Winamp - один из самых популярных медиаплееров, который поддерживает практически все известные форматы аудио и видео файлов, а также имеет множество настроек для качественного и комфортного проигрывания контента. Среди форматов, с которыми справляется плеер, есть конечно же и самые популярные и редко встречаемые:

аудио - aac, aif, flac, mp3, ogg, wma, wav и т.д.

видео - avi, flv, m4v, mkv, mp4, mpeg и др.

Также Winamp поддерживает воспроизведение и списков медиафайлов в форматах asx, b4s, m3u, m3u8, pls и wpl.

Возможности этого проигрывателя действительно впечатляют: кроме неполного списка типов файлов, который указан выше, он воспроизводит MIDI и трекерную музыку, дорожки со звуковых компакт-дисков, поддерживает потоковое вещание, объемный звук, реализована опция выравнивая громкости, имеется полностью настраиваемый графический десятиполосный эквалайзер, отображает спектрограмму и осциллограмму, показывает красивые зрительные образы (для аудио), поддерживает работу с метаданными (собственный редактор, автозаполнение информации из Интернета), позволяет копировать AudioCD в цифровой формат и наоборот, может работать с подключаемыми модулями, а также многое другое.

Меломаны по достоинству оценят возможность плавного перехода между отдельными треками и функцию непрерывного воспроизведения, что позволит наслаждаться любимыми песнями и композициями так долго, как Вы этого захотите без дополнительного вмешательства.

Что же касается интерфейса Winamp, то он выполнен в стильной графической оболочке с интуитивно понятным управлением и доступом ко всем настройкам. Однако для этого плеера реализовано множество самых разнообразных визуальных оболочек, которые превратят классическую обложку приложения в совершенно фантастический и неповторимый вид.

Отдельно стоит выделить мультимедийную библиотеку, которая позволяет удобно искать, сортировать и фильтровать все медийные данные на ПК. Здесь, кстати, можно настроить управление плеером с помощью сочетания горячих клавиш или мультимедийных кнопок.

Одним словом, Winamp - это целый мультимедийный комбайн, который сможет воспроизвести любой аудио и видео контент, обеспечив еще и дополнительные запросы самых взыскательных пользователей.