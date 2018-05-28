CCleaner - один из лучших наборов инструментов для оптимизации операционной системы и очистки ее от всевозможного мусора. Благодаря этой программе, компьютер начинает работать быстрее и стабильнее, а производительность конфигурации Вашей машины находится на самых высоких показателях.

CCleaner умеет глубоко сканировать систему, находя и удаляя старые, ненужные, неиспользуемые и остаточные файлы после работы браузеров и приложений, а также и обновлений системы. Поддерживается работа со всеми популярными браузерами (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), где CCleaner почистит временные файлы, историю посещений и загрузок, куки-файлы, автозаполнение регистрационных форм и др. Кроме того, эта утилита отлично справлется с удалением мусора, остающегося после разного рода приложений мультимедиа (AIMP, Adobe Flash Player, VLC и др.), продуктов Microsoft (Office, OneDrive и т.д.), почтовых программ, чатов и загрузчиков (the Bat, Skype, uTorrent), архиваторов (WinRAR, 7-zip) и многих других.

Отдельным разделом выделен инструмент мониторинга реестра: CCleaner проверяет каждую запись в реестре на ее соответствие приложениям и службам, и в случае отсутствия связей - предлагает удалить битые или пустые записи. Так, CCleaner найдет в реестре отсутствующие библиотеки DLL, неверные расширения файлов, ошибки ActiveX, упорядочит меню "Пуск", проработает службы ОС, сверит пути приложений и многое другое. При этом перед удалением программа предлагает сделать резервную копию реестра на случай, если после чистки что-то пойдет не так или просто Вам не понравится. В целом же, очистка реестра и различного мусора на ПК позволяет получить дополнительное пространство на жестких дисках, а сама система запускается быстрее и становится более отзывчивой.

Кроме очистки и удаления мусора, CCleaner имеет еще ряд дополнительных инструментов, которые пригодятся в настройке и оптимизации компьютера:

умная деинсталляция программ,

управление списком автозагрузки приложений при старте системы,

анализатор диска с отображением количества и размера различных типов файлов на диске (изображения, аудио, видео, документы, архивы и др.),

поиск дубликатов файлов,

качественное стирание дисков (локальных и съемных),

восстановление системы.

Резюмируя, нужно сказать, что CCleaner рассчитан на широкий круг пользователей, выполнен в интуитивно понятном стильном графическом интерфейсе и позволит дать "второе дыхание" Вашему компьютеру без дополнительных финансовых вливаний в конфигурацию "железа".