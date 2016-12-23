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Instagram для Android

Instagram 10.3.2 для Android

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Описание Instagram 10.3.2 для AndroidОписание   Скачать Instagram 10.3.2 для AndroidСКАЧАТЬ (21,3 Мб) Скриншоты Instagram 10.3.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Instagram 10.3.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Instagram 10.3.2 для AndroidОтзывы (12)  
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4.18 из 5, всего оценок - 231
  • Рейтинг программы - 4.18 из 5
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Instagram - популярное приложение для Android, которое позволяет пользователям делать фотографии, применять к фотоснимкам различные эффекты и накладывать фильтры, а также обмениваться ими с друзьями через собственный сервис и некоторые другие социальные сети, как например Facebook и Twitter.

Ключевые особенности приложения:

  • Возможность редактирования фото и видео при помощи разнообразных фильтров.
  • Наличие инструментов для изменения яркости, контраста и насыщенности цветов, а также наложения теней, акцентов и изменения перспективы.
  • Поиск людей, на которых можно подписаться, на основании аккаунтов и фото, которые им уже нравятся.
  • Возможность делиться фото и видео в Facebook, Twitter, Tumblr и прочих социальных сетях.
  • Возможность общаться с пользователями Instagram по всему миру и оставаться в курсе их фото и видео.
  • Отправка личных фото и видео напрямую своим друзьям.
Что нового в Instagram 10.3.2 для Android?
  • Наклейки. Не важно, где вы или чем вы занимаетесь, — теперь вы можете дополнять свои истории наклейками.
  • Праздничное настроение. Придайте своим историям более веселое настроение, используя праздничные наклейки.
  • Режим «без рук» для видео. При выборе формата теперь можно запустить запись видео, когда не требуется нажимать и удерживать кнопки на экране.
  • Улучшения для текста. Добавляйте сколько угодно фраз на фото или в видео.
Скриншоты Instagram:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)38 / 221 243
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото - Блоги, социальные сети
 Программа Instagram отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Instagram

Ангеліна про Instagram 9.4.0 для Android [22-10-2016]

Не визначає ррзташування
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Наталья про Instagram 9.4.0 для Android [09-10-2016]

Нельзя поделиться фотографиями в ВК,пишет что опубликовано,но на стене нет
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Любовь про Instagram 7.16.0 для Android [23-02-2016]

У меня в версии 7.16.0 некоторые функции не работают, не добавляются комментарии, не работает синхронизация
1 | | Ответить

сергей про Instagram 6.24.0 для Android [24-06-2015]

Не устанавливается, пишет ,не установлено, админы перезалейте или залейте не кривую версию
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5ereg4 про Instagram 6.24.0 для Android [22-06-2015]

при установки выдает - "не установлено".
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