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Viber для Windows

Viber 6.5.4

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Описание Viber 6.5.4Описание   Скачать Viber 6.5.4СКАЧАТЬ (64,94 Мб) Скриншоты Viber 6.5.4Скриншоты (2)   Статистика Viber 6.5.4Статистика   Отзывы о Viber 6.5.4Отзывы (7)  
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4.50 из 5, всего оценок - 16
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и видеовызовы (HD качество) другим пользователям Viber, вне зависимости от того каким устройством они пользуются, к какой сети подключены и в какой стране находятся.

Программа автоматически синхронизирует с мобильным устройством контакты пользователя, а также историю звонков и сообщений. Кроме того присутствует возможность обмениваться стикерами, фотографиями, смайлами, проводить групповые чаты и пр.

Примечание! Для использования программы на ПК необходимо чтобы Viber был установлен на вашем мобильном телефоне.

Скриншоты Viber:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)16 / 16 382
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыIRC, ICQ, Messenger - IP-телефония
 Программа Viber отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе Viber

Вячеслав про Viber 6.0.5 [20-06-2016]

Скачиваю вибер с оф.сайта,там троян.Скачал с серверов softportal-всё нормально никаких вирусов!
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Ярослав про Viber 6.0.5 [13-06-2016]

После установки Вайбера на ПК при запуске открывается белое окно и больше ничего. Кто сталкивался? Как решить проблему?
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SerZhe про Viber 5.9.1.1 [21-03-2016]

При открытии появляется полностью черное окно программы. Писал в техподдержку, по их инструкции полностью удалил и переустановил программу, но это не помогло.
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ZaykinKatusy про Viber 5.0.1.42 [16-04-2015]

У меня проблема: Скачал, установил, запустил всё хорошо. Но когда просит ввести номер мобильного телефона, ввожу, потом пишет на Ваш номер выслан код активации, НО ОН неприходи, уже второй раз отправляю. Что делать?!
3 | 7 | Ответить

сэм в ответ ZaykinKatusy про Viber 5.2.0 [27-07-2015]

зайди в вибер со смартфона, туда должен код прийти)
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Happ740 в ответ ZaykinKatusy про Viber 6.4.1 [05-11-2016]

подожди и код прийдет у меня тоже так била но ждать придетса 15 минут
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из деревни про Viber 3.1.1 [01-12-2013]

Очень интересная программа, особенно на Linux.
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