная для сравнительного анализа (тестирования) быстродействия жестких дисков компьютера. Позволяет

скачать Adguard

Отзывы о программе NVIDIA Inspector

Данил про NVIDIA Inspector 1.9.7.6 [07-04-2016]

Что делать, если настройки не сохраняются?
13 | 39 | Ответить

Илья про NVIDIA Inspector 1.9.7.3 [17-05-2015]

все ку ок)
42 | 34 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 