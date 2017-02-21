MixPad - профессиональная программа, которая позволяет в домашних условиях путем микширования треков быстро создавать музыкальные коллажи, рекламные аудиоролики, саундтреки, ремиксы и т.д. Приложение содержит множество разнообразных эффектов (например реверберация, эхо и дисторшн), инструментов для обработки звука, нормализации громкости и объединения дорожек.

С помощью MixPad можно совмещать неограниченное количество треков, записей голоса, звуков и пр. Также программа поддерживает практически все популярные аудиоформаты, умеет извлекать аудиодорожки из видео с последующей обработкой, обладает встроенным CD-граббером, поддержкой VST плагинов и многое другое.