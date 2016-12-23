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Viber для Android

Viber 6.5.5.1365 для Android

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Описание Viber 6.5.5.1365 для AndroidОписание   Скачать Viber 6.5.5.1365 для AndroidСКАЧАТЬ (30 Мб) Скриншоты Viber 6.5.5.1365 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Viber 6.5.5.1365 для AndroidСтатистика   Отзывы о Viber 6.5.5.1365 для AndroidОтзывы (51)  
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3.69 из 5, всего оценок - 72
  • Рейтинг программы - 3.69 из 5
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Viber - один из лучших и популярнейших кросс-платформенных VoIP-клиентов, который позволяет совершать бесплатные звонки пользователям в сети Viber, а также дает возможность обмениваться текстовыми и видео сообщениями, изображениями и фотографиями. Вы можете связываться с друзьями, близкими людьми, коллегами по всему миру, где бы они ни находились. Для этого нужен только Viber на любой платформе и интернет-соединение Wi-Fi или 3G/4G/EDGE. При этом вам не нужно придумывать какие-то логины и пароли: программа интегрируется с адресной книгой вашего устройства, а авторизация осуществляется по номеру мобильного телефона. Таким образом, вы сразу же будете знать, кто из ваших контактов уже присоединился к сети Viber.

Возможности приложения действительно огромны. Вы можете безлимитно переписываться в чате, как будто отправляете SMS-ки, но при этом не платите за каждое сообщение. Кроме того, доступно создание целых чат-групп с одновременным количеством участников до 200 человек. Если вам хочется услышать собеседника, то программа обеспечит высокое качество звука, как будто общаетесь с человеком рядом с вами. Чтобы поделиться своими достижениями, радостными событиями, интересными фактами или просто необычной картинкой, предусмотрена отправка фотографий, видео и голосовых сообщений, стикеров и смайликов. Чтобы не пропустить важный звонок или сообщение, разработчики предусмотрели push-уведомления, которые оповестят вас о новом событии даже при выключенном Viber.

Стоит отметить и функцию Viber Out - это возможность звонить по специальным низким тарифам абсолютно любым абонентам как стационарной, так и мобильной связи, которые не используют приложение. Но и это еще не все. Viber поможет не только общаться, но и развлекаться: поддерживаются игры с персонажами программы (Violet и Legcat), где вы сможете посоревноваться с друзьями за звание чемпиона.

Так что присоединяйтесь к более чем 500 миллионной аудитории сервиса Viber и общайтесь без ограничений и лимитов с кем хочется и когда хочется.

Что нового в Viber 6.5.5.1365 для Android?
  • Новый тип сообщений. Записывай и отправляй короткие видео одним нажатием.
  • Дополнения для чатов. Используй возможности сторонних сервисов не покидая переписки. Нажми на значок “@”, введи поисковый запрос и поделись результатом.
  • Новый дизайн emoji.
  • Максимальное количество участников группы увеличено до 250.
Скриншоты Viber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)99 / 182 575
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТелефония, GSM - ICQ, чаты, пейджеры
 Программа Viber отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Viber

Olga про Viber 6.5.0.3367 для Android [11-11-2016]

Та же проблема, после обновления ( версия 6.5) сообщения не отправляет , постоянно вылетает!!! Ужас !!! Сделайте что нибудь уже !
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Olga про Viber 6.3.0.1702 для Android [30-09-2016]

После обновления мои сообщения перестали доходить до друзей. Переустановила вайбер, проблема осталась, но добавилась новая: теперь все контакты приходится вбивать и сохранять в вайбер снова,нет синхронизации... удалила опять программу, что-то опять не получается отправить сообщение...
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Виктор про Viber 6.2.1.82 для Android [21-08-2016]

В последних версиях программы очень мелкий шрифт в окне набора текста.
Цифры сливаются с фоном.
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Coghik про Viber 6.2.0.1251 для Android [31-07-2016]

Pojalusto pomagiti nemagu voyti viber vsegda pishet kod neverni
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Софья про Viber 6.0.2.22 для Android [20-05-2016]

Ужас, Ужас! послеобновления вылетел Вайбер с дополнительного устройства (у меня два айпада), а было очень хорошо. А теперь они,видимо убрали возможность пользования одним номером на двух устройствах.
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