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Winamp для Windows

Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta

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Описание Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 betaОписание   Скачать Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 betaСКАЧАТЬ (12,28 Мб) Скриншоты Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 betaСкриншоты (4)   Статистика Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 betaСтатистика   Отзывы о Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 betaОтзывы (911)  
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4.58 из 5, всего оценок - 4504
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Winamp - один из самых популярных медиаплееров, который поддерживает практически все известные форматы аудио и видео файлов, а также имеет множество настроек для качественного и комфортного проигрывания контента. Среди форматов, с которыми справляется плеер, есть конечно же и самые популярные и редко встречаемые:

  • аудио - aac, aif, flac, mp3, ogg, wma, wav и т.д.
  • видео - avi, flv, m4v, mkv, mp4, mpeg и др.

Также Winamp поддерживает воспроизведение и списков медиафайлов в форматах asx, b4s, m3u, m3u8, pls и wpl.

Возможности этого проигрывателя действительно впечатляют: кроме неполного списка типов файлов, который указан выше, он воспроизводит MIDI и трекерную музыку, дорожки со звуковых компакт-дисков, поддерживает потоковое вещание, объемный звук, реализована опция выравнивая громкости, имеется полностью настраиваемый графический десятиполосный эквалайзер, отображает спектрограмму и осциллограмму, показывает красивые зрительные образы (для аудио), поддерживает работу с метаданными (собственный редактор, автозаполнение информации из Интернета), позволяет копировать AudioCD в цифровой формат и наоборот, может работать с подключаемыми модулями, а также многое другое.

Меломаны по достоинству оценят возможность плавного перехода между отдельными треками и функцию непрерывного воспроизведения, что позволит наслаждаться любимыми песнями и композициями так долго, как Вы этого захотите без дополнительного вмешательства.

Что же касается интерфейса Winamp, то он выполнен в стильной графической оболочке с интуитивно понятным управлением и доступом ко всем настройкам. Однако для этого плеера реализовано множество самых разнообразных визуальных оболочек, которые превратят классическую обложку приложения в совершенно фантастический и неповторимый вид.

Отдельно стоит выделить мультимедийную библиотеку, которая позволяет удобно искать, сортировать и фильтровать все медийные данные на ПК. Здесь, кстати, можно настроить управление плеером с помощью сочетания горячих клавиш или мультимедийных кнопок.

Одним словом, Winamp - это целый мультимедийный комбайн, который сможет воспроизвести любой аудио и видео контент, обеспечив еще и дополнительные запросы самых взыскательных пользователей.

Что нового в Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta?

Версия 5.8.3660 beta:

  • реализована адаптация под Windows 8.1 и 10
  • поддержка плагина для вывода звука через Windows Audio (WASAPI)
  • возможность полностью отключить поддержку видео
  • вместо плеера MikMod используется Module Player на основе OpenMPT
  • в интерфейсе обновлены полосы прокрутки и кнопки - эти изменения относятся только с скину Bento
  • мелкие нововведения и исправления

Версия 5.666Ж

  • беспроводная синхронизация компьютера с Winamp for AndroidTM
  • импорт библиотек iTunes
  • модернизация главного подкаста, включая новый каталог, контролируемый Mediafly
  • поддержка новой системы Windows 7, включая средства управления проигрывателем на панели задач
  • поддержка 16 языков, включая турецкий, румынский и португальский (Бразилия)
  • улучшенный генератор списков воспроизведения
  • добавьте панель инструментов Winamp и управляйте воспроизведением из вашего браузера (дополнительно).

 
Скриншоты Winamp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)128 / 1 868 431
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
 Программа Winamp отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Winamp

Аурик про Winamp 5.666.3516 [19-10-2018]

Вышла бета-версия Winamp 5.8. В ней устранены проблемы совместимости с Windows 10 и 8.1, а также добавлены новые опции, исправлены ошибки и обновлены сторонние компоненты.
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ObiVanDam про Winamp 5.666.3516 [23-03-2017]

Отличный плеер, он повидал самое начало, скины все помнят
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Максим про Winamp 5.666.3516 [09-02-2017]

Winamp это просто бессмертная легенда !! )
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xxl про Winamp 5.666.3516 [23-12-2015]

подскажите нормально он устанавливается на виндовс 10 ???
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Sam в ответ xxl про Winamp 5.666.3516 [26-12-2015]

У меня проблем не возникло.
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kozhnik в ответ Sam про Winamp 5.666.3516 [19-06-2016]

А если стоит версия 5.6.6.3507, стоит ли переходить на 5.6.6.3516 ?
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аааа про Winamp 5.66.3516 [15-08-2015]

Как перекинуть песню по блютузу с телефона на телефон в даной программе ?
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