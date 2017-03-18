TeamViewer QuickSupport - простой и компактный модуль клиента для TeamViewer, программы для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Модуль не требует установки и прав администратора. Оптимален для срочной поддержки.

Функции TeamViewer QuickSupport: