UC Browser для Android

UC Browser 11.3 для Android

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Описание UC Browser 11.3 для AndroidОписание   Скачать UC Browser 11.3 для AndroidСКАЧАТЬ (17,65 Мб) Скриншоты UC Browser 11.3 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика UC Browser 11.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о UC Browser 11.3 для AndroidОтзывы (37)  Видеоролик к программе UC Browser 11.3 для AndroidВидеоролик  
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4.10 из 5, всего оценок - 67
  • Рейтинг программы - 4.10 из 5
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UC Browser — быстрый и удобный браузер для Android-устройств. Имеется возможность просматривать страницы в нескольких режимах, отключать отображение картинок, имеется дневной и ночной режимы.

Можно быстро создавать закладки на отдельные страницы, загружать файлы из интернета на карту памяти. Вы можете настроить стартовую страницу браузера, поместив на нее ссылки на наиболее часто используемые ресурсы в Сети. Конечно же, есть поддержка вкладок и быстрый переход между ними. Браузер также предложит пользователю популярные новости на различные темы от ведущих мировых СМИ: развлечения, авто, технологии, стиль жизни и многое другое. 

Что нового в UC Browser 11.3 для Android?
  • Ты можешь сохранить еще больше данных с UC Browser.
  • Читай главные новости дня в нашей новостной сводке.
  • UC Browser стал безопаснее и стабильнее.
Скриншоты UC Browser:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 94 062
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе UC Browser

Олег про UC Browser 11.0.5.850 для Android [10-01-2017]

Проблемы с приватностью.Armorfly browser рекомендую .
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Александр про UC Browser 11.0.5.850 для Android [25-10-2016]

Хороший для смартфона и компа быстрее браузера и стабильнее не встречал
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Анна про UC Browser 10.9.8.770 для Android [30-08-2016]

Браузер давольно хороший, если тебе надо посмотреть кино или зайти в сот сеть, но если тебе надо с ним работать и открывать много вкладок сразу то он начинает тупить и браузер выключается( ты автоматически теряеш всю информацию) . Реклама есть и чаше всего это окна на весь экран. Постоянно какието левые вкладки которые ты не зотела открывать. Гугл и Яндекс намного лучше, с ними нет проблем и нет такой рекламы
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bau294 про UC Browser 10.9.8.770 для Android [07-07-2016]

хороший браузер, только им пользуюсь. Вот не давно не работает кнопка Сохранить страницу, не пойму в чем дело. Как скачивать доп. приложения uc? кто может знает, буду признателен. halyvshik1@gmail.com
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klio66 про UC Browser 10.9.8.770 для Android [30-06-2016]

Единств- ый стоящий браузер и пока самый лучший!
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