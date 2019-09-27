TeamViewer QuickSupport

TeamViewer 14.6.2452
TeamViewer - приложение для администрирования удаленных компьютеров и серверов, использующее защищённые каналы передачи данных с обменом ключами и AES-шифрованием
Radmin 3.5.2.1
Radmin - это одна из лучших программ безопасного удаленного администрирования для платформы Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких
AnyDesk 5.3.2
AnyDesk - бесплатное приложение, которое предназначено для удаленного доступа к компьютеру. Присутствует возможность администрирования, доступ ко всем файлам,
Supremo 4.0.1.1984
Supremo - инструмент для удаленного управления другим компьютером, который станет хорошим помощником для администрирования сетей, обеспечения технической поддержки
WakeMeOnLan 1.85
WakeMeOnLan - небольшая бесплатная утилита, которая позволяет удаленно включить один или несколько компьютеров посредством отправки через сеть Wake-On-LAN (WOL)
LanSpy 2.0.1.159
LanSpy — это сканер компьютеров в сети, который позволяет получить различную информацию о компьютере