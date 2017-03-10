Facebook Messenger - удобное приложение для Android, с помощью которого можно легко и быстро обмениваться мгновенными сообщениями с друзьями и родственниками в чате на Facebook.

Также присутствует возможность получать оповещения о входящих сообщениях, извещать друзей о своем местоположении, просматривать отправленные и полученные сообщения, создавать групповые чаты, добавлять новых друзей, отправлть в сообщениях фото, видео или аудио информацию, совершать бесплатные звонки с использованием Wi-Fi-сетей и много других интересных фишек.