Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и видеовызовы (HD качество) другим пользователям Viber, вне зависимости от того каким устройством они пользуются, к какой сети подключены и в какой стране находятся.

Программа автоматически синхронизирует с мобильным устройством контакты пользователя, а также историю звонков и сообщений. Кроме того присутствует возможность обмениваться стикерами, фотографиями, смайлами, проводить групповые чаты и пр.

Примечание! Для использования программы на ПК необходимо чтобы Viber был установлен на вашем мобильном телефоне.