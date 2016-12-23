Instagram - популярное приложение для Android, которое позволяет пользователям делать фотографии, применять к фотоснимкам различные эффекты и накладывать фильтры, а также обмениваться ими с друзьями через собственный сервис и некоторые другие социальные сети, как например Facebook и Twitter.
Ключевые особенности приложения:
Возможность редактирования фото и видео при помощи разнообразных фильтров.
Наличие инструментов для изменения яркости, контраста и насыщенности цветов, а также наложения теней, акцентов и изменения перспективы.
Поиск людей, на которых можно подписаться, на основании аккаунтов и фото, которые им уже нравятся.
Возможность делиться фото и видео в Facebook, Twitter, Tumblr и прочих социальных сетях.
Возможность общаться с пользователями Instagram по всему миру и оставаться в курсе их фото и видео.
Отправка личных фото и видео напрямую своим друзьям.