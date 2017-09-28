NVIDIA Inspector - небольшая бесплатная программа, при помощи которой пользователь получает доступ к всевозможной информации об установленных в системе графических адаптерах NVIDIA. Утилита на первый взгляд дублирует функционал популярной программы GPU-Z, но отличается тем, что предназначена для видеокарт на базе процессоров и чипсетов NVIDIA.

Данное приложение поможет узнать характеристики чипа и памяти, версии BIOS и драйвера, текущие и стандартные частоты, температуру и скорость вращения вентиляторов, загрузку GPU и памяти и многое другое. Кроме того присутствует возможность разгона графического адаптера с функцией изменения напряжения на ядре чипа и управления частотой вращения лопастей вентилятора. Также в NVIDIA Inspector имеется встроенный редактор профилей драйвера GeForce. Программа не требует инсталляции.