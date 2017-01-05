WPS Office - бесплатный офисный пакет для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно легко просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, а также просматривать PDF-файлы.

Также к достоинствам приложения следует отнести встроенный диспетчер файлов, интеграцию с почтовыми клиентами, поддержку различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.), различные режимы чтения, возможность управления жестами, проверка правописания, печать документов и многое другое. Кроме того имеется возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры и функция шифрование документов.