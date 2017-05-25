Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры. Позволяет использовать встроенный плеер для просмотра архивного видео. Не требует установки и прав администратора.
Можно использовать для наблюдения за домом и офисом, ребенком во время игр или сна, работниками, няней, автомобилем и другими ценными вещами, использовать в качестве системы безопасности и охраны территории и многих других целей. Отличается интуитивно-понятным интерфейсом и гибкими настройками.
Особенности:
Поддержка любых веб-камер (аналоговых, USB камер, интегрированных вебкамер) и IP-камер. Автоматический поиск и настройка камер.
Встроенные многофункциональный детектор движения и детектор дня.
Быстрый встроенный архив с циклической записью (постепенное удаление старых записей).
Разнообразные виды реакций на определяемые события: уведомление по E-Mail с прикрепленными mjpeg-видео и jpeg-изображениями, загрузка на FTP-сервер, сохранение видео/изображений по указанному пути, проигрывание звукового файла, запуск выбранной программы с передачей пути к текущему изображению и т.д.
"Расписание" для настройки времени работы модулей.
Внимание! Бесплатный режим позволяет использовать любые 3 модуля, включая 2 источника (видео или аудио), с возможностью хранения архива до 5 дней. Кроме того, доступно управление программой только с компьютера, на котором она установлена.
В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Доступен удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 1 часа с момента последнего изменения.
iSpy - программа, которая с помощью микрофона и веб-камеры позволяет следить за помещением, и при обнаружении любого движения или звука, сигнализирует об этом
Отзывы о программе Xeoma
Дмитрий про Xeoma 16.12.26 Final [24-05-2017]
Да уж. 99% комментариев - пиар. Слишком гладко пишете хвалебные отзывы. Какая жена, о чем вы, там черт ногу сломит. Даже на 3G тянет? А в офлайне показывает?) | | Ответить
Леонид про Xeoma 16.12.26 Final [01-04-2017]
Почитал отзывы желание отпало,
полное гавно это факт (положительные отзывы все липовые)
делайте выводы господа | | Ответить
Пользователь. про Xeoma 16.12.26 Final [25-01-2017]
Совершенно сырая прога.Купил "Стандарт".Мучился неделю с активацией Cloud.Помощи от персонала практически ни какой.Кидают ссылки на настройки программы на сайте.В итоге написали что если я хочу что бы мне помогли то это будет стоить 70 баксов.Пришлось купить месячную активацию на облако,но бесполезно.При включении режима Cloud программа не видит камер.Не рекомендую.Лохотон чистой воды. | | Ответить
Влад про Xeoma 16.3.1 Final [13-04-2016]
Херня не то слово полное Г а не прога так и не передало видео с IP камеры 2 | | Ответить
вася про Xeoma 15.12.8 Final [03-03-2016]
херня полная, надо через ispy наблюдать и писать | 5 | Ответить