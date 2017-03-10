Facebook Messenger для Android

Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для AndroidОписание   Скачать Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для AndroidСКАЧАТЬ (48,3 Мб) Скриншоты Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для AndroidСтатистика   Отзывы о Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Facebook Messenger - удобное приложение для Android, с помощью которого можно легко и быстро обмениваться мгновенными сообщениями с друзьями и родственниками в чате на Facebook.

Также присутствует возможность получать оповещения о входящих сообщениях, извещать друзей о своем местоположении, просматривать отправленные и полученные сообщения, создавать групповые чаты, добавлять новых друзей, отправлть в сообщениях фото, видео или аудио информацию, совершать бесплатные звонки с использованием Wi-Fi-сетей и много других интересных фишек.

Что нового в Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для Android?
  • Теперь вы можете просматривать историю всех своих вызовов (в том числе пропущенных) в одном месте.
Скриншоты Facebook Messenger:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 5 497
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - ICQ, чаты, пейджеры

Отзывы о программе Facebook Messenger

Admin

Отзывов о программе Facebook Messenger 107.0.0.18.70 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

SimCity BuildIt

Angry Birds Star Wars

Drag Racing

King of Thieves

X-plore

Головоломки со спичками

MAPS.ME

Battery Doctor

Angry Birds Seasons

World of Tanks Blitz

BlaBlaCar

Angry Birds

Angry Birds Space

Talking Ben the Dog

SofaScore

Angry Birds Rio

FBReader

MyScore

Fruit Nibblers

AppMgr III (App 2 SD)

 
 