Viber - десктопная версия популярного мобильного приложения для IP-телефонии, с помощью которого можно свободно отправлять сообщения, совершать голосовые и видеовызовы (HD качество) другим пользователям Viber, вне зависимости от того каким устройством они пользуются, к какой сети подключены и в какой стране находятся.
Программа автоматически синхронизирует с мобильным устройством контакты пользователя, а также историю звонков и сообщений. Кроме того присутствует возможность обмениваться стикерами, фотографиями, смайлами, проводить групповые чаты и пр.
Примечание! Для использования программы на ПК необходимо чтобы Viber был установлен на вашем мобильном телефоне.
Скачиваю вибер с оф.сайта,там троян.Скачал с серверов softportal-всё нормально никаких вирусов! | | Ответить
Ярослав про Viber 6.0.5 [13-06-2016]
После установки Вайбера на ПК при запуске открывается белое окно и больше ничего. Кто сталкивался? Как решить проблему? | 5 | Ответить
SerZhe про Viber 5.9.1.1 [21-03-2016]
При открытии появляется полностью черное окно программы. Писал в техподдержку, по их инструкции полностью удалил и переустановил программу, но это не помогло. | | Ответить
ZaykinKatusy про Viber 5.0.1.42 [16-04-2015]
У меня проблема: Скачал, установил, запустил всё хорошо. Но когда просит ввести номер мобильного телефона, ввожу, потом пишет на Ваш номер выслан код активации, НО ОН неприходи, уже второй раз отправляю. Что делать?! 3 | 7 | Ответить
сэм в ответ ZaykinKatusy про Viber 5.2.0 [27-07-2015]
зайди в вибер со смартфона, туда должен код прийти) | | Ответить
Happ740 в ответ ZaykinKatusy про Viber 6.4.1 [05-11-2016]
подожди и код прийдет у меня тоже так била но ждать придетса 15 минут | | Ответить
из деревни про Viber 3.1.1 [01-12-2013]
Очень интересная программа, особенно на Linux. 3 | 1 | Ответить