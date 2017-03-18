Программы для Mac » Сети » Администрирование » TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для Mac
TeamViewer QuickSupport для Mac

TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для Mac

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для MacОписание   Скачать TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для MacСКАЧАТЬ (24,04 Мб) Скриншоты TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для MacСкриншоты (3)   Статистика TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для MacСтатистика   Отзывы о TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для MacОтзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TeamViewer QuickSupport - простой и компактный модуль клиента для TeamViewer, программы для получения удаленного доступа к компьютерам в обход брандмауэров, заблокированных портов, а также NAT-маршрутизации локальных IP-адресов. Модуль не требует установки и прав администратора. Оптимален для срочной поддержки.

Функции TeamViewer QuickSupport:

  • Чат. Специалист поддержки может удаленно общаться с конечным пользователем для лучшего понимания сути проблемы и давать необходимые советы. Телефонный звонок при этом не нужен. Для привлечения внимания пользователя можно использовать функцию перемещения курсора.
  • Скриншоты в реальном времени. Специалист может удаленно сделать скриншот мобильного устройства в реальном времени. После того как скриншот сделан, изображение автоматически пересылается в программу TeamViewer на компьютере. Это облегчает совместный доступ к информации.
  • Полный доступ к настройкам устройства. Специалист имеет удаленный доступ к настройкам устройства и может их менять. Это относится и к настройкам связи, например, к настройкам Wi-Fi. Специалисту виден список процессов и установленных приложений на удаленном устройстве. Вся эта информация выводится на очень простую и понятную панель.
  • Системные журналы. Просмотр системной информации и системных журналов может помочь определить проблему.
  • Передача файлов. Передача файлов на мобильное устройство и с мобильного устройства очень проста.
  • Безопасное соединение. Каждый сеанс удаленной работы шифруется и имеет самый высокий уровень безопасности. Данные шифруются на основе алгоритма RSA с закрытым/открытым обменом ключей и 256-разрядного алгоритма AES.
Что нового в TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для Mac?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты TeamViewer QuickSupport:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаMac OS X 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 364
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАдминистрирование

Отзывы о программе TeamViewer QuickSupport

Admin

Отзывов о программе TeamViewer QuickSupport 12.0.72647 для Mac пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
Наш выбор

Mozilla Firefox

Virtual DJ

OpenOffice.org

VLC media player

Android SDK

Adobe Reader

Fastest Free YouTube Downloader to MP3 Converter

RealPlayer

MacTracker

Magic Number Machine

PEMDAS

Boot Camp

 
 