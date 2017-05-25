Xeoma для Windows

Xeoma 17.5.5 Final

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Описание Xeoma 17.5.5 FinalОписание   Скачать Xeoma 17.5.5 FinalСКАЧАТЬ (47,05 Мб) Скриншоты Xeoma 17.5.5 FinalСкриншоты (5)   Статистика Xeoma 17.5.5 FinalСтатистика   Отзывы о Xeoma 17.5.5 FinalОтзывы (40)  
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4.60 из 5, всего оценок - 74
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Xeoma - программа для видеонаблюдения. Поддерживает любые веб-и IP-камеры, в том числе Wi-Fi камеры, а также Интернет-камеры. Позволяет использовать встроенный плеер для просмотра архивного видео. Не требует установки и прав администратора.

Можно использовать для наблюдения за домом и офисом, ребенком во время игр или сна, работниками, няней, автомобилем и другими ценными вещами, использовать в качестве системы безопасности и охраны территории и многих других целей. Отличается интуитивно-понятным интерфейсом и гибкими настройками.

Особенности:

  • Поддержка любых веб-камер (аналоговых, USB камер, интегрированных вебкамер) и IP-камер. Автоматический поиск и настройка камер.
  • Встроенные многофункциональный детектор движения и детектор дня.
  • Быстрый встроенный архив с циклической записью (постепенное удаление старых записей).
  • Разнообразные виды реакций на определяемые события: уведомление по E-Mail с прикрепленными mjpeg-видео и jpeg-изображениями, загрузка на FTP-сервер, сохранение видео/изображений по указанному пути, проигрывание звукового файла, запуск выбранной программы с передачей пути к текущему изображению и т.д.
  • "Расписание" для настройки времени работы модулей.

Внимание! Бесплатный режим позволяет использовать любые 3 модуля, включая 2 источника (видео или аудио), с возможностью хранения архива до 5 дней. Кроме того, доступно управление программой только с компьютера, на котором она установлена.

В пробном режиме можно использовать любое количество модулей в любых комбинациях. Доступен удаленный доступ. Указанные настройки действительны в течение 1 часа с момента последнего изменения.

Скриншоты Xeoma:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Немецкий
Закачек (сегодня/всего)8 / 62 184
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВебкамера
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Отзывы о программе Xeoma

Дмитрий про Xeoma 16.12.26 Final [24-05-2017]

Да уж. 99% комментариев - пиар. Слишком гладко пишете хвалебные отзывы. Какая жена, о чем вы, там черт ногу сломит. Даже на 3G тянет? А в офлайне показывает?)
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Леонид про Xeoma 16.12.26 Final [01-04-2017]

Почитал отзывы желание отпало,
полное гавно это факт (положительные отзывы все липовые)
делайте выводы господа
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Пользователь. про Xeoma 16.12.26 Final [25-01-2017]

Совершенно сырая прога.Купил "Стандарт".Мучился неделю с активацией Cloud.Помощи от персонала практически ни какой.Кидают ссылки на настройки программы на сайте.В итоге написали что если я хочу что бы мне помогли то это будет стоить 70 баксов.Пришлось купить месячную активацию на облако,но бесполезно.При включении режима Cloud программа не видит камер.Не рекомендую.Лохотон чистой воды.
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Влад про Xeoma 16.3.1 Final [13-04-2016]

Херня не то слово полное Г а не прога так и не передало видео с IP камеры
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вася про Xeoma 15.12.8 Final [03-03-2016]

херня полная, надо через ispy наблюдать и писать
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