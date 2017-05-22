MediaMonkey для Windows

MediaMonkey 4.1.16.1836 Free

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MediaMonkey 4.1.16.1836 FreeОписание   Скачать MediaMonkey 4.1.16.1836 FreeСКАЧАТЬ (15,54 Мб) Скриншоты MediaMonkey 4.1.16.1836 FreeСкриншоты (8)   Статистика MediaMonkey 4.1.16.1836 FreeСтатистика   Отзывы о MediaMonkey 4.1.16.1836 FreeОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 5
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MediaMonkey - мощнейшее приложение для упорядочивания и организации коллекций видео- и аудиофайлов. С помощью этой программы можно не просто каталогизировать медиабиблиотеку, но и структурировать ее таким образом, что доступ к файлам будет максимально простым и удобным. Конечно же присутствует встроенный проигрыватель, позволяющий "читать" множество самых разнообразных форматов как аудио, так и видео, таким образом проблем с воспроизведением даже самых специфических файлов не возникнет.

MediaMonkey отлично справляется с большими коллекциями как отдельных файлов, так и в виде готовых плейлистов, которые могут находиться на жестком диске, CD, сетевых и съемных устройствах. Есть возможность автоматически идентифицировать трэки, синхронизировать и редактировать тэги, записывать CD из файлов в формате OGG, MP3 и WMA, а также граббить CD-диски.

Вообще функционал MediaMonkey очень богат, можно сказать "все в одном", т.к. используя это приложение можно выполнить все необходимые задачи с медиаданными - структурировать, копировать, проигрывать, изменять, конвертировать и т.д. При этом разработчиками качественно продуман интерфейс программы, который при наличии большого количества инструментов остается понятным и легко воспринимаемым даже не опытным пользователям.
Помимо всего, MediaMonkey поддерживает синхронизацию с многоими внешними устройствами, работающих на основе операционных систем iOS, Android.

Основные возможности MediaMonkey:

  • Организация музыки и редактирование тегов, с помощью мощного и интуитивно понятного интерфейса.
  • Автоматический поиск и заполнение недостающих тегов и обложек альбомов.
  • Управление 50000+ файлами в музыкальной коллекции.
  • Управление любыми аудио жанрами: Рок, Классическая музыка, Аудиокниги, Комедии, Подкасты и т.д.
  • Воспроизведение MP3 и других аудио файлов.
  • Запись CD и конвертация MP3, M4A, OGG, FLAC, WMA и других файлов в разные форматы.
  • Создание плейлистов и Авто-DJ и Групповой режим позаботятся о их воспроизведении.
  • Синхронизация iPhone, iPod, и MP3 плееров, конвертация и выравнивание треков на лету.
Что нового в MediaMonkey 4.1.16.1836 Free?
  • Обновлены переводы.
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты MediaMonkey:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 5 868
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Каталогизаторы
 Программа MediaMonkey отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
 

KMPlayer 4.2.1.2

KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного

VLC Media Player (VideoLAN) 2.2.5.1

VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,

PotPlayer 1.7.1916

Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,

AIMP 4.13 Build 1895

AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить" AudioCD, редактировать тэги, записывать звук с любого аудио

GOM Player 2.3.14.5270

GOM Player - мощный мультимедиа плеер с поддержкой всех современных видео и аудио форматов. Позволяет проигрывать видео с мобильных устройств и цифровых камер,

Windows Media Player 11 русская версия

Windows Media Player - полностью русифицированная версия мощного медиапроигрывателя от компании Microsoft. Умеет воспроизводить практически любые аудио/видео файлы,

скачать Adguard

Отзывы о программе MediaMonkey

Admin

Отзывов о программе MediaMonkey 4.1.16.1836 Free пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 