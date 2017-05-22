MediaMonkey - мощнейшее приложение для упорядочивания и организации коллекций видео- и аудиофайлов. С помощью этой программы можно не просто каталогизировать медиабиблиотеку, но и структурировать ее таким образом, что доступ к файлам будет максимально простым и удобным. Конечно же присутствует встроенный проигрыватель, позволяющий "читать" множество самых разнообразных форматов как аудио, так и видео, таким образом проблем с воспроизведением даже самых специфических файлов не возникнет.

MediaMonkey отлично справляется с большими коллекциями как отдельных файлов, так и в виде готовых плейлистов, которые могут находиться на жестком диске, CD, сетевых и съемных устройствах. Есть возможность автоматически идентифицировать трэки, синхронизировать и редактировать тэги, записывать CD из файлов в формате OGG, MP3 и WMA, а также граббить CD-диски.

Вообще функционал MediaMonkey очень богат, можно сказать "все в одном", т.к. используя это приложение можно выполнить все необходимые задачи с медиаданными - структурировать, копировать, проигрывать, изменять, конвертировать и т.д. При этом разработчиками качественно продуман интерфейс программы, который при наличии большого количества инструментов остается понятным и легко воспринимаемым даже не опытным пользователям.

Помимо всего, MediaMonkey поддерживает синхронизацию с многоими внешними устройствами, работающих на основе операционных систем iOS, Android.

Основные возможности MediaMonkey: