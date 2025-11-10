WACUP для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.99.41.22982 Preview | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Плееры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.18 Мб
WACUP скриншот № 1
WACUP скриншот № 2
WACUP скриншот № 3
WACUP скриншот № 4

WACUP — медаиплеер, созданный на базе оригинального медиаплеера Winamp, сохраняет внешний вид и логику использования Winamp, но при этом в нем исправлены накопившиеся ошибки, а также используются обновленные плагины и дополнительные инструменты, которые не были реализованы в официальных обновлениях. Основная идея заключается в расширении функциональности оригинального плеера за счет использования ядра Winamp версии 5.666 и добавления улучшений, которые соответствуют современным требованиям к воспроизведению медиаконтента.

WACUP обеспечивает более стабильную работу, расширенную поддержку потокового воспроизведения, улучшенную работу с медиатекой и дополнительные возможности для управления плейлистами. Пользователи могут воспроизводить музыку из локального хранилища и различных интернет-источников, отслеживать поврежденные или отсутствующие файлы, а также использовать плагины, разработанные сообществом. Благодаря активной поддержке разработчиков и пользователей, инструменты регулярно обновляются и дополняются.

Функция Waveform Seeker, которая визуализирует аудиодорожку в виде волноформы, упрощает навигацию внутри трека. А лучшенный интерфейс управления списками воспроизведения позволяет редактировать содержимое и обновлять медиатеку. Приложение ориентировано на пользователей, которым нравится привычный стиль Winamp, но при этом необходима более актуальная функциональность и поддержка современных форматов.

Список основных возможностей WACUP:

  • Работает на базе ядра Winamp 5.666 с исправленными и обновленными плагинами.
  • Поддерживает потоковое аудио из локальных и онлайн-источников аудио.
  • Поддерживает современную структуру медиабиблиотек и расширенный редактор плейлистов.
  • Использует улучшенная скорость запуска и обеспечивает стабильную работу.
  • Предлагает функцию Waveform Seeker для быстрой навигации по треку.
  • Дает возможность выявить отсутствующие элементы медиатеки.
  • Поддерживается активным сообществом и регулярно обновляется.
