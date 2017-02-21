MixPad для Windows

MixPad 4.27

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Описание MixPad 4.27Описание   Скачать MixPad 4.27СКАЧАТЬ (1,28 Мб) Скриншоты MixPad 4.27Скриншоты (4)   Статистика MixPad 4.27Статистика   Отзывы о MixPad 4.27Отзывы (1)  
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3.40 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 3.40 из 5
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MixPad - профессиональная программа, которая позволяет в домашних условиях путем микширования треков быстро создавать музыкальные коллажи, рекламные аудиоролики, саундтреки, ремиксы и т.д. Приложение содержит множество разнообразных эффектов (например реверберация, эхо и дисторшн), инструментов для обработки звука, нормализации громкости и объединения дорожек.

С помощью MixPad можно совмещать неограниченное количество треков, записей голоса, звуков и пр. Также программа поддерживает практически все популярные аудиоформаты, умеет извлекать аудиодорожки из видео с последующей обработкой, обладает встроенным CD-граббером, поддержкой VST плагинов и многое другое.

Скриншоты MixPad:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $34.99
Ограничение в работе программы14 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 6 199
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры

Отзывы о программе MixPad

Александр про MixPad 3.22 [20-03-2013]

Программа как многотрековый редактор - просто супер. Для смешивания различных дорожек - то что надо. В отличии от Kristal Audio Enige есть приятный интерфейс, удобный скролинг и масштабирование. Масштабируется колесом мыши с зажатым Alt. Скролится зажатым колесом мыши. Кушает и выплёвывает mp3. Единственно, что не привычно - так это линейка времени внизу экрана, а не наверху как обычно.
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