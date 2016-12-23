Viber - один из лучших и популярнейших кросс-платформенных VoIP-клиентов, который позволяет совершать бесплатные звонки пользователям в сети Viber, а также дает возможность обмениваться текстовыми и видео сообщениями, изображениями и фотографиями. Вы можете связываться с друзьями, близкими людьми, коллегами по всему миру, где бы они ни находились. Для этого нужен только Viber на любой платформе и интернет-соединение Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. При этом вам не нужно придумывать какие-то логины и пароли: программа интегрируется с адресной книгой вашего устройства, а авторизация осуществляется по номеру мобильного телефона. Таким образом, вы сразу же будете знать, кто из ваших контактов уже присоединился к сети Viber.

Возможности приложения действительно огромны. Вы можете безлимитно переписываться в чате, как будто отправляете SMS-ки, но при этом не платите за каждое сообщение. Кроме того, доступно создание целых чат-групп с одновременным количеством участников до 200 человек. Если вам хочется услышать собеседника, то программа обеспечит высокое качество звука, как будто общаетесь с человеком рядом с вами. Чтобы поделиться своими достижениями, радостными событиями, интересными фактами или просто необычной картинкой, предусмотрена отправка фотографий, видео и голосовых сообщений, стикеров и смайликов. Чтобы не пропустить важный звонок или сообщение, разработчики предусмотрели push-уведомления, которые оповестят вас о новом событии даже при выключенном Viber.

Стоит отметить и функцию Viber Out - это возможность звонить по специальным низким тарифам абсолютно любым абонентам как стационарной, так и мобильной связи, которые не используют приложение. Но и это еще не все. Viber поможет не только общаться, но и развлекаться: поддерживаются игры с персонажами программы (Violet и Legcat), где вы сможете посоревноваться с друзьями за звание чемпиона.

Так что присоединяйтесь к более чем 500 миллионной аудитории сервиса Viber и общайтесь без ограничений и лимитов с кем хочется и когда хочется.