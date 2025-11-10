WACUP — медаиплеер, созданный на базе оригинального медиаплеера Winamp, сохраняет внешний вид и логику использования Winamp, но при этом в нем исправлены накопившиеся ошибки, а также используются обновленные плагины и дополнительные инструменты, которые не были реализованы в официальных обновлениях. Основная идея заключается в расширении функциональности оригинального плеера за счет использования ядра Winamp версии 5.666 и добавления улучшений, которые соответствуют современным требованиям к воспроизведению медиаконтента.

WACUP обеспечивает более стабильную работу, расширенную поддержку потокового воспроизведения, улучшенную работу с медиатекой и дополнительные возможности для управления плейлистами. Пользователи могут воспроизводить музыку из локального хранилища и различных интернет-источников, отслеживать поврежденные или отсутствующие файлы, а также использовать плагины, разработанные сообществом. Благодаря активной поддержке разработчиков и пользователей, инструменты регулярно обновляются и дополняются.

Функция Waveform Seeker, которая визуализирует аудиодорожку в виде волноформы, упрощает навигацию внутри трека. А лучшенный интерфейс управления списками воспроизведения позволяет редактировать содержимое и обновлять медиатеку. Приложение ориентировано на пользователей, которым нравится привычный стиль Winamp, но при этом необходима более актуальная функциональность и поддержка современных форматов.

Список основных возможностей WACUP: