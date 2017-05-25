Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры. Позволяет использовать встроенный плеер для просмотра архивного видео. Не требует установки и прав администратора.

Можно использовать для наблюдения за домом и офисом, ребенком во время игр или сна, работниками, няней, автомобилем и другими ценными вещами, использовать в качестве системы безопасности и охраны территории и многих других целей. Отличается интуитивно-понятным интерфейсом и гибкими настройками.

Особенности:

Поддержка любых веб-камер (аналоговых, USB камер, интегрированных вебкамер) и IP-камер. Автоматический поиск и настройка камер.

Встроенные многофункциональный детектор движения и детектор дня.

Быстрый встроенный архив с циклической записью (постепенное удаление старых записей).

Разнообразные виды реакций на определяемые события: уведомление по E-Mail с прикрепленными mjpeg-видео и jpeg-изображениями, загрузка на FTP-сервер, сохранение видео/изображений по указанному пути, проигрывание звукового файла, запуск выбранной программы с передачей пути к текущему изображению и т.д.

"Расписание" для настройки времени работы модулей.

Внимание! Бесплатный режим позволяет использовать любые 3 модуля, включая 2 источника (видео или аудио), с возможностью хранения архива до 5 дней. Кроме того, доступно управление программой только с компьютера, на котором она установлена.

В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Доступен удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 1 часа с момента последнего изменения.