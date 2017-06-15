Оцените программу!

3.70 из 5, всего оценок - 27 Рейтинг программы - 3.70 из 5

1

2

3

4

5 ICQ - новая версия популярного мессенджера, позволяющая не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и совершать аудио/видео звонки, общаться с друзьями из социальных сетей (Facebook, Google+, Twitter), получать уведомления о новой почте на Mail.ru, отправлять бесплатные SMS. Мессенжер предлагает улучшенный сервис бесплатных аудио\видео звонков - с друзьями теперь можно общаться не только обычным текстом. Теперь вы можете звонить им напрямую из ICQ или разговаривать с ними по видеочату, не теряя времени на набор текста! C новым профилем пользователя теперь все под рукой.

Более 80 статусов в новой ICQ с удобными возможностями выбора и управления ими. ICQ запоминает, какие статусы вы использовали чаще всего, и позволяет вернуться к ним в один клик.

Получайте мгновенное уведомление о новой почте на Mail.ru, Gmail или Yahoo!Mail в вашу аську и управляйте вашими почтовыми ящиками прямо из ICQ.

Подключите ICQ к учетной записи Facebook, Gtalk и общайтесь в чате с друзьями из Facebook и Gtalk через ICQ.

Отправляйте фотографии своим друзьям в ICQ. Они смогут просматривать ваши фото, увеличивать или уменьшать их и будут приятно удивлены их высоким качеством.

Отправляйте бесплатные SMS на сотовые телефоны своих друзей прямо из ICQ. Друзья смогут ответить вам со своего мобильного телефона, и вы увидите их SMS прямо в окне сообщений ICQ. ICQ Mobile для iOS

ICQ- Free chat and video calls для Android

ICQ Mobile для Symbian

ICQ для Windows Phone Что нового в ICQ 10.0 Build 12188?

исправлены ошибки