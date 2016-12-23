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4.18 из 5, всего оценок - 231 Рейтинг программы - 4.18 из 5

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5 Instagram - популярное приложение для Android, которое позволяет пользователям делать фотографии, применять к фотоснимкам различные эффекты и накладывать фильтры, а также обмениваться ими с друзьями через собственный сервис и некоторые другие социальные сети, как например Facebook и Twitter. Ключевые особенности приложения: Возможность редактирования фото и видео при помощи разнообразных фильтров.

Наличие инструментов для изменения яркости, контраста и насыщенности цветов, а также наложения теней, акцентов и изменения перспективы.

Поиск людей, на которых можно подписаться, на основании аккаунтов и фото, которые им уже нравятся.

Возможность делиться фото и видео в Facebook, Twitter, Tumblr и прочих социальных сетях.

Возможность общаться с пользователями Instagram по всему миру и оставаться в курсе их фото и видео.

Отправка личных фото и видео напрямую своим друзьям. Instagram BETA для Windows Phone

Instagram для iOS Что нового в Instagram 10.3.2 для Android?

Наклейки. Не важно, где вы или чем вы занимаетесь, — теперь вы можете дополнять свои истории наклейками.

Праздничное настроение. Придайте своим историям более веселое настроение, используя праздничные наклейки.

Режим «без рук» для видео. При выборе формата теперь можно запустить запись видео, когда не требуется нажимать и удерживать кнопки на экране.

Улучшения для текста. Добавляйте сколько угодно фраз на фото или в видео.