CCleaner - один из лучших наборов инструментов для оптимизации операционной системы и очистки ее от всевозможного мусора. Благодаря этой программе, компьютер начинает работать быстрее и стабильнее, а производительность конфигурации Вашей машины находится на самых высоких показателях.
CCleaner умеет глубоко сканировать систему, находя и удаляя старые, ненужные, неиспользуемые и остаточные файлы после работы браузеров и приложений, а также и обновлений системы. Поддерживается работа со всеми популярными браузерами (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, Safari), где CCleaner почистит временные файлы, историю посещений и загрузок, куки-файлы, автозаполнение регистрационных форм и др. Кроме того, эта утилита отлично справлется с удалением мусора, остающегося после разного рода приложений мультимедиа (AIMP, Adobe Flash Player, VLC и др.), продуктов Microsoft (Office, OneDrive и т.д.), почтовых программ, чатов и загрузчиков (the Bat, Skype, uTorrent), архиваторов (WinRAR, 7-zip) и многих других.
Отдельным разделом выделен инструмент мониторинга реестра: CCleaner проверяет каждую запись в реестре на ее соответствие приложениям и службам, и в случае отсутствия связей - предлагает удалить битые или пустые записи. Так, CCleaner найдет в реестре отсутствующие библиотеки DLL, неверные расширения файлов, ошибки ActiveX, упорядочит меню "Пуск", проработает службы ОС, сверит пути приложений и многое другое. При этом перед удалением программа предлагает сделать резервную копию реестра на случай, если после чистки что-то пойдет не так или просто Вам не понравится. В целом же, очистка реестра и различного мусора на ПК позволяет получить дополнительное пространство на жестких дисках, а сама система запускается быстрее и становится более отзывчивой.
Кроме очистки и удаления мусора, CCleaner имеет еще ряд дополнительных инструментов, которые пригодятся в настройке и оптимизации компьютера:
умная деинсталляция программ,
управление списком автозагрузки приложений при старте системы,
анализатор диска с отображением количества и размера различных типов файлов на диске (изображения, аудио, видео, документы, архивы и др.),
поиск дубликатов файлов,
качественное стирание дисков (локальных и съемных),
восстановление системы.
Резюмируя, нужно сказать, что CCleaner рассчитан на широкий круг пользователей, выполнен в интуитивно понятном стильном графическом интерфейсе и позволит дать "второе дыхание" Вашему компьютеру без дополнительных финансовых вливаний в конфигурацию "железа".
Советую воздержаться от установки этой программы , так как после ее "очистки " , как правило некоторые приложения перестают корректно работать. У меня стал сильно глючить Акронис ( резервное копирование системы). 3 | 14 | Ответить
argon5 в ответ петр про CCleaner 5.39.6399 [21-01-2018]
Акронис наверное пиратский поэтому он стал глючить по другой причине или ты скачал платную версию CClenar с кряком, и третья версия может они в работе эти две программы не совместимы смотря какой Акронис скачал - прога (а точнее фирма Acronis) разного направления выпускает программы в том числе есть программа по очистки мусора. 1 | | Ответить
влад про CCleaner 5.32.6129 [17-07-2017]
недавно установил последнею версию самостоятельно отлично работает.Хотя я ноут купил 2 недели назад и даже не мог найти тачпад .Учитесь и придет ,а то к компу надо сервис-мастера прикупать а когда 100 верст тайга а из книг,самоучитель А Левина за 2000 год а то все у вас гавно .Вы посмотрите отзывы о любой программе -за и против/и весь интернет сплошное ТБО ,просто надо уметь выбирать.А то и думать разучимся ,где галочку в программе поставить и будет вам сплошное AVAST AMIGO бонжур.Мне под 70 годин.бывший столяр 6 | 2 | Ответить