WACUP для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.99.41.22982 Preview | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский, Украинский
|Разработчик:
|Darren Owen
|Категория:
|Плееры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.18 Мб
|СКАЧАТЬ
WACUP — медаиплеер, созданный на базе оригинального медиаплеера Winamp, сохраняет внешний вид и логику использования Winamp, но при этом в нем исправлены накопившиеся ошибки, а также используются обновленные плагины и дополнительные инструменты, которые не были реализованы в официальных обновлениях. Основная идея заключается в расширении функциональности оригинального плеера за счет использования ядра Winamp версии 5.666 и добавления улучшений, которые соответствуют современным требованиям к воспроизведению медиаконтента.
WACUP обеспечивает более стабильную работу, расширенную поддержку потокового воспроизведения, улучшенную работу с медиатекой и дополнительные возможности для управления плейлистами. Пользователи могут воспроизводить музыку из локального хранилища и различных интернет-источников, отслеживать поврежденные или отсутствующие файлы, а также использовать плагины, разработанные сообществом. Благодаря активной поддержке разработчиков и пользователей, инструменты регулярно обновляются и дополняются.
Функция Waveform Seeker, которая визуализирует аудиодорожку в виде волноформы, упрощает навигацию внутри трека. А лучшенный интерфейс управления списками воспроизведения позволяет редактировать содержимое и обновлять медиатеку. Приложение ориентировано на пользователей, которым нравится привычный стиль Winamp, но при этом необходима более актуальная функциональность и поддержка современных форматов.
Список основных возможностей WACUP:
- Работает на базе ядра Winamp 5.666 с исправленными и обновленными плагинами.
- Поддерживает потоковое аудио из локальных и онлайн-источников аудио.
- Поддерживает современную структуру медиабиблиотек и расширенный редактор плейлистов.
- Использует улучшенная скорость запуска и обеспечивает стабильную работу.
- Предлагает функцию Waveform Seeker для быстрой навигации по треку.
- Дает возможность выявить отсутствующие элементы медиатеки.
- Поддерживается активным сообществом и регулярно обновляется.
KMPlayer 4.2.3.28 / 2025.10.16.11
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а...
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.21
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести...
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря...
AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку,...
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также...
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer,...
Отзывы о программе WACUP
Admin
Отзывов о программе WACUP 1.99.41.22982 Preview пока нет, можете добавить...