Скачать Яндекс.Браузер
WPS Office для Android

WPS Office 10.0.2 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание WPS Office 10.0.2 для AndroidОписание   Скачать WPS Office 10.0.2 для AndroidСКАЧАТЬ (30,07 Мб) Скриншоты WPS Office 10.0.2 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика WPS Office 10.0.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о WPS Office 10.0.2 для AndroidОтзывы (6)  
Оцените программу!
3.57 из 5, всего оценок - 14
  • Рейтинг программы - 3.57 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

WPS Office - бесплатный офисный пакет для портативных устройств под управлением Android, с помощью которого можно легко просматривать, создавать и редактировать документы в форматах DOC, DOCX, TXT, XLS, XLSX, PPT, PPTX, а также просматривать PDF-файлы.

Также к достоинствам приложения следует отнести встроенный диспетчер файлов, интеграцию с почтовыми клиентами, поддержку различных облачных сервисов (Google Drive, Dropbox, Box.net и др.), различные режимы чтения, возможность управления жестами, проверка правописания, печать документов и многое другое. Кроме того имеется возможность подключения внешней Bluetooth-клавиатуры и функция шифрование документов.

Что нового в WPS Office 10.0.2 для Android?
  • Услуги "WPS Premium" синхронизированы между ПК и Android-устройствами.
  • Добавлена поддержка отображения 3D-объектов в документах PPT.
  • Улучшены эффекты анимации текста для лучшего отображения.
Скриншоты WPS Office:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)10 / 24 476
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭлектронные таблицы - Редакторы текста
 Программа WPS Office отмечена редакцией SoftPortal.com

Отзывы о программе WPS Office

Володимир про WPS Office 8.0 для Android [30-06-2015]

По ссылке качается старая версия.Кстати,здесь это привычное дело.
| | Ответить

Алексей про WPS Office 7.2.3 для Android [29-06-2015]

Супер.
1 | | Ответить

mr_sprut про WPS Office 7.0.3 для Android [10-04-2015]

SM G900FD Galaxy S5 установилась прекрасно конверт и создание работают, из тех что пробовал (11 штук бесплатных) эта программа лучшая
| | Ответить

Yakov про WPS Office: PPT, DOC, XLS, PDF 6.1.1 для Android [16-08-2014]

Я хочу открыть новую верси одноклассники
| 1 | Ответить

суслик про WPS Office (Kingsoft Office) 6.0.3 для Android [23-07-2014]

Годный дармовой ведрОфис.
На оф. Сайте китайцев можно скачать данный дистрибутив который нех*ра не устанавливается на андроид из-за разницы форматов. А через гуглаплей скачивать дохлый номер..
1 | 2 | Ответить

ант в ответ суслик про WPS Office: PPT, DOC, XLS, PDF 6.4 для Android [26-12-2014]

почему?
| | Ответить

Читать все отзывы (6) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

SofaScore

SimCity BuildIt

X-plore

Герои Стихий

Battery Doctor

BlaBlaCar

World of Tanks Assistant

FBReader

Temple Run 2

World of Tanks Blitz

King of Thieves

TripAdvisor

Sonic Dash

Avast Mobile Security & Antivirus

Clean Master

Fruit Nibblers

Фотосканер

GPS status

MAPS.ME

Yahoo Погода

 
 