Winamp - один из самых популярных медиаплееров, который поддерживает практически все известные форматы аудио и видео файлов, а также имеет множество настроек для качественного и комфортного проигрывания контента. Среди форматов, с которыми справляется плеер, есть конечно же и самые популярные и редко встречаемые:
аудио - aac, aif, flac, mp3, ogg, wma, wav и т.д.
видео - avi, flv, m4v, mkv, mp4, mpeg и др.
Также Winamp поддерживает воспроизведение и списков медиафайлов в форматах asx, b4s, m3u, m3u8, pls и wpl.
Возможности этого проигрывателя действительно впечатляют: кроме неполного списка типов файлов, который указан выше, он воспроизводит MIDI и трекерную музыку, дорожки со звуковых компакт-дисков, поддерживает потоковое вещание, объемный звук, реализована опция выравнивая громкости, имеется полностью настраиваемый графический десятиполосный эквалайзер, отображает спектрограмму и осциллограмму, показывает красивые зрительные образы (для аудио), поддерживает работу с метаданными (собственный редактор, автозаполнение информации из Интернета), позволяет копировать AudioCD в цифровой формат и наоборот, может работать с подключаемыми модулями, а также многое другое.
Меломаны по достоинству оценят возможность плавного перехода между отдельными треками и функцию непрерывного воспроизведения, что позволит наслаждаться любимыми песнями и композициями так долго, как Вы этого захотите без дополнительного вмешательства.
Что же касается интерфейса Winamp, то он выполнен в стильной графической оболочке с интуитивно понятным управлением и доступом ко всем настройкам. Однако для этого плеера реализовано множество самых разнообразных визуальных оболочек, которые превратят классическую обложку приложения в совершенно фантастический и неповторимый вид.
Отдельно стоит выделить мультимедийную библиотеку, которая позволяет удобно искать, сортировать и фильтровать все медийные данные на ПК. Здесь, кстати, можно настроить управление плеером с помощью сочетания горячих клавиш или мультимедийных кнопок.
Одним словом, Winamp - это целый мультимедийный комбайн, который сможет воспроизвести любой аудио и видео контент, обеспечив еще и дополнительные запросы самых взыскательных пользователей.
Что нового в Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta?
Версия 5.8.3660 beta:
реализована адаптация под Windows 8.1 и 10
поддержка плагина для вывода звука через Windows Audio (WASAPI)
возможность полностью отключить поддержку видео
вместо плеера MikMod используется Module Player на основе OpenMPT
в интерфейсе обновлены полосы прокрутки и кнопки - эти изменения относятся только с скину Bento
мелкие нововведения и исправления
Версия 5.666Ж
беспроводная синхронизация компьютера с Winamp for AndroidTM
импорт библиотек iTunes
модернизация главного подкаста, включая новый каталог, контролируемый Mediafly
поддержка новой системы Windows 7, включая средства управления проигрывателем на панели задач
поддержка 16 языков, включая турецкий, румынский и португальский (Бразилия)
улучшенный генератор списков воспроизведения
добавьте панель инструментов Winamp и управляйте воспроизведением из вашего браузера (дополнительно).