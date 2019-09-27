TeamViewer QuickSupport - небольшой, удобный и простой модуль клиента TeamViewer, который мгновенно запускается и не требует отдельной установки, а также прав администратора.

Обладает всеми базовыми возможностями основной версии программы. Данная утилита будет полезной для срочной и неотложной поддержки.