ICQ для Windows

ICQ 10.0 Build 12188

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ICQ 10.0 Build 12188Описание   Скачать ICQ 10.0 Build 12188СКАЧАТЬ (50,83 Мб) Скриншоты ICQ 10.0 Build 12188Скриншоты (4)   Статистика ICQ 10.0 Build 12188Статистика   Отзывы о ICQ 10.0 Build 12188Отзывы (18)  
Оцените программу!
3.70 из 5, всего оценок - 27
  • Рейтинг программы - 3.70 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ICQ - новая версия популярного мессенджера, позволяющая не только обмениваться текстовыми сообщениями, но и совершать аудио/видео звонки, общаться с друзьями из социальных сетей (Facebook, Google+, Twitter), получать уведомления о новой почте на Mail.ru, отправлять бесплатные SMS. Мессенжер предлагает улучшенный сервис бесплатных аудио\видео звонков - с друзьями теперь можно общаться не только обычным текстом. Теперь вы можете звонить им напрямую из ICQ или разговаривать с ними по видеочату, не теряя времени на набор текста!

  • C новым профилем пользователя теперь все под рукой.
  • Более 80 статусов в новой ICQ с удобными возможностями выбора и управления ими. ICQ запоминает, какие статусы вы использовали чаще всего, и позволяет вернуться к ним в один клик.
  • Получайте мгновенное уведомление о новой почте на Mail.ru, Gmail или Yahoo!Mail в вашу аську и управляйте вашими почтовыми ящиками прямо из ICQ.
  • Подключите ICQ к учетной записи Facebook, Gtalk и общайтесь в чате с друзьями из Facebook и Gtalk через ICQ.
  • Отправляйте фотографии своим друзьям в ICQ. Они смогут просматривать ваши фото, увеличивать или уменьшать их и будут приятно удивлены их высоким качеством.
  • Отправляйте бесплатные SMS на сотовые телефоны своих друзей прямо из ICQ. Друзья смогут ответить вам со своего мобильного телефона, и вы увидите их SMS прямо в окне сообщений ICQ.
Что нового в ICQ 10.0 Build 12188?
  • исправлены ошибки
Скриншоты ICQ:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 15 437
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger
 Программа ICQ отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "IRC, ICQ, Messenger"
 

Mail.Ru Агент 10.0.20032 / 6.5.9316

M-Агент - бесплатное приложение для полноценного общения в популярных социальных сетях и мессенджерах. Присутствует голосовая и видеосвязь, возможность отправки SMS,

QIP Infium 3.0 build 9044

QIP Infium — бесплатная мультипротокольная программа мгновенного обмена сообщениями по протоколам ICQ, Jabber, Mail.Ru Agent, IRC и XIMSS(SIP).

QQ International 2.11

QQ International - универсальный сервис мгновенного обмена сообщениями с широким набором полезных инструментов

Viber 6.8.2.878

Viber - настольная версия популярного мессенджера, который позволяет бесплатно отправлять сообщения и звонить другим пользователям Viber на любые устройства в любых

Spark 2.8.3

Spark - кроссплатформенное приложение, позволяющее обмениваться мгновенными сообщениями в сети Интернет по протоколу Jabber. В программе присутствует поддержка

ICQ 10.0 Build 12185

ICQ - популярнейший мессенджер, предоставляющий все необходимые функции и инструменты для комфортного общения. Присутствует возможность подключать учетные записи

скачать Adguard

Отзывы о программе ICQ

Юрий про ICQ 10.0 Build 12138 [21-11-2016]

Когда прилетает сообщение, то иконка в системном трее не моргает. Непонятно, есть ли новые сообщения или нет, когда работаешь в других окнах.
2 | | Ответить

Владимир про ICQ 10.0 Build 12107 [14-09-2016]

Новая аська хрень, это мягко сказано. Мне тоже в наглую обновили аську на десятку, которая полная бесвкусица и совершенно неуправляемая.
1 | | Ответить

Георгий про ICQ 10.0 Build 12107 [11-09-2016]

Полное говно.Еще и слетает.Надо устанавливать после каждого выключения компа.
1 | | Ответить

Саша про ICQ 10.0 Build 12080 [07-07-2016]

ICQ в наглую обновила мне старую версию на 10.0
Это ад
ухожу с нее
мата не хватит всё описывать!!!!!!
2 | | Ответить

Ольга про ICQ 10.0 Build 12080 [12-06-2016]

нафига насильно впихнули это дерьмо????? такого ужаса ещё никогда небыло -остаётся только удалить и забыть про неё навсегда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 | | Ответить

Читать все отзывы (18) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 